BMW Titan: Ένα θηρίο R 1300 R με NOS

Αν νομίζαμε πως τα είχαμε δει όλα στις custom μοτοσυκλέτες, η BMW Motorrad ήρθε να μας δείξει το λάθος μας.

Του Ελευθέριου Γριμπάπη

Το νέο της δημιούργημα ακούει στο όνομα Titan. Μεταμορφώνει την R 1300 R σε μια εξωπραγματική “drag racer” με φιάλη NOS για εκρηκτικές επιδόσεις.

Η βάση του είναι η πρόσφατα παρουσιασμένη R 1300 R, ένα γυμνό sport-touring μοντέλο. Η έκδοση Titan, όμως, δε θυμίζει σε τίποτα το αρχικό μοντέλο. Η BMW τη χαρακτηρίζει σαν ακίνητο αρπακτικό που περιμένει να εκτοξευθεί. Δεν έχει άδικο.

Το φέρινγκ έχει εξαφανιστεί, αποκαλύπτοντας ένα γυμνό, επιθετικό σχεδιασμό με σασί Wilbers. Με ενισχυμένο ψαλίδι και τον boxer κινητήρα σε πρώτο πλάνο. Στο πίσω μέρος, ξεχωρίζει το σύστημα εξάτμισης τιτανίου της Akrapovic με τη διπλή απόληξη. Ανάμεσά τους; Μια φιάλη υποξειδίου του αζώτου ή αλλιώς, NOS.

Η εμπρός μάσκα είναι ιδιαίτερα αιχμηρή, με λεπτο φωτιστικό σώμα και τεράστιο αεραγωγό. Όλα αυτά βαμμένα σε μια φουτουριστική, “videogame” αισθητική με τα κλασικά αγωνιστικά χρώματα της BMW.

Στην καρδιά του Titan βρίσκεται ο ισχυρότερος boxer της BMW. 1.300 κυβικά, 140 ίπποι και 81 Nm ροπής. Η εξάτμιση περνά κάτω από τον αναβάτη πριν καταλήξει στα διπλά τελικά. Με την ενεργοποίηση του NOS, η μοτοσυκλέτα παίρνει μια επιπλέον “ένεση” δύναμης που την ωθεί εκρηκτικά στην ευθεία. Αρκεί ένα πάτημα κουμπιού για την “εκτόξευση”.

Η κατασκευή αυτή δεν είναι προϊόν κάποιου τμήματος marketing. Δημιουργήθηκε από μια μικρή αλλά παθιασμένη ομάδα της BMW Motorrad. Στο project συμμετείχαν οι Paul Summerer, Thomas Becker, Philipp Ludwig, Andreas Martin και η Theresa Stukenbrock για τον σχεδιασμό των γραφικών και των χρωμάτων.

Μπορεί να μην προορίζεται για παραγωγή, αλλά σίγουρα δείχνει τις δυνατότητες του R 1300 R που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο έτος. Δυστυχώς όμως, χωρίς NOS.

