Cardo Beyond: Το κράνος που “ξέρει” πότε πρέπει να αντικατασταθεί

Η Cardo, γνωστή για τα κορυφαία συστήματα επικοινωνίας μεταξύ αναβατών, κάνει ένα τολμηρό βήμα μπαίνοντας στην αγορά των κρανών με το νέο Beyond

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Το πρώτο της ολοκληρωμένο κράνος με πλήρη ενσωμάτωση τεχνολογίας επικοινωνίας μέσα στο κέλυφος. Δεν πρόκειται απλώς για ένα πρόσθετο Bluetooth, αλλά για μια συνολική προσέγγιση που συνδυάζει ασφάλεια, ήχο και συνδεσιμότητα σε ένα ενιαίο πακέτο.

Η σειρά περιλαμβάνει δύο εκδόσεις, το Beyond GTS και το Beyond GT. Αποτελούν το αποτέλεσμα δύο δεκαετιών τεχνογνωσίας στα συστήματα επικοινωνίας και τεσσάρων ετών εντατικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των κρανών.

Όπως δήλωσε ο CEO της Cardo, Alon Lumbroso, «η τεχνολογία πρέπει να βελτιώνει την εμπειρία της οδήγησης χωρίς να αποσπά τον αναβάτη, και αυτό ακριβώς πετύχαμε με το νέο μας κράνος».

Το κορυφαίο Beyond GTS βασίζεται σε ένα ελαφρύ κέλυφος από ανθρακονήματα, συνδυασμένο με επένδυση EPS για αυξημένη απορρόφηση κρούσης χωρίς περιττό βάρος. Η Cardo έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην αεροδυναμική και τον αερισμό, αξιοποιώντας εκτεταμένες δοκιμές σε αεροσήραγγα, ώστε το κράνος να παραμένει σταθερό και δροσερό ακόμη και μετά από πολύωρη οδήγηση.

Στο εσωτερικό, το GTS ενσωματώνει νέα ηχεία 53 χιλιοστών, κατασκευασμένα ειδικά για χρήση με ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC). Το σύστημα Dynamic Mesh Communication (DMC) της Cardo, επιτρέπει επικοινωνία σε απόσταση έως 2 χιλιομέτρων. Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα φιλτράρουν επιβλαβείς συχνότητες, αφήνοντας παράλληλα να περνούν οι ήχοι του περιβάλλοντος για λόγους ασφάλειας.

Η καινοτομία συνεχίζεται με έναν αισθητήρα “υγείας” κελύφους, ο οποίος ελέγχει την ακεραιότητα του κράνους και ειδοποιεί τον αναβάτη όταν έρθει η ώρα για αντικατάσταση. Προστίθεται επίσης σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης σε περίπτωση ατυχήματος, ενσωματωμένη ανίχνευση πρόσκρουσης, καθώς και ενεργό φως φρένων στο πίσω μέρος για προειδοποίηση των οδηγών που ακολουθούν. Για την καλύτερη ορατότητα του αναβάτη, το κράνος εφοδιάζεται εργοστασιακά με αντιθαμβωτική ζελατίνα Pinlock 200.

Η λίστα εξοπλισμού δε σταματά εκεί. Διαθέτει ασύρματη φόρτιση, αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και επένδυση που απομακρύνει την υγρασία, κάνοντας τις πολύωρες διαδρομές πιο άνετες.

Το πιο προσιτό Beyond GT μοιράζεται την ίδια φιλοσοφία σχεδίασης, χρησιμοποιώντας ελαφρύτερο κέλυφος από υαλοΐνες και ενσωματωμένο ανακλαστήρα στο πίσω μέρος. Διαθέτει ANC, Bluetooth και Pinlock 120XLT, ενώ στερείται ασύρματης φόρτισης. Παρόλα αυτά, η άνεση παραμένει σε υψηλά επίπεδα χάρη στην πλούσια εσωτερική επένδυση.

Διαβάστε επίσης: Νέο BMW F 450 GS – To πιο «μεγάλο»… μικρό GS

Μία από τις πιο πρακτικές λύσεις της Cardo είναι οι αποσπώμενες μπαταρίες, των 1.000 mAh για το GT και 2.000 mAh για το GTS, που επιτρέπουν τη φόρτιση εκτός του κράνους. Κάτι εξαιρετικά βολικό για όσους δεν έχουν χώρο ή χρόνο να συνδέουν ολόκληρο το κράνος κάθε φορά.

Αμφότερα τα κράνη διαθέτουν εσωτερική φιμέ ζελατίνα. Πληρούν τις προδιαγραφές DOT και ECE 22.06, με το βάρος στα 1.875 γραμμάρια. Κάτι που τα καθιστά ελαφρύτερα από πολλά sport-touring κράνη χωρίς ενδοεπικοινωνία, αλλά ελαφρώς βαρύτερα (κατά 125 γραμμάρια) από το Shoei Neotec 3 με το Sena SRL3.

Η διάθεση στην αγορά αναμένεται στα μέσα του 2026, με τιμές στα 1.200€ για το GTS και 950€ για το GT. Σε σύγκριση με το Shoei Neotec 3 (950€ συν 360€ για το Sena SRL3), το Cardo Beyond προσφέρει περισσότερη τεχνολογία σε συνολικά χαμηλότερο κόστος. Από την άλλη, το Sena Phantom smart helmet εξακολουθεί να παραμένει η πιο οικονομική επιλογή.

Η αγορά έχει δει αρκετά “έξυπνα” κράνη τα τελευταία χρόνια, από το Zyon έως το iC-R με οπτικό πεδίο 240 μοιρών. Ορισμένα εντυπωσιάζουν. Άλλα μοιάζουν περισσότερο με διαφημιστικά τεχνάσματα. Το Cardo Beyond, όμως, φαίνεται να συνδυάζει λειτουργικότητα, ποιότητα και ρεαλιστική τιμή από έναν κατασκευαστή με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ασύρματη επικοινωνία.

Η μετάβαση από intercoms σε ολοκληρωμένα κράνη μπορεί να μοιάζει φυσική εξέλιξη. Στην πράξη όμως είναι μια από τις πιο απαιτητικές κινήσεις της αγοράς. Το αν θα την αγκαλιάσουν οι μοτοσυκλετιστές, μένει να το δούμε.

Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Τα 11 μοντέλα που διεκδικούν τον τίτλο

Τετρακίνητο B-SUV με 163 ίππους και τιμή 20.400 ευρώ – Ποιο είναι;

Το supermini με το αγωνιστικό DNA που μπορείς να αποκτήσεις σε προσιτή τιμή