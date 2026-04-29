ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

CF MOTO – CA Auto Bank Hellas Racing Team – Συμμετοχή σε τρεις κορυφαίους αγώνες rally το 2026

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η CF MOTO – CA Auto Bank Hellas Racing Team ανακοινώνει το αγωνιστικό της πρόγραμμα για το 2026, με συμμετοχή σε τρεις απαιτητικούς αγώνες rally σε Ελλάδα και εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στην εξέλιξη και προβολή των μοντέλων της σε πραγματικές συνθήκες αγώνα

Η ομάδα θα εκπροσωπηθεί από δύο έμπειρους Έλληνες αναβάτες:

Tον Γιώργο Κοινώνα με σημαντικές διακρίσεις στο enduro ο οποίος θα αγωνίζεται με το CF MOTO 450MT

Tον Παναγιώτη Κουζή, πολυπρωταθλητή του motocross & enduro ο οποίος θα αγωνίζεται με το CF MOTO 800MT-X

Αγωνιστικό πρόγραμμα

Η CF MOTO – CA Auto Bank Hellas Racing Team θα συμμετάσχει στους εξής αγώνες:

Hellas Rally (25–31 Μαΐου 2026) – Πευκί, Εύβοια

Ο Γιώργος Κοινωνάς θα αγωνιστεί στην κατηγορία Μ2, ενώ ο Παναγιώτης Κουζής στην κατηγορία Μ5.

Red Bull Romaniacs (28 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2026)  Ρουμανία

Hellas 24H Rally Raid (31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026)

Στρατηγικές συνεργασίες

Το αγωνιστικό εγχείρημα υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών και χορηγών, που συμβάλλουν στην τεχνική αρτιότητα

και την αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας:


CA Auto Bank Hellas, Drivalia Lease Hellas, Aurora Rally  Equipment, DID Chains, JT Sprockets, Polisport, BS Batteries, Ferodo και CST Tires.

Η φετινή αγωνιστική χρονιά σηματοδοτεί την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας με την CA Auto Bank Hellas, στηρίζοντας έμπρακτα την καινοτομία και την εξέλιξη των μοντέλων της CF MOTO

σε ακραίες συνθήκες rally.

Τεχνική υποστήριξη και οργάνωση

Την τεχνική υποστήριξη της ομάδας έχουν αναλάβει οι έμπειροι μηχανικοί Σταμάτης Φωκιανός (SMOTO), Μενέλαος Κοντογιάννης και ο Δημήτρης Λασηθιωτάκης (Aurora Rally Equipment), ενώ καθήκοντα

Racing Manager εκτελεί ο Παναγιώτης Γιαλιτάκης.

Σχετικά με την ομάδα

Η CF MOTO – CA Auto Bank Hellas Racing Team αποτελεί την αγωνιστική έκφραση της CF MOTO στην Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη της αξιοπιστίας, της αντοχής και των επιδόσεων των

μοντέλων της μέσα από συμμετοχές σε απαιτητικούς αγώνες rally.

Το συνολικό αγωνιστικό εγχείρημα πραγματοποιείται υπό τη σκέπη της ταχύτατα αναπτυσσόμενης εταιρείας MUVUS, επίσημου εισαγωγέα των εταιρειών CF MOTO, Royal Enfield, Polaris, LETBE, TVS, Norton Motorcycles, CST tires.

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
