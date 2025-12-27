CFMoto 1000MT-X: Η μεγάλη adventure που έρχεται να ταράξει την κατηγορία

Η CFMoto έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από τις adventure μοτοσυκλέτες. Όχι τυχαία

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η κινέζικη εταιρεία έχει χτίσει βήμα-βήμα μία γκάμα που πλέον δεν περιορίζεται απλώς στην καλή σχέση τιμής–απόδοσης, αλλά διεκδικεί σοβαρά θέση απέναντι στα μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα.

Η αρχή έγινε με την 800MT-X, γνωστή σε ορισμένες αγορές ως Ibex 800. Μία ισορροπημένη μεσαία adventure που έδειξε πως η CFMoto μπορεί να σταθεί με αξιώσεις. Ακολούθησε η 450 Ibex, η οποία μπήκε δυναμικά απέναντι σε Himalayan και 390 Adventure, κερδίζοντας γρήγορα την προτίμηση πολλών αναβατών. Έλειπε όμως το μεγάλο “όπλο”. Μία πραγματική ναυαρχίδα μεγάλου κυβισμού.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η νέα 1000MT-X, η κορυφαία adventure της εταιρείας, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην EICMA. Σε ορισμένες αγορές αναμένεται να ονομαστεί Ibex 1000, όμως η φιλοσοφία παραμένει ίδια. Μία μεγάλη, σοβαρή adventure, έτοιμη να σταθεί απέναντι στα βαριά χαρτιά της κατηγορίας.

Στην καρδιά της βρίσκεται μία εξελιγμένη εκδοχή του γνωστού δικύλινδρου LC8c της KTM. Πρόκειται για έναν υγρόψυκτο parallel twin 946 κ.εκ., τον ίδιο κινητήρα που συναντάμε στα νέα KTM 990 Duke και 990 RC R. Η απόδοση φτάνει τους 113 ίππους στις 8.500 σ.α.λ., με 115 Nm ροπής στις 6.250 σ.α.λ.

Τα νούμερα αυτά την τοποθετούν επάνω από την Africa Twin σε ισχύ, ενώ πλησιάζουν επικίνδυνα τις κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας. Ο κινητήρας συνδυάζεται με ride-by-wire, κιβώτιο έξι σχέσεων, συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης και quickshifter διπλής κατεύθυνσης.

Το βάρος της μοτοσυκλέτας ανακοινώνεται στα 222 κιλά, νούμερο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για adventure αυτού του κυβισμού. Η ίδια η CFMoto επισημαίνει πως ο κινητήρας ζυγίζει μόλις 56 κιλά, χάρη σε ελαφριά κράματα στους στροφαλοθαλάμους και τους εκκεντροφόρους. Παράλληλα, το μοντέλο έχει υποβληθεί σε δοκιμές εξέλιξης άνω των 100.000 χιλιομέτρων.

Το ρεζερβουάρ χωρητικότητας 22,5 λίτρων υπόσχεται αυτονομία που μπορεί να φτάσει τα 450 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες. Το μεταξόνιο είναι στα 1.525 χιλιοστά, ενώ το ύψος σέλας φτάνει τα 870 χιλιοστά. Για όσους δυσκολεύονται, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης στα 830 χιλιοστά.

Στον τομέα των αναρτήσεων ακολουθείται ξεκάθαρα το μονοπάτι της KTM. Εξοπλίζεται με πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι KYB 48 χιλιοστών και πίσω μονό αμορτισέρ, επίσης KYB. Τα φρένα φέρουν την υπογραφή της Brembo, με διπλούς δίσκους 320 χιλιοστών μπροστά και μονό δίσκο 260 χιλιοστών πίσω. Οι τροχοί είναι 21 και 18 ιντσών, με ακτινωτές ζάντες tubeless και ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR.

Η ηλεκτρονική φαρέτρα είναι πλήρης. IMU έξι αξόνων της Bosch, πέντε riding modes, traction control τριών επιπέδων, cornering ABS και cruise control βρίσκονται στο στάνταρ εξοπλισμό. Όλα ρυθμίζονται μέσω οθόνης TFT 8 ιντσών.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης συνδεσιμότητα Bluetooth, ρυθμιζόμενη ζελατίνα, πλήρης LED φωτισμός, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, θερμαινόμενη σέλα και γκριπ, καθώς και προστατευτικά αλουμινίου για χρήση εκτός δρόμου.

Η 1000MT-X αναμένεται να λανσαριστεί πρώτα στην Ευρώπη, με τις αγορές ΗΠΑ, Αυστραλίας και Ασίας να ακολουθούν. Η άφιξη τοποθετείται στο δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους. Τιμή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, όμως αν κρίνουμε από τη στρατηγική της CFMoto, όλα δείχνουν πως θα κινηθεί αισθητά χαμηλότερα από BMW, Triumph, KTM και Ducati.

