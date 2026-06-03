CFMOTO 800MT ES: Η νέα high-tech προσθήκη στον τιμοκατάλογο της εταιρείας

Πρόκειται για τη νέα κορυφαία έκδοση της adventure σειράς 800MT, η οποία εισάγει προηγμένα συστήματα ημιενεργητικής ανάρτησης, αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα και πλήρη εργοστασιακό εξοπλισμό τουρισμού

Το κύριο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την έκδοση “ES” είναι το ηλεκτρονικό σύστημα αναρτήσεων ISS (Intelligent Suspension System) της KYB. Το σύστημα αυτό προσαρμόζει αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο τις αποσβέσεις συμπίεσης και επαναφοράς ανάλογα με το οδόστρωμα, την ταχύτητα και το στυλ οδήγησης.

Οι δυνατότητες ρύθμισης περιλαμβάνουν:

Προφόρτιση 4 επιπέδων: Μόνος αναβάτης, Μόνος αναβάτης με αποσκευές, Δύο αναβάτες, Δύο αναβάτες με αποσκευές.

Μόνος αναβάτης, Μόνος αναβάτης με αποσκευές, Δύο αναβάτες, Δύο αναβάτες με αποσκευές. Απόσβεση 3 επιπέδων: Comfort, Standard και Sport.

Comfort, Standard και Sport. Συστήματα Anti-wheelie & Anti-recoil: Για τον έλεγχο της αναπήδησης του εμπρός τροχού και την αποτροπή των τερματισμάτων σε κακοτράχαλο τερέν.

Ηλεκτρονικά συστήματα και ασφάλεια Bosch MSC

Η μοτοσυκλέτα εξοπλίζεται με μονάδα IMU 6 αξόνων της Bosch, η οποία τροφοδοτεί με δεδομένα το σύστημα ευστάθειας Bosch Motorcycle Stability Control (MSC). Μέσω αυτού, το 800MT ES διαθέτει:

Cornering ABS και Cornering Traction Control.

Drag Torque Control (έλεγχο φρένου κινητήρα) και Wheelie Control.

Radar Detection System (RDS): Σύστημα ανίχνευσης ραντάρ για την προειδοποίηση του αναβάτη.

Σύστημα ανίχνευσης ραντάρ για την προειδοποίηση του αναβάτη. 4 Riding Modes: Sport, Rain, Off-road και All-terrain, τα οποία μεταβάλλουν την απόδοση του κινητήρα και την παρέμβαση των ηλεκτρονικών.

Βασικός εξοπλισμός και περιφερειακά

Το CFMOTO 800MT ES, διατίθεται με έναν από τους πληρέστερους εργοστασιακούς εξοπλισμούς της κατηγορίας του, προσανατολισμένο στη χρήση touring.

Ψηφιακές ευκολίες και συνδεσιμότητα

Έξυπνη οθόνη TFT 8 ιντσών με θύρες φόρτισης USB και 12V DC.

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPM).

Cruise Control και Bi-Directional Quickshifter (για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη).

Άνεση και προστασία

Θερμαινόμενα γκριπ και θερμαινόμενη σέλα αναβάτη.

Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας και προβολείς ομίχλης.

Μπροστινά κάγκελα προστασίας κινητήρα, πίσω σχάρα και κάγκελα αποσκευών.

Σταμπιλιζατέρ τιμονιού (Steering stabilizer) και συμπλέκτης ολίσθησης.

Τροχοί και ελαστικά