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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

CFMOTO 800MT ES: Η νέα high-tech προσθήκη στον τιμοκατάλογο της εταιρείας

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Πρόκειται για τη νέα κορυφαία έκδοση της adventure σειράς 800MT, η οποία εισάγει προηγμένα συστήματα ημιενεργητικής ανάρτησης, αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα και πλήρη εργοστασιακό εξοπλισμό τουρισμού

Το κύριο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την έκδοση “ES” είναι το ηλεκτρονικό σύστημα αναρτήσεων ISS (Intelligent Suspension System) της KYB. Το σύστημα αυτό προσαρμόζει αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο τις αποσβέσεις συμπίεσης και επαναφοράς ανάλογα με το οδόστρωμα, την ταχύτητα και το στυλ οδήγησης.

Οι δυνατότητες ρύθμισης περιλαμβάνουν:

  • Προφόρτιση 4 επιπέδων: Μόνος αναβάτης, Μόνος αναβάτης με αποσκευές, Δύο αναβάτες, Δύο αναβάτες με αποσκευές.
  • Απόσβεση 3 επιπέδων: Comfort, Standard και Sport.
  • Συστήματα Anti-wheelie & Anti-recoil: Για τον έλεγχο της αναπήδησης του εμπρός τροχού και την αποτροπή των τερματισμάτων σε κακοτράχαλο τερέν.

Ηλεκτρονικά συστήματα και ασφάλεια Bosch MSC

Η μοτοσυκλέτα εξοπλίζεται με μονάδα IMU 6 αξόνων της Bosch, η οποία τροφοδοτεί με δεδομένα το σύστημα ευστάθειας Bosch Motorcycle Stability Control (MSC). Μέσω αυτού, το 800MT ES διαθέτει:

  • Cornering ABS και Cornering Traction Control.
  • Drag Torque Control (έλεγχο φρένου κινητήρα) και Wheelie Control.
  • Radar Detection System (RDS): Σύστημα ανίχνευσης ραντάρ για την προειδοποίηση του αναβάτη.
  • 4 Riding Modes: Sport, Rain, Off-road και All-terrain, τα οποία μεταβάλλουν την απόδοση του κινητήρα και την παρέμβαση των ηλεκτρονικών.

Βασικός εξοπλισμός και περιφερειακά

Το CFMOTO 800MT ES, διατίθεται με έναν από τους πληρέστερους εργοστασιακούς εξοπλισμούς της κατηγορίας του, προσανατολισμένο στη χρήση touring.

Ψηφιακές ευκολίες και συνδεσιμότητα

  • Έξυπνη οθόνη TFT 8 ιντσών με θύρες φόρτισης USB και 12V DC.
  • Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPM).
  • Cruise Control και Bi-Directional Quickshifter (για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη).

Άνεση και προστασία

  • Θερμαινόμενα γκριπ και θερμαινόμενη σέλα αναβάτη.
  • Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας και προβολείς ομίχλης.
  • Μπροστινά κάγκελα προστασίας κινητήρα, πίσω σχάρα και κάγκελα αποσκευών.
  • Σταμπιλιζατέρ τιμονιού (Steering stabilizer) και συμπλέκτης ολίσθησης.

Τροχοί και ελαστικά

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Tags
#CF MOTO#CF MOTO 800MT ES
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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