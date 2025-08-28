CFMOTO: Δώρο σετ 3 αυθεντικών βαλιτσών με την αγορά των 800MT EXPLORE, 800MT-X και 800MT SPORT

Η CFMOTO ενισχύει την εμπειρία οδήγησης με ένα δώρο υψηλής αξίας για τους αναβάτες της σειράς 800M

Η CFMOTO, αναγνωρίζοντας τη σταθερή υποστήριξη και εμπιστοσύνη των πελατών της, προσφέρει ένα αυθεντικό σετ τριών βαλιτσών σε μαύρο χρώμα με κάθε αγορά των μοντέλων 800MT EXPLORE, 800MT-X και 800MT SPORT.

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών CFMOTO σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα δώρο υψηλής αξίας, που ενισχύει τη συνολική εμπειρία του αναβάτη, προσφέροντας πρακτικότητα και άνεση σε μικρές ή μεγάλες αποδράσεις.

Τα μοντέλα της σειράς 800MT

800MT Sport

Εξοπλισμένη με δικύλινδρο, υγρόψυκτο κινητήρα 799 cc, αποδίδει 91 hp στις 9.250 σ.α.λ. και 75 Nm ροπής στις 8.000 σ.α.λ. Προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στον sport χαρακτήρα και την τουριστική άνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες καθημερινής χρήσης και ταξιδιών.

800MT-X

Διαθέτει ρεζερβουάρ 22,5 λίτρων που εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία, άνετη σέλα τύπου ράλι και προηγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα, όπως τρεις λειτουργίες οδήγησης, Cruise Control και TPMS (σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών). Σχεδιασμένη για μεγάλες διαδρομές με έμφαση στην ευκολία και την ξεκούραση του αναβάτη.

800MT Explore

Η κορυφαία πρόταση της γκάμας Sport Touring – Adventure της CFMOTO. Κατάλληλη τόσο για μακρινές ασφάλτινες διαδρομές όσο και για περιπέτειες εκτός δρόμου, προσφέρεται στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης τα 10.790 €.

Επίσημο δίκτυο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προσφορά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων στο επίσημο δίκτυο συνεργατών CFMOTO σε όλη την Ελλάδα.

Το premium SUV που καίει μόλις 0,9 lt/100km και κάνει 200 km ηλεκτρικά πάτησε Ελλάδα – Πόσο κοστίζει;

Πρώτες εικόνες του νέου προσιτού compact crossover της Hyundai

Δημόσια εμφάνιση για το plug-in hybrid οικογενειακό της BYD που κάνει 2.000 km με ένα γέμισμα