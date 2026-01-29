Compass Rose Ciulator: Ηλεκτρική cafe racer με τελική 240 km/h

Το Ciulator έκανε την εμφάνισή του στη CES και τράβηξε τα βλέμματα χάρη στην ιδιαίτερη αισθητική του

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η δημιουργία μίας μοτοσυκλέτας από το μηδέν σου δίνει απόλυτη ελευθερία. Γεωμετρία εμπνευσμένη από την αεροπορία. Πλήρες carbon κουστούμι. Κορυφαία εξαρτήματα. Έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα. Κάπου εκεί, προσθέτεις έναν ηλεκτρικό κινητήρα με τελική τα 240 km/h.

Ακούγεται υπερβολικό; Κι όμως, αυτό ακριβώς παρουσίασε η κορεατική Compass Rose με το νέο της μοντέλο. Το όνομα; Ciulator. Όπως λέμε “see you later”. Η εταιρεία λέει ότι η φράση “φτάνω πρώτος στο καφέ, τα λέμε μετά” ήταν η έμπνευση. Μόνο αυτό αρκεί για να καταλάβουμε ότι δεν μιλάμε για μία συμβατική ιδέα.

Το Ciulator έκανε την εμφάνισή του στη CES και τράβηξε τα βλέμματα χάρη στην ιδιαίτερη αισθητική του. Πρόκειται για μία neo-retro ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που συνδυάζει cafe racer επιρροές από τη δεκαετία του ’50. Χειροποίητη προσέγγιση με σύγχρονη τεχνολογία. Η εικόνα της θυμίζει κατασκευή για ρεκόρ ταχύτητας σε αλυκές.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η track έκδοση χρησιμοποιεί ηλεκτρικό BLDC hub motor 34 ίππων, με ροπή 350 Nm. Η μπαταρία είναι Samsung 72V/150Ah, προσφαίροντας αυτονομία περίπου 150 km.

Η βασική έκδοση είναι πιο ήπια. Αποδίδει 10 ίππους, φτάνοντας τα 150 km/h, Χρησιμοποιεί μικρότερη μπαταρία Samsung 72V/100Ah, με αυτονομία κοντά στα 130 km. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Το battery pack έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η ποιότητα κατασκευής κινείται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το πλαίσιο είναι από σωλήνες Reynolds 953. Τα fairing είναι εξ ολοκλήρου από carbon, με το συνολικό βάρος να περιορίζεται στα 140 kg. Ακόμη και η σέλα έχει τη δική της ιστορία, κατασκευασμένη από δέρμα Cordovan που προέρχεται από την Αργεντινή.

Το Ciulator δεν είναι το μόνο μοντέλο της Compass Rose. Υπάρχει και το Dandelion. Μία μοτοσυκλέτα με retro-futuristic χαρακτήρα, εμπνευσμένη από τον σπόρο της πικραλίδας. Ελαφρύς, ελεύθερος, φτιαγμένος για να ταξιδεύει. Αυτό τουλάχιστον λέει η εταιρεία.

Ξεχωρίζει χάρη στους αεροδυναμικούς τροχούς 19 ιντσών τύπου aero-disc και το μακρύ μεταξόνιο. Εδώ επίσης υπάρχουν δύο εκδόσεις. Η κορυφαία Lighting αποδίδει 10 ίππους, φτάνει τα 150 km/h και χρησιμοποιεί μπαταρία LG 72V/100Ah με αυτονομία 150 km. Η βασική έκδοση κατεβαίνει στους 6,7 ίππους, με τελική 90 km/h και μπαταρία Samsung 60V/60Ah, για περίπου 100 km αυτονομίας.

Προς το παρόν, τα μοντέλα πωλούνται αποκλειστικά στη Νότια Κορέα, αλλά οι τιμές δεν είναι για όλους. Το Ciulator κοστίζει περίπου 42.600€. Το Dandelion είναι σαφώς πιο προσιτό, στα περίπου 4.860€.

Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Η Compass Rose δεν ακολουθεί τους παραδοσιακούς κανόνες της μοτοσυκλέτας. Οι δημιουργίες της είναι τολμηρές, καλλιτεχνικές, ίσως υπερβολικές για κάποιους, αλλά σίγουρα όχι βαρετές.

Τελικά, ποιος είπε ότι οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι “άγευστες”;