Cyclone RA1000: Το κινεζικό streetfighter που θυμίζει έντονα Ducati Diavel

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Όταν η Cyclone, θυγατρική του κινεζικού κολοσσού Zongshen, παρουσίασε το RA9 Concept το 2021, πολλοί μίλησαν για μία από τις πιο φιλόδοξες μοτοσυκλέτες που είχαν έρθει ποτέ από την Κίνα. Εκείνη την εποχή, η ιδέα ενός κινεζικού streetfighter με κυβισμό κοντά στα 1000cc ήταν ακόμη σχεδόν αχαρτογράφητη.

Χρειάστηκε χρόνος, αλλά το concept πέρασε τελικά στην παραγωγή. Το αποτέλεσμα λέγεται RA1000. Από την πρώτη ματιά, δεν κρύβει τις επιρροές του. Τα βασικά του στοιχεία είναι γνώριμα. Ο κινητήρας προέρχεται από την Aprilia Shiver. Κάτι που εξηγείται εύκολα, αφού η Zongshen έχει κοινή παραγωγική συνεργασία με τον όμιλο Piaggio, στον οποίο ανήκει η ιταλική φίρμα.

Ο V2 υγρόψυκτος κινητήρας, όμως, δεν έμεινε ακριβώς ο ίδιος. Η διάμετρος αυξήθηκε κατά 5 χιλιοστά, φτάνοντας τα 97mm, ενώ η διαδρομή διατηρείται στα 67,4mm. Έτσι, ο κυβισμός ανεβαίνει από τα 896cc στα 996cc . Η απόδοση φτάνει τους 105 ίππους στις 9.000 σ.α.λ. και τα 95 Nm ροπής στις 6.500 σ.α.λ.

Το βάρος της μοτοσυκλέτας δηλώνεται στα 225 κιλά. Σύμφωνα με τη Zongshen, η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 235 km/h. Αξιοπρεπής αριθμός, αλλά όχι εντυπωσιακός για την κατηγορία. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι τα σύγχρονα superbike περιορίζονται ηλεκτρονικά στα 300 km/h.

Από την Aprilia Shiver προέρχεται και το πλαίσιο. Συνδυασμός αλουμινίου και ατσάλινων σωλήνων, με μονόμπρατσο ψαλίδι. Το πίσω μέρος είναι κοντό και ογκώδες, με ελαστικό πλάτους 240 χιλιοστών και διπλό, κάθετο τελικό. Η ομοιότητα με Ducati Diavel είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Όσο περισσότερο την παρατηρείς, τόσο περισσότερες αναφορές εντοπίζεις. Diavel στο πίσω μέρος. Shiver στο βασικό πακέτο. Κάποιοι θα μιλήσουν για αντιγραφή. Δύσκολο να διαφωνήσει κανείς. Το ερώτημα είναι αν αυτό αποτελεί πραγματικό μειονέκτημα.

Στα περιφερειακά, η RA1000 εμφανίζεται σωστά εξοπλισμένη. Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, με ανεστραμμένο πιρούνι μπροστά και απευθείας τοποθετημένο μονό αμορτισέρ πίσω. Τα φρένα φέρουν υπογραφή J.Juan, με τετραπίστονες δαγκάνες και δίσκους 320mm εμπρός, μονό δίσκο 270mm πίσω. Διαθέτει επίσης cornering ABS για επιπλέον ασφάλεια.

Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από έγχρωμη TFT οθόνη 6 ιντσών. Ο φωτισμός είναι πλήρως LED. Το ύψος σέλας βρίσκεται χαμηλά, στα 780 mm, κάτι που θα εκτιμήσουν αναβάτες με μικρότερο ανάστημα. Το ρεζερβουάρ χωρά 17 λίτρα, αρκετά για φυσιολογική χρήση.

Η Zongshen συγκαταλέγεται στους παλαιότερους κατασκευαστές μοτοσυκλετών στην Κίνα. Η Cyclone, όμως, είναι σχετικά νέο όνομα και στοχεύει ξεκάθαρα σε πιο premium κατηγορίες. Ο σχεδιασμός δείχνει προσεγμένος, έστω και γνώριμος. Τα εξαρτήματα μπορεί να μην γράφουν Brembo ή Öhlins, ωστόσο το επίπεδο δείχνει να είναι υψηλό.

Παρά όλα αυτά, υπάρχει μία αίσθηση ότι η RA1000 έχει αργήσει. Η αγορά έχει αλλάξει γρήγορα. Η QJMotor ήδη διαθέτει τετρακύλινδρες μοτοσυκλέτες άνω των 900cc. Η CFMoto ετοιμάζει V4 superbike άνω των 200 ίππων. Ακόμη και νεότεροι παίκτες, όπως Kove και Voge, παρουσιάζουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά premium μοντέλα.

Το πλεονέκτημα της πρωτιάς έχει χαθεί. Αν η Cyclone καταφέρει να στηρίξει το RA1000 με σωστή ποιότητα, τιμή και διεθνή παρουσία, ίσως αποφύγει τον χαρακτηρισμό του ενός ακόμη καλοφτιαγμένου, αλλά ξεχασμένου αντιγράφου.