Cyclone RX600: Adventure μοτοσυκλέτα με 47,6 ίππους στα 4.995 ευρώ

Η νέα Cyclone RX600 έφτασε στην ελληνική αγορά μέσω της Mototrend SA, με δικύλινδρο κινητήρα 550,4 κ.εκ., ισχύ 47,6 ίππων, πλήρη εξοπλισμό και τιμή που ξεκινά από τα 4.995 ευρώ

Η Cyclone κάνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά μέσω της Mototrend SA και το RX600 είναι ένα από τα μοντέλα με τα οποία επιχειρεί να κερδίσει χώρο στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μεσαίων adventure μοτοσυκλετών.

Βασικό του όπλο είναι η τιμή των 4.995 ευρώ, η οποία συνδυάζεται με εξοπλισμό που περιλαμβάνει TFT οθόνη, traction control, ρυθμιζόμενο ABS, TPMS, ρυθμιζόμενες αναρτήσεις και πλήρη φωτισμό LED.

Η Cyclone αποτελεί μάρκα της Zonsen Motorcycle, με έδρα την Κίνα και δραστηριότητα στην κατασκευή μοτοσυκλετών, ηλεκτρικών δικύκλων και εξαρτημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου φτάνει τα 4 εκατομμύρια μονάδες.

Δικύλινδρος κινητήρας συμβατός με Α2

Το RX600 χρησιμοποιεί δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 550,4 κ.εκ., προδιαγραφών Euro 5+, με τετραβάλβιδες κεφαλές και δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 47,6 ίππους, διατηρώντας το μοντέλο εντός των προδιαγραφών της κατηγορίας διπλώματος Α2, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 45 Nm.

Η Cyclone ανακοινώνει μέση κατανάλωση 4,3 λίτρα/100 km, ενώ το ρεζερβουάρ των 18 λίτρων θεωρητικά επιτρέπει αυτονομία άνω των 400 km υπό ιδανικές συνθήκες. Το κιβώτιο διαθέτει έξι σχέσεις και συνδυάζεται με υποβοηθούμενο συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης.

Στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται δικάναλο ABS και traction control, με δυνατότητα απενεργοποίησης για χρήση εκτός δρόμου.

Τροχοί 19/17 και ρυθμιζόμενες αναρτήσεις

Το RX600 βασίζεται σε ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο δύο δοκών και χρησιμοποιεί ανεστραμμένο πιρούνι 41 mm, με ρυθμίσεις απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς. Πίσω υπάρχει μονό αμορτισέρ με μοχλικό, με δυνατότητα ρύθμισης της προφόρτισης του ελατηρίου.

Η πέδηση αναλαμβάνεται από δύο κυματιστούς δίσκους 305 mm εμπρός, με ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες, ενώ πίσω υπάρχει δίσκος 258 mm με μονοπίστονη δαγκάνα. Οι τροχοί είναι χυτοί αλουμινίου, 19 ιντσών εμπρός και 17 πίσω, με tubeless ελαστικά διπλής χρήσης διαστάσεων 110/80 και 150/70 αντίστοιχα.

Το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 820 mm, το μεταξόνιο στα 1.425 mm και η απόσταση από το έδαφος στα 175 mm.

Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός

Ένα από τα βασικά στοιχεία του RX600 είναι το επίπεδο εξοπλισμού σε σχέση με την τιμή του. Στάνταρ διαθέτει έγχρωμη TFT οθόνη 6,75 ιντσών, με Bluetooth, λειτουργία mirroring και πλοήγηση στροφή προς στροφή, καθώς και αυτόματη εναλλαγή απεικόνισης ημέρας και νύχτας.

Παράλληλα υπάρχουν TPMS για την παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών, φωτιζόμενοι διακόπτες, ρυθμιζόμενες μανέτες, ρυθμιζόμενη ζελατίνα και πλήρης φωτισμός LED με DRL.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη αλουμινένια ποδιά κινητήρα, αλουμινένιο τιμόνι, προστατευτικά κάγκελα, σχάρα αποσκευών, κεντρικό και πλαϊνό σταντ, καθώς και παροχές USB και 12V.

Για όσους θέλουν να ενισχύσουν τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας, στον προαιρετικό εξοπλισμό υπάρχει και τριπλέτα αλουμινένιων βαλιτσών.

Τιμή 4.995 ευρώ

Το Cyclone RX600 βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και διατίθεται προς 4.995 ευρώ, σε λευκό και μαύρο χρωματισμό.

Η μοτοσυκλέτα συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, ενώ μέσω της Mototrend SA προσφέρονται και χρηματοδοτικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων 18μηνη άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτα.

Με ισχύ συμβατή με δίπλωμα Α2, τροχούς 19/17 ιντσών και έναν ιδιαίτερα πλούσιο κατάλογο βασικού εξοπλισμού, το RX600 επιχειρεί να μπει στην αγορά με έναν πολύ ξεκάθαρο άσο στο μανίκι του: πολλά για λίγα.

Δείτε το Cyclone RX600 στο επίσημο ελληνικό site

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