Δες που παράγεται το νέο Ducati Monster V2

Η πιο ελαφριά τετραβάλβιδη Monster όλων των εποχών, με νέο V2 κινητήρα μεταβλητού χρονισμού και κορυφαίο κόστος χρήσης

Η Ducati έβαλε μπροστά την παραγωγή του νέου Monster 2026, που αποτελεί την πέμπτης γενιά ενός από τα πιο εμβληματικά naked μοντέλα παγκοσμίως. Θα κατασκευάζεται στο εργιστάσιο του Borgo Panigale, που αποτελεί την ιστορική έδρα της θρυλικής ιταλικής εταιρείας.

Το Monster, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1992 με τη φιλοσοφία «Όλα όσα χρειάζεστε, τίποτα περισσότερο», επανέρχεται πλήρως ανανεωμένο, ελαφρύτερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο από ποτέ. Στόχος της: να συνδυάσει την αυθεντική αισθητική των πρώτων Monster με την ευκολία οδήγησης και την απόδοση που απαιτεί ο σημερινός αναβάτης.

Επανασχεδιασμένη αισθητική με αναφορές στο παρελθόν

Το νέο Monster συνεχίζει τη σχεδιαστική παράδοση του μοντέλου, με σύγχρονη ερμηνεία των κλασικών στοιχείων: τον στρογγυλό προβολέα, τους χαρακτηριστικούς «ώμους» του ρεζερβουάρ τύπου bison-back, τη μονοκόμματη σέλα και τη «κοντή» ουρά. Η μοτοσικλέτα έχει λεπτή, ελαφριά σιλουέτα χάρη στη χρήση του κινητήρα ως ενεργό δομικό στοιχείο και στο νέο μονοκόκ πλαίσιο.

Νέος V2 κινητήρας με IVT: δύναμη και οικονομία

Η μεγάλη είδηση βρίσκεται στον νέο δικύλινδρο V κινητήρα με μεταβλητό χρονισμό εισαγωγής IVT, ο οποίος προσφέρει:

ομαλή λειτουργία χαμηλά

ισχυρή ροπή στο μεσαίο φάσμα

κορυφαία απόδοση ψηλά

Το 80% της μέγιστης ροπής είναι διαθέσιμο από τις 4.000 έως τις 10.000 rpm, ενώ το διάστημα ρύθμισης βαλβίδων στα 45.000 km αποτελεί νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία, μειώνοντας θεαματικά το κόστος συντήρησης.

Σημαντική μείωση βάρους – το ελαφρύτερο τετραβάλβιδη Monster

Το νέο πλαίσιο, το διπλό ψαλίδι εμπνευσμένο από την Panigale V4 και το υποπλαίσιο τεχνοπολυμερούς πλέγματος, οδηγούν σε συνολική μείωση βάρους κατά 4 κιλά.

Το ξηρό βάρος φτάνει τα 175 κιλά, το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε τετραβάλβιδο Monster, ενισχύοντας την ευελιξία και τη φιλικότητα στην καθημερινή χρήση.

Αναβαθμισμένη θέση οδήγησης εργονομία πλήρες ηλεκτρονικό πακέτο και νέα οθόνη 5’’

Το Monster 2026 προσφέρει πιο άνετη και πρακτική θέση οδήγησης:

σέλα στα 815 mm (ή 775 mm με χαμηλό σετ)

ψηλότερο και πιο κοντά στον αναβάτη τιμόνι

καλύτερος έλεγχος σε χαμηλές ταχύτητες και αστικό περιβάλλον

Η Showa έχει ρυθμίσει την ανάρτηση έτσι ώστε να συνδυάζει άνεση και σπορ συμπεριφορά, παραμένοντας σταθερή και προβλέψιμη σε γρήγορο ρυθμό.

Η μοτοσικλέτα διαθέτει:

4 Riding Modes (Sport, Road, Urban, Wet)

DTC, DWC, EBC και cornering ABS

νέα TFT έγχρωμη οθόνη 5’’

Ducati Multimedia System

πλοήγηση Turn-by-Turn

λειτουργίες Road και Road Pro Info για υψηλή αναγνωσιμότητα

Τα νέα εργονομικά χειριστήρια στο τιμόνι κάνουν τους ηλεκτρονικούς ρυθμισμούς πιο απλούς και άμεσους.

Υψηλό είναι και το επίπεδο εξατομίκευσης, με την Ducati Performance να προσφέρει πλούσιο κατάλογο αξεσουάρ: ανθρακονημάτινα και αλουμινένια εξαρτήματα, Alcantara sport σέλα, ενώ η νέα εξάτμιση τιτανίου Termignoni μειώνει βάρος και ενισχύει τον ήχο.

Διαθεσιμότητα και εκδόσεις

Το Monster 2026 θα είναι διαθέσιμο από τον Φεβρουάριο του 2026 σε επιλεγμένες αγορές, σε δύο χρώματα:

Ducati Red

Iceberg White

Θα προσφέρεται ως Monster και Monster+ (με ζελατίνα και κάλυμμα συνεπιβάτη), ενώ θα υπάρχει και έκδοση 35 kW για κατόχους άδειας A2.

