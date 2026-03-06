DesertX 2026: Ο πιο ελαφρύς V2 της Ducati

Τέσσερα χρόνια μετά από την πρώτη της εμφάνιση, η Ducati προχωρά σε ουσιαστική ανανέωση της DesertX με ξεκάθαρη στόχευση την καλύτερη συμπεριφορά στο χώμα

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Οι αλλαγές είναι ριζικές. Κάποιες θα ενθουσιάσουν. Κάποιες ίσως σηκώσουν συζήτηση. Όλες όμως έχουν έναν κοινό στόχο. Να γίνει η μοτοσυκλέτα πιο απολαυστική για κάθε επίπεδο αναβάτη.

Η σημαντικότερη είδηση είναι ο ολοκαίνουργιος V2 κινητήρας των 890cc. Είναι κατά 5,8 κιλά ελαφρύτερος από τον προηγούμενο και αποτελεί τον πιο ελαφρύ δικύλινδρο V που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ducati. Διαθέτει μεταβλητό χρονισμό εισαγωγής για πιο άμεση απόκριση και αυξημένη ροπή χαμηλά.

Η μέγιστη ροπή παραμένει στα 92Nm, όμως το 70% αυτής αποδίδεται ήδη από τις 3.000 σ.α.λ. Αυτό σημαίνει πιο ελεγχόμενη οδήγηση σε τεχνικά κομμάτια, άρα καλύτερη διαχείριση της πρόσφυσης σε δύσκολο τερέν. Η χρήση συμβατικών ελατηρίων στις βαλβίδες επιτρέπει μεγάλα διαστήματα συντήρησης, έως τα 45.000 χλμ.

Σε απόλυτους αριθμούς, η νέα DesertX δεν γίνεται ισχυρότερη. Αποδίδει 110 ίππους, όπως πριν. Το βάρος περιορίζεται ελαφρώς στα 209 κιλά. Το ρεζερβουάρ από πολυμερές υλικό μειώνεται στα 18 λίτρα, με την αυτονομία να πέφτει από περίπου 375 χλμ στα 333 χλμ. Η μικρότερη χωρητικότητα όμως βοηθά στο χαμήλωμα του κέντρου βάρους, βελτιώνοντας την ευελιξία.

Το πλαίσιο αλλάζει ριζικά. Το ατσάλινο χωροδικτύωμα δίνει τη θέση του σε αλουμινένιο monocoque, προσφέροντας καλύτερη πρόσβαση στον κινητήρα και στο φίλτρο αέρα. Σημαντικό για όσους κάνουν συντήρηση εκτός συνεργείου.

Εμφανισιακά, η σιλουέτα παραμένει γνώριμη. Υπάρχουν όμως νέοι διπλοί προβολείς, πιο χαμηλό μπροστινό τμήμα, με πιο σύγχρονα πλαστικά. Η εργονομία έχει βελτιωθεί χάρη στο στενότερο ρεζερβουάρ με πιο βολικό “rider triangle”, που προσφέρει καλύτερο έλεγχο της μοτοσυκλέτας εκτός δρόμου. Το ύψος της σέλας παραμένει στα 880mm, με διαθέσιμα κιτ ανάρτησης και χαμηλότερες σέλες για όποιον το χρειάζεται.

Η κάθετη rally οθόνη καταργείται. Στη θέση της υπάρχει οριζόντια έγχρωμη TFT 5 ιντσών, με χώρο από πάνω για κινητό ή GPS. Τα γραφικά της οθόνης αλλάζουν ανάλογα με το riding mode, είτε κινείσαι στην άσφαλτο είτε σε χωμάτινη διαδρομή.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών, η DesertX εξοπλίζεται με εξαξονική IMU που υποστηρίζει cornering ABS, traction control, wheelie control, με έξι διαφορετικά riding modes. Το quickshifter έχει αναβαθμιστεί για πιο ακριβείς αλλαγές, διαθέτοντας τοποθετημένους αισθητήρες εσωτερικά για μεγαλύτερη αντοχή.

Οι τροχοί είναι ακτινωτοί tubeless, 21 ιντσών μπροστά, 18 ιντσών πίσω. Τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης είναι Pirelli Scorpion Rally STR, με επιπλέον εγκεκριμένες επιλογές διαθέσιμες. Μπροστά υπάρχουν νέοι δίσκοι 305mm με σύστημα πέδησης Brembo, σχεδιασμένο για καλύτερη αίσθηση και έλεγχο εκτός δρόμου.

Οι αναρτήσεις αποτελούνται από KYB πιρούνι 46mm πλήρως ρυθμιζόμενο εμπρός, ενώ πίσω αμορτισέρ KYB με απομακρυσμένη ρύθμιση προφόρτισης συνοδευόμενο από προοδευτικό μοχλικό. Σύμφωνα με την Ducati, η αρχική διαδρομή είναι πιο μαλακή, ενώ σε υψηλά φορτία προσφέρει καλύτερη στήριξη.

Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, με την KTM 890 Adventure R και την Triumph Tiger 900 να μάχονται σώμα με σώμα. Σε αυτήν την κατηγορία όμως, δεν κερδίζει απλώς το καλύτερο πακέτο εξοπλισμού. Κερδίζει εκείνη η μοτοσυκλέτα που ταιριάζει περισσότερο στο προσωπικό στυλ οδήγησης του κάθε αναβάτη.