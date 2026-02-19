Desmo450 EDS: Η πιο χωμάτινη Ducati βγαίνει στον δρόμο

Τα ευρωπαϊκά σχέδια κατοχύρωσης αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για την τελική έκδοση παραγωγής

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η νέα χωμάτινη πρόταση της Ducati δεν αποτελεί μυστικό. Βασίζεται στην Desmo450 MX που γνωρίσαμε πέρυσι. Ένα προ-παραγωγής μοντέλο είχε ήδη εμφανιστεί στην EICMA τον Νοέμβριο. Τώρα, τα ευρωπαϊκά σχέδια κατοχύρωσης αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για την τελική έκδοση παραγωγής. Στην καρδιά της βρίσκεται ένας μονοκύλινδρος 450cc. Αποδίδει 63,5 ίππους στις 9.400rpm και 53,5Nm ροπής στις 7.500rpm. Πρόκειται για εντυπωσιακά νούμερα για μία street-legal enduro μοτοσυκλέτα κάτω από τα 500cc.

Το κιβώτιο αναμένεται εξατάχυτο. Φυσικά δεν λείπει το desmodromic σύστημα βαλβίδων της Ducati, όπου οι βαλβίδες κλείνουν μηχανικά μέσω εκκεντροφόρων και ωστηρίων, αντί για συμβατικά ελατήρια.

Η Desmo450 EDS θα είναι το τρίτο μέλος της οικογένειας. Δίπλα στις MX και EDX. Οι δύο αυτές εκδόσεις μοιράζονται πλαίσιο, σέλα στα 970mm, μπροστινό πιρούνι 499mm και πίσω monoshock της Showa. Οι διαφορές τους εντοπίζονται στις λεπτομέρειες. Η EDX φορά πίσω τροχό 18 ιντσών αντί για 19. Διαθέτει μεγαλύτερο ρεζερβουάρ 8,3 λίτρων αντί 7,2 λίτρων. Το βάρος φτάνει τα 107kg, ενώ η MX μένει στα 104,8kg.

Όλα δείχνουν πως η EDS θα πατήσει πάνω σε αυτή τη βάση. Οπτικά θυμίζει περισσότερο την EDX. Αν αφαιρέσεις προβολέα και βάση πινακίδας από το εκθεσιακό μοντέλο, δύσκολα ξεχωρίζεις τις διαφορές.

Τα σχέδια επιβεβαιώνουν καθρέφτες στο τιμόνι, φλας εμπρός-πίσω, μικρή ψηφιακή οθόνη, πλαϊνό σταντ και βάση πινακίδας. Προστίθεται προστασία φτέρνας στο δεξί μαρσπιέ και ανασχεδιασμένο κάλυμμα αλυσίδας.

Πιο ενδιαφέρουσα είναι η εξάτμιση. Το τελικό μοντέλο φαίνεται να χρησιμοποιεί μακρύτερο λαιμό. Ενσωματώνει αισθητήρα O2 και σφαιρικό καταλύτη με θερμοασπίδα, αντί για τον επίπεδο θάλαμο διαστολής των καθαρόαιμων χωμάτινων. Στόχος, προφανώς, οι προδιαγραφές ρύπων.

Γίνεται λόγος και για ανεμιστήρες ψυγείου. Παράλληλα, η Ducati φαίνεται να αυξάνει τα διαστήματα service σε σχέση με τις MX και EDX, που απαιτούν αλλαγή λαδιών κάθε 15 ώρες και έλεγχο εμβόλου στις 45 ώρες.

Εδώ θα κριθούν πολλά. Αν η συντήρηση παραμείνει απαιτητική, δύσκολα θα πείσει το κοινό που θέλει μία προσιτή, καθημερινή enduro με ιταλικό χαρακτήρα.

Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Όταν φτάσει στις εκθέσεις, η Desmo450 EDS θα αποτελέσει την πρώτη καθαρόαιμη street-legal enduro της Ducati. Θα κερδίσει “χωμάτινο” έδαφος σε μία κατηγορία όπου ήδη κυριαρχούν οι KTM, Honda και Beta Motor;