ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Diem Motors: το εντυπωσιακό concept X-01

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22.08.2025
Autotypos Team
diem-motors-to-entyposiako-concept-x-01-771869

Μια ακόμη εταιρεία ηλεκτρικών μοτοσυκλετών μπαίνει στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά από τη Δανία. Η Diem Motors παρουσίασε το πρώτο της πρωτότυπο, την X-01. Δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε πως πρόκειται για ένα πραγματικά καλοσχεδιασμένο δημιούργημα.

Του Ελευθέριου Γριμπάπη

Η Diem Motors ιδρύθηκε από τους Daniel Kemnitz και Manvendra Shaktawat. Δύο σχεδιαστές με πλούσια εμπειρία σε συνεργασίες με ονόματα όπως Red Bull Advanced Technologies, BMW, Tata και Piaggio. Όμως η X-01 είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα που φέρει την υπογραφή τους.

Η φιλοσοφία της ξεχωρίζει. Μονόμπαρο πλαίσιο, hub-mounted κινητήρας axial-flux, μονόμπρατσο ψαλίδι. Όλα μαζί συνθέτουν μια καθαρή, σύγχρονη εικόνα, χωρίς να προσπαθεί να μιμηθεί τα υπόλοιπα ηλεκτρικά της αγοράς.

Ο κινητήρας που βρίσκεται στον πίσω τροχό, αποδίδει περίπου 47 ίππους. Αρκετούς για καθημερινή χρήση. Βέβαια, η τοποθέτηση hub κινητήρα ίσως φέρει ανησυχίες για το “unsprung” βάρος και την οδική συμπεριφορά. Το “unsprung” βάρος είναι το βάρος που βρίσκεται πριν την ανάρτηση, όπως τροχός, ελαστικό, σύστημα φρένου κ.ο.κ.  Από την άλλη, η απουσία αλυσίδας, γραναζιών και κιβωτίου υπόσχεται ευκολότερη συνολική συντήρηση.

Σε επίπεδο του εξοπλισμού δεν έγιναν εκπτώσεις. Η X-01 διαθέτει TFT οθόνη, full LED φωτισμό, ανεστραμμένο πιρούνι Showa και φρένα Brembo. Επιπλέον, πλαίσιο, μπαταρία και κινητήρας κατασκευάζονται “in-house”, κάτι που εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο ποιότητας και άψογη συνεργασία hardware με software.

Αισθητικά θυμίζει μοντέλα όπως η ινδική Ultraviolette F99 ή η Aston Martin AMB 001. Καθαρές γραμμές, μίνιμαλ σχεδίαση, δυναμικό στυλ με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Προς το παρόν, ωστόσο, απουσιάζουν στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας. Μένει να δούμε αν η X-01 θα περάσει στη γραμμή παραγωγής, καθώς πολλές start-up του χώρου χάθηκαν αφού υποσχέθηκαν πολλά.

Η Diem πάντως δείχνει σοβαρή. Επικεντρώνεται στη βελτίωση της μοτοσυκλέτας και στην αναζήτηση συνεργατών που θα τη βοηθήσουν να βγει στην αγορά. Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπόσχεται ότι θα φέρει την επανάσταση, ούτε καταφεύγει σε υπερβολικό marketing. Η X-01 παρουσιάστηκε διακριτικά στο Βερολίνο τον Ιούνιο, μετά την πρώτη της εμφάνιση στην έκθεση MBE στη Βερόνα τον Ιανουάριο.

Μέχρι τότε, αναμένουμε τις πρώτες δοκιμές και τα επίσημα στοιχεία για να σχηματίσουμε ξεκάθαρη εικόνα.

Mercedes και BMW: Από εχθροί γίνονται …συνεργάτες;

To μεγάλο ιαπωνικό SUV που σάρωσε στα τεστ ασφάλειας – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το κινεζικό 7-θέσιο που έχει 217 PS και καίει 1,2 lt/100km – Κοστίζει 32.500 ευρώ

