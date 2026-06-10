Δίπλωμα μοτοσυκλέτας: Ποιες είναι οι κατηγορίες, πόσο κοστίζει και τι μπορώ να οδηγήσω με δίπλωμα αυτοκινήτου;

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Από τα 50 κ.εκ. μέχρι τις μεγάλες μοτοσυκλέτες χωρίς περιορισμούς, δείτε τι ισχύει για κάθε κατηγορία διπλώματος, ποια είναι τα ηλικιακά όρια και ποιο είναι το κόστος έκδοσης ή επέκτασης άδειας οδήγησης

Η απόκτηση διπλώματος μοτοσυκλέτας δεν είναι μια ενιαία διαδικασία για όλους. Ανάλογα με την ηλικία, την εμπειρία και το είδος του δικύκλου που θέλει να οδηγήσει κάποιος, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αδειών οδήγησης: ΑΜ, Α1, Α2 και Α.

Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου (κατηγορία Β) μπορούν να οδηγήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες δικύκλων χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν νέο δίπλωμα.

Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα έως 50 κ.εκ.

Η κατηγορία ΑΜ αφορά μοτοποδήλατα με κυβισμό έως 50 κ.εκ., μέγιστη ισχύ 5,4 ί ή 4 kW και τελική ταχύτητα έως 45 χλμ./ώρα.

Το δίπλωμα μπορεί να εκδοθεί από την ηλικία των 16 ετών με τη συναίνεση των γονέων ή των κηδεμόνων. Χωρίς συναίνεση απαιτείται η συμπλήρωση του 18ου έτους.

Για την απόκτησή του απαιτούνται θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα.

Οι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου κατηγορίας Β που διαθέτουν την άδεια για τουλάχιστον έξι χρόνια και έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να οδηγούν νόμιμα οχήματα της κατηγορίας ΑΜ, χωρίς επιπλέον εξετάσεις.

Κατηγορία Α1: Scooter και μοτοσυκλέτες έως 125 κ.εκ.

Η κατηγορία Α1 καλύπτει δίκυκλα έως 125 κ.εκ. με μέγιστη ισχύ 11 kW ή περίπου 14,9 ίππους.

Η ελάχιστη ηλικία είναι τα 18 έτη και απαιτούνται θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα.

Όσοι διαθέτουν δίπλωμα αυτοκινήτου κατηγορίας Β για τουλάχιστον έξι χρόνια και έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα οδήγησης δικύκλων 125 κ.εκ. παρακολουθώντας μόνο πέντε πρακτικά μαθήματα, χωρίς να χρειαστεί να περάσουν από πλήρη διαδικασία απόκτησης νέου διπλώματος.

Κατηγορία Α2: Έως 35 kW

Η κατηγορία Α2 αφορά scooter και μοτοσυκλέτες με μέγιστη ισχύ 35 kW ή περίπου 46,9 ίππους.

Η ελάχιστη ηλικία για την έκδοση είναι τα 20 έτη και απαιτούνται θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα καθώς και οι αντίστοιχες εξετάσεις.

Οι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου δεν έχουν κάποια ειδική διευκόλυνση και πρέπει να ακολουθήσουν κανονικά τη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης.

Κατηγορία Α: Χωρίς περιορισμούς

Η κατηγορία Α είναι η ανώτερη κατηγορία διπλώματος μοτοσυκλέτας και δεν επιβάλλει περιορισμούς ούτε στον κυβισμό ούτε στην ισχύ.

Η άδεια μπορεί να αποκτηθεί από την ηλικία των 24 ετών. Εναλλακτικά, μπορεί να εκδοθεί από τα 22 έτη εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος διπλώματος Α2 για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Και σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, χωρίς εξαιρέσεις για όσους είναι ήδη κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου.

Τι χρειάζεται για την πρώτη έκδοση διπλώματος

Για την αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας απαιτούνται:

ΑΦΜ

Ελληνική ταυτότητα ή άδεια παραμονής/εργασίας σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες

Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4 x 6 εκ.)

Εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο

Αίτηση εκτύπωσης διπλώματος

Αίτηση αρχικής χορήγησης (Μ-ΤΑΟ01)

Τα παράβολα που απαιτούνται είναι:

105 ευρώ για την αρχική χορήγηση άδειας

15 ευρώ για τη θεωρητική εξέταση

15 ευρώ για την πρακτική εξέταση

Το συνολικό κόστος των παραβόλων ανέρχεται σε 135 ευρώ, ενώ μαζί με τις ιατρικές εξετάσεις φτάνει περίπου τα 155 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα δίδακτρα της σχολής οδηγών.

Πόσο κοστίζει η επέκταση διπλώματος μοτοσυκλέτας

Για όσους διαθέτουν ήδη δίπλωμα μοτοσυκλέτας και θέλουν να μεταβούν σε ανώτερη κατηγορία απαιτούνται:

ΑΦΜ

Ταυτότητα ή άδεια παραμονής

Δύο φωτογραφίες

Υφιστάμενη άδεια οδήγησης

Αίτηση εκτύπωσης διπλώματος

Αίτηση επέκτασης κατηγοριών (Μ-ΤΑΟ02)

Τα παράβολα είναι:

53,80 ευρώ για την επέκταση κατηγορίας

15 ευρώ για την πρακτική εξέταση

Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 68,80 ευρώ, χωρίς τα δίδακτρα της σχολής οδηγών.

Επέκταση από δίπλωμα αυτοκινήτου

Οι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου που θέλουν να αποκτήσουν κατηγορία μοτοσυκλέτας θα χρειαστούν:

53,80 ευρώ για την επέκταση κατηγορίας

15 ευρώ για τη θεωρητική εξέταση

15 ευρώ για την πρακτική εξέταση

Το συνολικό κόστος των παραβόλων διαμορφώνεται στα 83,80 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος μαθημάτων και εκπαίδευσης.

«Πόσο θα μου κοστίσει συνολικά;».

Με βάση τιμές που δημοσιεύουν ελληνικές σχολές οδηγών, τα δίδακτρα διαμορφώνονται περίπου ως εξής:

Κατηγορία Μέσο κόστος σχολής οδηγών* ΑΜ (50 κ.εκ.) 250 – 400 € Α1 (125 κ.εκ.) 400 – 600 € Α2 (έως 35 kW) 500 – 750 € Α (απεριόριστο) 600 – 900 € Επέκταση Α1 → Α2 200 – 400 € Επέκταση Α2 → Α 150 – 350 € Επέκταση από Β (αυτοκίνητο) σε Α1 250 – 500 €

*Οι τιμές διαφέρουν ανά περιοχή, αριθμό μαθημάτων και πολιτική της κάθε σχολής. Συνήθως περιλαμβάνουν τα υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, τη χρήση οχήματος στις εξετάσεις και τη γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας.

Αν προστεθούν τα κρατικά παράβολα και οι ιατρικές εξετάσεις, το τελικό κόστος συνήθως διαμορφώνεται ως εξής: