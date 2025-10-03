Δοκιμή Honda GB350S – Σεροτονίνη

Θάβουμε τα τσεκούρια του πολέμου, κατεβάζουμε παλμούς και μπαίνουμε σε έναν κόσμο όπου μπορεί να βρεθείς να χαμογελάς, χωρίς λόγο

Του Κώστα Γαμβρούλη / Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Αν υπάρχει μια ορμόνη που έχει φιγουράρει –μακράν- τις περισσότερες φορές μέσα σε κείμενα δοκιμής μοτοσυκλετών, αυτή είναι η αδρεναλίνη. Της έχουμε αλλάξει τον αδόξαστο όλοι οι συντάκτες του ειδικού τύπου και η αλήθεια είναι ότι για τον περισσότερο κόσμο, οι «μηχανές» είναι συνδεδεμένες με αυτήν και την επίδραση της: ένταση, ενθουσιασμός, εγρήγορση.

Πρόκειται όμως για μια επιφανειακή και μονοδιάσταστη αντίληψη σε ότι αφροά στην κίνηση με δύο τροχούς. Υπάρχει και άλλος τρόπος. Υπάρχει και μια άλλη ορμόνη / νευροδιαβιβαστής, που σχετίζεται με την ευτυχία, τη χαλάρωση και την καλή διάθεση. Ονομάζεται σεροτονίνη και το Honda GB350S, με ένα μαγικό τρόπο, σε κάνει να την παράγεις με τη σέσουλα!

Tίνος είσαι ‘συ;

Της Honda προφανώς, αλλά μέχρι που το συγκεκριμένο μοντέλο να φτάσει στην Ευρώπη ως GB, υπήρξε μια σειρά από γεγονότα. Αρχικά, το 2020, παρουσιάστηκε ως H’Ness CB350 αποκλειστικά για την αγορά της Ινδίας, με σκοπό να κλέψει μερίδιο από την (τι κάνει νιάου νιάου…) Royal Endield, που με την ανανεωμένη γκάμα μοντέλων σε αυτή την κλάση κυβισμού, πουλούσε –και συνεχίζει να πουλάει- σαν τρελή.

Ως εκ τούτων, το αρχικά ονομαζόμενο ινδικό CB350 επιβιβάστηκε στο νεορετρό άρμα, χωρίς υπερβολές και επιτήδευση αλλά μετρημένα και ουσιαστικά. Στο ντεμπούτο του, το μοντέλο συστήθηκε ως μια απλή μοτοσυκλέτα, με αερόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα και το κάτι παραπάνω από το απολύτως χρηστικό, σε ότι αφορά στην σχεδίαση και την εμφάνιση.

Η συνταγή αποδείχθηκε επιτυχημένη και αν έκανε μια φορά γκέλα στους Ινδούς, τότε στους Ιάπωνες, που πολύ το ζήλεψαν, έκανε δέκα. Κατόπιν «λαϊκής απαιτήσεως», το 2021 παρουσιάζεται μια νέα έκδοση με το όνομα GB350S στην Ιαπωνία και μάλιστα κατασκευάζεται και εκεί, γιατί κατά πως φαίνεται το «παπούτσι από τον τόπο σου» έχει παγκόσμια ισχύ σαν παροιμία.

Ε, μετά ζηλέψαμε και εμείς (οι γηραιοηπειρώτες εννοώ) και το 2024 στην EICMA αποκαλύφθηκε η ευρωπαϊκή έκδοση, η οποία άρχισε να διατίθεται εμπορικά από το 2025 στα μέρη μας. Το μοντέλο βασίζεται στην Ιαπωνική εκδοχή, ονομάζεται GB και όχι CB και φέρει περήφανα την «MIJ» (Μade in Japan) επιγραφή, κάτι που από μόνο του, έχει ένα ξεχωριστό, ειδικό βάρος.

Απλά τα πράγματα

To GB350S είναι μια απλή μοτοσυκλέτα, με προσοχή στην λεπτομέρεια. Ανήκει σίγουρα στη νεορετρό κατηγορία αλλά δεν προσπαθεί να σε πείσει με υπερβολικό τρόπο για αυτό. Οι όμορφα σμιλεμένες καμπύλες και τα φουσκώματα του ρεζερβουάρ, σε συνδυασμό με τις ψύκτρες του κινητήρα, αρκούν. Από εκεί και έπειτα φέρει «τόσο – όσο» στιλιστικά στοιχεία που δημιουργούν ένα αισθητικά αποδεκτό και όμορφο αποτέλεσμα, παντρεύοντας το «παλιό» με το «επίκαιρο». Να σημειωθεί επίσης ότι είναι μια κανονικών διαστάσεων μοτοσυκλέτα με μεταξόνιο 1.440 χλστ. και όχι… ¾ όπως έχουμε δει αρκετές φορές σε υλοποιήσεις αυτού του είδους.

Σε ότι αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στον εξοπλισμό η απλότητα συνεχίζεται. Ο κινητήρας είναι μονοκύλινδρος, αερόψυκτος, με χωρητικότητα 348 κ.εκ. και δύο βαλβίδες που κινούνται από μονό εκκεντροφόρο στην κεφαλή. Ένα στοιχείo που αποκαλύπτει πολλά για την απόδοση πριν καν το οδηγήσεις, είναι η διάμετρος και η διαδρομή που χαρακτηρίζεται… ακραία υποτετράγωνη, στα 70 Χ 90,5 χλστ. Αυτές οι τιμές καταδεικνύουν έναν κινητήρα που είναι φτιαγμένος για ράθυμη και ροπάτη λειτουργία, όχι για να στροφάρει στο Θεό.

Η ονομαστική απόδοση που ανακοινώνει η Honda, συνηγορεί σε αυτό: 21 ίπποι στις 5.500 σ.α.λ. και 2,9 kg-m ροπή στις 3.000 σ.α.λ. Εντάξει, δεν κλέβει τις εντυπώσεις με τις τιμές αυτές αλλά το σημαντικό είναι το που αποδίδονται, δηλαδή χαμηλά.

Το πλαίσιο είναι ατσάλινο και τα περιφερειακά συμπλέουν με το γενικότερο πλαίσιο της απλότητας, δεν υπάρχει τίποτα που να ξεχωρίζει και να δημιουργεί ανισορροπία. Συμβατικό πιρούνι διαμέτρου 41 χλστ. με διαδρομή 106 χλστ. χωρίς ρυθμίσεις, δύο αμορτισέρ πίσω με διαδρομή 120 χλστ. και μονοί δίσκοι 310 και 240 χλστ. με διπίστονη και μονοπίστονη δαγκάνα. Υπάρχει φυσικά δικάναλο ABS αλλά και HSTC, το κατά Honda traction control δηλαδή, ενώ ο εξοπλισμός ολοκληρώνεται με full LED φώτα και υποβοηθούμενο συμπλέκτη ολίσθησης.

Αντιστοίχως, ο πίνακας οργάνων είναι επίσης απλός, αποτελούμενος από ένα μεγάλο αναλογικό ταχύμετρο που πλαισιώνεται από μικρή LCD οθόνη και μια σειρά λυχνιών. Υπάρχει ένδειξη στάθμης καυσίμου (με υπολειπόμενη αυτονομία) ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας, ολικός και δυο μερικοί χιλιομετρητής, καθώς και ρολόι.

Μια εμπειρία που αξίζει να την ζήσεις

Είχα καιρό να οδηγήσω μοτοσυκλέτα με χειριστήρια τόσο απλά, όπως τα ξέραμε και τα είχαμε συνηθίσει. Μοναδική παραφωνία η εμμονή της Honda τα τελευταία χρόνια να τοποθετεί την κόρνα πάνω από τα φλας. Ισχυρίζεται ότι είναι πιο εύκολη αυτή η διάταξη αν φοράς γάντι. Δεν είναι, σου σπάει τα νεύρα αλλά συνηθίζεται.

Κακώς ξεκίνησα με «ποδαρικό» γκρίνιας το κομμάτι πρώτων εντυπώσεων / οδήγησης, αλλά σας υπόσχομαι ότι φτιάχνει πολύ στη συνέχεια. Διαστασιακά τα είπαμε, το GB350S είναι κανονικoύ μεγέθους μοτοσυκλέτα. Σέλα με αρκετό real estate και αρκετά «γεμάτη» χωρίς να υποχωρεί το αφρώδες από το βάρος σου. Τοποθετεί την έδρα σου σε ύψος 800 χλστ. από το έδαφος με τα πόδια να φτάνουν πολύ εύκολα κάτω για στήριξη. Από εκεί και έπειτα «κουμπώνεις» άριστα στη μηχανή, σε μια θέση οδήγησης που χαρακτηρίζεται εντελώς φυσική και συνοδεύεται από την κλασική άριστη εργονομία της Honda.

Το βάρος των 178 (γεμάτων) κιλών δεν είναι κανένα νούμερο που πρέπει να παλέψεις μαζί του και το ότι κάθεσαι χαμηλά βοηθά πολύ στους επιτόπιους ελιγμούς ή στο να σηκώσεις την μοτοσυκλέτα από το πλάγιο stand. Nα πω εδώ μπράβο στη Honda που έχει συμπεριλάβει και το πολύ εύκολο στη χρήση κεντρικό stand στον standard εξοπλισμό του GB350S, κάτι που πολλές φορές πληρώνεται έξτρα…

Μίζα, εκκίνηση και… τι ωραία που ακούγεται! Συμπλέκτης – βούτυρο (είναι υποβοηθούμενος) πρώτη, εκκίνηση και… ακούγεται ακόμη πιο ωραία! Πως το κατάφερε η Honda αυτό; Πως πέρασε τις αυστηρές προδιαγραφές για τον ήχο που έχουν κόψει το «τραγούδι» της συντριπτικής πλειοψηφίας των μοτοσυκλετών; Δεν είναι ότι το GB350S κάνει εκκωφαντικό θόρυβο, αλλά παράγει ένα θαυμάσιο στακάτο ήχο που μετρά τις πιστονιές μια – μια. Έτυχε η πέτυχε; Επειδή για Honda μιλάμε και δεν συνηθίζει να αφήνει τα πράγματα στη τύχη τους, κλίνω σαφώς προς το «πέτυχε». Το λένε άλλωστε επισήμως στη Honda ότι μελέτησαν αρκετά το πώς ακούγεται η εξάτμιση και στην προκειμένη περίπτωση, believe the hype, ισχύει!

Δεν πρέπει να έμειναν μόνο σε αυτά όμως, καθότι γενικά η εμπειρία οδήγησης του Honda GB350S είναι απολαυστική. Το θαυμάσιο soundtrack, ταιριάζει άψογα με τον παραγόμενο παλμό από το μοτέρ, τα υποτετράγωνα χαρακτηριστικά βγάζουν απολαυστικά την ροπή στο δρόμο από πολύ χαμηλά και όλα δένουν, τα πάντα κουμπώνουν μεταξύ τους και πολύ σύντομα βρίσκεσαι να βιώνεις μια οδηγική νιρβάνα, διαμετρικά αντίθετη από κυνήγια και πυρωμένες τελικές.

Οι 21 ίπποι άλλωστε, δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι τέτοιο, αλλά πιστέψτε με, αξιοποιούνται με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, «ξεχασμένο», που υπαγορεύει να μετράς τον χρόνο αλλιώς, να μην «επιτίθεσαι» στο δρόμο αλλά να αφομοιώνεσαι από αυτόν, να παρατηρείς, να βιώνεις της εμπειρία και να το απολαμβάνεις. Είναι από τους καλύτερους ευαγγελιστές βουδιστικό-ταοϊστικών πρακτικών ζωής. Ξέρετε, αυτά τα μπερδεμένα και γενικόλογα που λένε του τύπου «να είσαι νερό», «να κυλάς», «μην κολυμπάς κόντρα στο ρεύμα», ε, αυτά κάνει και αυτά σου εξηγεί, λαμβάνεις κατά κάποιο τρόπο επιφοίτηση.

Τις ημέρες που το είχα για τις ανάγκες της δοκιμής, δεν ξύρισα το κεφάλι μου ούτε ντύθηκα στα πορτοκαλί αλλά έψαχνα συνεχώς ευκαιρίες να το οδηγήσω. Όταν μου τελείωσαν οι προφάσεις και οι δικαιολογίες, απλά έβγαινα στο δρόμο, έτσι, χωρίς προορισμό. Ένα βράδυ, πήρα τον παράδρομο της εθνικής με κατεύθυνση βόρεια. Έφτασα Χαλκίδα, χωρίς να το καταλάβω. Μια άλλη μέρα, τράβηξα νότια από τον «παλιό». Σταμάτησα Κόρινθο. Δεν είναι από αυτές τις μοτοσυκλέτες που απαιτούν ειδικές συνθήκες και συγκεκριμένο πεδίο. Απλά θέλουν δρόμο. Ακόμα και άχαρο και βαρετό, είναι η κίνηση μαζί του που μετράει.

Ο παράδρομος και η παλιά εθνική δεν επιλέχθηκαν βέβαια τυχαία. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί πρέπει να πω και για αυτό, υπολογίστε μια ταχύτητα ταξιδιού 100-110 χλμ./ώρα. Φτάνει τα 120 σε ιδανικές συνθήκες με 5η η οποία είναι πολύ «μακριά», αλλά σε περίπτωση ακόμα και μικρής ανωφέρειας, κόβει ταχύτητα και σου ζητά να κατεβάσεις. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι παρά το ότι έχει 5άρι κιβώτιο ουσιαστικά… είναι τετρατάχυτο, με την τελευταία σχέση να αποτελεί «καρά-overdrive» επιλογή.

Με τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι «βαφτίζω το κρέας ψάρι» θα πω ότι ακόμα και αυτό αποτελεί μέρος της γοητείας του. Να το εξηγήσω. Αυτό το «πεπερασμένο» σε ότι αφορά στην ισχύ του, εκτός του ότι σου δίνει την ικανοποίηση πως το ξεζουμίζεις, σε βάζει για άλλη μια φορά σε διαφορετικό «τριπάκι»: προσαρμόζεσαι σε έναν συγκεκριμένο τρόπο οδήγησης όπου πας με φόρα, κερδίζεις χιλιόμετρο το χιλιόμετρο στο κοντέρ με υπομονή και επιμονή, κοιτάς και «διαβάζεις» τον δρόμο με άλλο μάτι. Κερδίζεις μικρές μάχες να το πω και έτσι και όταν φτάσεις στην κορυφή του ανηφορικού κομματιού και αρχίσει ο κατήφορος, το ακούς που ανεβάζει στροφές και χιλιόμετρα και ξέρετε κάτι; Είναι και αυτό απολαυστικό, με έναν περίεργο τρόπο. Είναι το «τα καταφέραμε», μαζί.

Για να μην δημιουργηθούν παρερμηνείες ότι το GB350S «σέρνεται» γενικώς και γενικά, μιλάμε για ανοικτά κομμάτια που το κυνηγάς στα όρια του. Μέσα στην πόλη και σε δρόμους με στροφές τα πάει μια χαρά, δεν νοιώθεις ότι σου λείπει ισχύς ή για να το διατυπώσω καλύτερα, η ροπή κάνει τα 21 άλογα να φαίνονται μια χαρά. Στρίβει επίσης και μάλιστα παραπάνω από απλώς «αξιοπρεπώς», διατηρώντας ουδέτερα και με σταθερό πάτημα την τροχιά που του ορίζεις. Άξια αναφοράς τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης Metzeler Tourance Next σε διαστάσεις 100/90-19 και 150/70-17 που του ταιριάζουν πολύ και προσφέρουν καλό κράτημα, ενώ τα φρένα καλύπτουν τις ανάγκες πέδησης σε οποιαδήποτε συνθήκη. Με αυτά τα δεόμενα, μπορεί να κινηθεί και διασκεδαστικά, με το δικό μοναδικό τρόπο πάλι και τηρουμένων των αναλογιών.

Όλη αυτή η τούρτα που περιγράφηκε πιο πάνω, έχει δύο κερασάκια στην κορυφή της. Το ένα είναι το ότι παίρνει με μεγάλη ευκολία δεύτερο άτομο. Ο συνεπιβάτης κάθεται άνετα, γενικά η σέλα είναι πολύ άνετη και για τους δύο, ενώ δεν αλλάζει η συμπεριφορά του GB350S, με την ροπή για άλλη μια φορά να αντεπεξέρχεται στο έξτρα βάρος που προστίθεται. Δεύτερο κερασάκι η κατανάλωση, με 3,5 λίτρα / 100 χιλιόμετρα στη μέση τιμή της. Δεδομένης της χωρητικότητας του ρεζερβουάρ που παίρνει 15 λίτρα και με μία μέση τιμή αυτό σημαίνει αυτονομία ~430 χιλιομέτρων. Πολύ απλά, «ξεχνάς» να γεμίσεις.

Κάτι τρέχει με το GB350S…

Δεν το περίμενα η Honda να παρουσιάσει μια μοτοσυκλέτα σαν και αυτή. Όχι γιατί δεν μπορεί αλλά γιατί δεν τo συνηθίζει να πασπαλίζει με τόσο πολύ «χαρακτήρα» τα μοντέλα της. Και το GB350S έχει πολύ καλώς εννοούμενο χαρακτήρα. Είναι από τις περιπτώσεις που αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάς ιπποδυνάμεις, τεχνολογία και τελικές για να απολαμβάνεις τη μοτοσυκλέτα.

Αντίθετα, σε κερδίζει με την απλότητα και την αυθεντική «old school» φιλοσοφία του. Δεν είναι για όλους – και αυτό είναι ακριβώς το πλεονέκτημά του. Σε όσους ταιριάξει, θα γίνει πιστός σύντροφος, καθημερινός, βολταδόρικος και -γιατί όχι;- ταξιδιωτικός, που με λίγα χρήματα, οικονομία και χαμηλό κόστος χρήσης, σου προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό: καθαρή, ανόθευτη οδηγική χαρά.

Το GB350S είναι το είδος της μοτοσυκλέτας που σε κάνει να βγαίνεις έξω χωρίς λόγο για να κυνηγήσεις παραστάσεις και αισθήσεις – και αυτό από μόνο του είναι ό,τι πιο γνήσιο μπορεί να σου δώσει μια «μηχανή». Σεροτονίνη.

Τιμή: 5.150 €

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τύπος: Μονοκύλινδρος, αερόψυκτος, SOHC, 2 βαλβίδες

Κυβισμός: 348 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή: 70,0 x 90,5 χλστ.

Συμπίεση: 9,5:1

Ισχύς: 20,8 ίπποι (15,5 kW) στις 5.500 σ.α.λ.

Ροπή: 29,4 Nm στις 3.000 σ.α.λ.

Τροφοδοσία: PGM-FI

Εκκίνηση: Μίζα

Μετάδοση

Κιβώτιο: 5 σχέσεων

Συμπλέκτης: Υποβοηθούμενος & ολίσθησης

Τελική μετάδοση: Αλυσίδα

Πλαίσιο – Διαστάσεις

Τύπος: Ατσάλινο

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 2.180 x 800 x 1.100 χλστ.

Μεταξόνιο: 1.440 χλστ.

Ύψος σέλας: 800 χλστ.

Απόσταση από το έδαφος: 166 χλστ.

Βάρος: 178 κιλά (πλήρες υγρών)

Ρεζερβουάρ: 15 λίτρα

Αναρτήσεις

Εμπρός: Τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χλστ., διαδρομή 120 χλστ.

Πίσω: Διπλά αμορτισέρ, διαδρομή 120 χλστ.

Φρένα

Εμπρός: Δίσκος 310 χλστ., 2πίστονη δαγκάνα, ABS

Πίσω: Δίσκος 240 χλστ., μονοπίστονη δαγκάνα, ABS

Τροχοί / Ελαστικά

Εμπρός: 100/90-19 (Metzeler Tourance Next)

Πίσω: 150/70-17 (Metzeler Tourance Next)

Η μοτοσυκλέτα της δοκιμής έφερε τα εξής στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού:

-Μάσκα προβολέα

-Χούφτες

-Προβολείς ομίχλης

-Προστατευτικά κάγκελα

-Λάστιχα ρεζερβουάρ (knee pads)

Εξοπλισμός αναβάτη από την

PROMOTO GINOSSATIS

Jacket Trilobite 2093 All ride Summer (Tech-Air compatible)

Γάντια Nazran RX10

Κράνος Nolan N60-6 Special

