Δοκιμή Piaggio Beverly 400 S HPE: Τελειοποίηση

«Επαυξημένο» αστικό scooter – To μεγάλο Beverly των διευρυμένων δυνατοτήτων, δεν είναι μόνο για τις πόλεις

Του Κώστα Γαμβρούλη

Φωτογραφίες Ναυσικά Βασιλειάδου

Η οικογένεια των Beverly έχει σίγουρα μια ξεχωριστή θέση στην γκάμα της Piaggio. Από την επίσημη πρώτη, το 2001, τα μοντέλα αυτά αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της ιταλικής εταιρίας, καθώς κατάφεραν να δημιουργήσουν ουσιαστικά μια νέα κατηγορία, αυτή των premium scooter μεγάλων τροχών, που συνδύαζαν την πρακτικότητα ενός scooter πόλης με τη σταθερότητα και την οδηγική αίσθηση που θυμίζει μοτοσικλέτα.

Σήμερα, 25 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, βρίσκονται στην κορυφή της γκάμας, με το Beverly 400 να είναι η ισχυρότερη πρόταση της σειράς, απευθυνόμενο σε όσους ζητούν επιδόσεις και δυνατότητα άνετης κίνησης σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς να θυσιάζεται η ευχρηστία ενός scooter.

Η ιταλική φινέτσα και η πολυτέλεια αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία των Beverly και η έκδοση S προσδίδει έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα στην εμφάνιση, με πρόσθετες χρωματικές λεπτομέρειες και διαφορετικές αποχρώσεις σε ματ υφή, χωρίς όμως να αλλάζει η βασική φιλοσοφία του μοντέλου.

«Φωνάζει» premium!

Η τελευταία γενιά Beverly, που παρουσιάστηκε το 2021, αποτέλεσε μια σημαντική ανανέωση, με την Piaggio να μην περιορίζεται απλά σε ένα απλό αισθητικό φρεσκάρισμα, αλλά να προχωρά σε εκτεταμένες αλλαγές.

Η εμφάνιση παραμένει χαρακτηριστικά «Beverly», με τις ρευστές γραμμές που αποτελούν την σχεδιαστική –και αναγνωρίσιμη– ταυτότητα του μοντέλου να βρίσκονται στο απόγειο της αισθητικής τους έκφρασης.

Αρμονία και σοφιστικέ δυναμισμός είναι αυτά που περιγράφουν τις εντυπώσεις που αφήνει το Beverly 400 S, αφού σε όποιο σημείο και αν κοιτάξεις, αντανακλάται η αίσθηση της κίνησης. Το ψηλό μπροστινό μέρος, οι μεγάλοι τροχοί και η κομψή ουρά διατηρούν τον premium χαρακτήρα, όμως οι πιο έντονες γραμμές και τα LED φωτιστικά σώματα προσθέτουν περισσότερη δυναμική.

Πέραν των μικρών αισθητικών διαφοροποιήσεων της έκδοσης S, η προστατευτική ζελατίνα καθώς και το σύστημα συνδεσιμότητας MIA της Piaggio αποτελούν μέρη του standard εξοπλισμού.

Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, με την ποιότητα και τη συναρμογή των πλαστικών να μην αφήνουν κανένα περιθώριο για παράπονα. Συνολικά, η αίσθηση που σου αφήνει το Beverly 400 S, παρατηρώντας το και περιεργάζοντάς το, είναι αυτή του premium ευρωπαϊκού προϊόντος.

Άνεση και εξοπλισμός

Η θέση οδήγησης είναι άνετη και ξεκούραστη, τυπική για scooter πόλης, με μεγάλη επιφάνεια σέλας για τον αναβάτη και τον συνεπιβάτη, ο οποίος στηρίζεται σε πτυσσόμενα μαρσπιέ και χειρολαβές στη σχάρα της ουράς.

Οι προσφερόμενοι χώροι, αν και δεν πλησιάζουν αυτούς των GT πρότυπων, είναι αρκετοί και θα βολέψουν κάθε είδος σωματότυπου. Το ύψος της σέλας, στα 821 χλστ., είναι ωστόσο κάπως ψηλό και σε συνδυασμό με την φαρδιά σέλα και το πάτωμα ίσως προβληματίσουν βραχύσωμους αναβάτες. Σε κάθε περίπτωση, ένα test ride ή έστω μια στατική δοκιμή είναι πάντα επιβεβλημένη.

Τώρα σε πρακτικό επίπεδο, το πάτωμα δεν είναι επίπεδο, αφαιρώντας τη δυνατότητα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, ωστόσο υπάρχει λόγος για αυτό, αφού εκεί βρίσκεται το ρεζερβουάρ, συγκεντρώνοντας το βάρος χαμηλά και επιτρέποντας παράλληλα μια πιο δομικά στιβαρή ανάπτυξη του ατσάλινου πλαισίου.

Υπάρχει ο κλασικός πτυσσόμενος γάντζος στο εσωτερικό της ποδιάς, καθώς και ντουλαπάκι με κλείδωμα για φύλαξη εγγράφων και μικροαντικειμένων. Σε ό,τι αφορά στον χώρο κάτω από τη σέλα, αυτός εκτείνεται κατά μήκος της και μπορεί να χωρέσει δύο jet κράνη ή ένα full face πλαγιαστό.

Το Beverly 400 S εξοπλίζεται με keyless σύστημα το οποίο λειτουργεί καλά σε ό,τι αφορά στην εγγύτητα και στην απομάκρυνση, με μια σημείωση να αφορά την αίσθηση και τη λειτουργία του κεντρικού διακόπτη που είναι χαλαρή και χρειάζεται συνήθεια στο «δούλεμά» του.

Προχωρώντας στον πίνακα οργάνων, αυτός είναι μια ευρεία LCD οθόνη 5,5 ιντσών με ό,τι πληροφορία μπορεί να χρειαστεί κανείς. Οι ενδείξεις είναι μεγάλες, ευκρινείς και ευανάγνωστες, ενώ υπάρχουν δύο επιλογές για τον φωτισμό του φόντου, μπεζ και θαλασσί. Παρά το ότι δεν υπάρχει κανένα λειτουργικό πρόβλημα με τον πίνακα, δεδομένης της τιμής του scooter και του premium χαρακτήρα του, ίσως ένα TFT έγχρωμο panel με πιο ενδιαφέρουσες γραφικές αναπαραστάσεις να ήταν πιο ταιριαστό.

Σε ό,τι αφορά στα συστήματα ασφαλείας, αυτά περιλαμβάνουν δικάναλο ABS και ASR, δηλαδή το traction control σύστημα της Piaggio, θωρακίζοντας το Beverly από τις… στραβές που μπορούν να συμβούν κατά την οδήγηση στην πόλη και όχι μόνο.

O HPE των 400 κ.εκ. είναι η καρδιά του Beverly

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Beverly 400 S είναι φυσικά ο μονοκύλινδρος κινητήρας HPE (High Performance Engine). Με χωρητικότητα 399 κ.εκ., υγρόψυξη, τέσσερις βαλβίδες και ηλεκτρονικό ψεκασμό αποδίδει: 35 ίππους (26,4 kW) στις 7.500 σ.α.λ. και 37,7 Nm ροπής στις 5.700 σ.α.λ. Στην πράξη, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του δεν είναι η απόλυτη ισχύς, αλλά ο τρόπος που την αποδίδει.

Έχει γεμάτη λειτουργία από χαμηλά και προσφέρει δυνατές επιταχύνσεις χωρίς να απαιτεί υψηλές στροφές. Στην πόλη κινείται με χαρακτηριστική άνεση, ενώ σε ανοιχτό δρόμο μπορεί να κρατήσει υψηλές ταχύτητες, έχοντας αποθέματα ισχύος σε περίπτωση που κάποιος τα χρειαστεί ή υπάρχει δεύτερο άτομο στη σέλα.

Τόσο το μοτέρ όσο και η μετάδοση CVT λειτουργούν ομαλά και πολιτισμένα, συνεργαζόμενα άψογα μεταξύ τους, χωρίς κραδασμούς και έντονους μηχανικούς θορύβους. Παρά τους 35 ίππους και την μεγάλη για scooter χωρητικότητα, ο κινητήρας HPE αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποδοτικός.

Σε πραγματική χρήση και με ένα ρεαλιστικό σενάριο χρήσης με κίνηση στην πόλη αλλά και περιαστικές διαδρομές σε δρόμους ταχείς κυκλοφορίας, το μοτέρ έκαιγε κατά μέσο όρο 4,2 λίτρα στα 100 χλμ.

Με το ρεζερβουάρ των 12 λίτρων μπορεί να καλύψει περίπου 280-300 χιλιόμετρα με φυσιολογικό ρυθμό, ενώ σε ήρεμη χρήση η αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 320 χιλιόμετρα.

Ξεχωρίζοντας στον δρόμο

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Beverly ήταν ανέκαθεν η συμπεριφορά του και η 400 S έκδοση συνεχίζει αυτήν την παράδοση. Το διπλό ατσάλινο πλαίσιο και οι μεγάλοι τροχοί δημιουργούν μια αίσθηση σταθερότητας που θυμίζει περισσότερο μικρή μοτοσικλέτα παρά scooter.

Ο εμπρός τροχός των 16 ιντσών και ο πίσω των 14 ιντσών συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα κύλισης η οποία χαρακτηρίζεται ποιοτική. Οι ανωμαλίες του δρόμου απορροφώνται καλύτερα, ενώ στις γρήγορες καμπές το Beverly εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από πολλά scooter μικρότερων τροχών.

Στην πόλη όμως παραμένει αρκετά ευέλικτο και εξαιρετικά ζυγισμένο, με το βάρος του να γίνεται αντιληπτό μόνο σε επιτόπιους ελιγμούς. Oι αναρτήσεις δουλεύουν με καλές αποσβέσεις και διατηρώντας τη συνοχή του συνόλου, χωρίς τις κλασικές στα scooter αδυναμίες και τα «χτυπήματα» του πίσω μέρους, σε λακκούβες και σαμαράκια.

Το φρενάρισμα είναι προοδευτικό και ισχυρό όταν αυτό χρειάζεται, με τον μονό δίσκο διαμέτρου 300 χλστ. να αποδεικνύεται εξαιρετικός στην πράξη, προσφέροντας αίσθηση στη μανέτα, ενώ το ABS επεμβαίνει άμεσα όσο και όποτε χρειάζεται, χωρίς δράματα.

Εκεί που αποκαλύπτεται ο πραγματικός χαρακτήρας του μοντέλου και αποτελεί και τον λόγο του να κάνει κάποιος την υπέρβαση σε σχέση με το Beverly 310 είναι οι ανοικτοί δρόμοι.

Λεωφόροι, περιφερειακοί αλλά και εθνικές οδοί αποτελούν πεδία όπου το Beverly 400 S μπορεί να κινηθεί χωρίς κανέναν φόβο, αφού η σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του.

Μπορεί να ταξιδεύει άνετα με 120-130 χλμ./ώρα, χωρίς ο κινητήρας να δείχνει πιεσμένος, ακόμα και αν υπάρχει δεύτερο άτομο στη σέλα, ενώ στις γρήγορες καμπές διατηρεί πειστικά την πορεία που του υποδεικνύει ο οδηγός του.

Η κάλυψη από τον αέρα είναι αρκετά καλή, με τη standard εργοστασιακή ζελατίνα να απομακρύνει τη ροή του αέρα από τον κορμό και το κεφάλι των αναβατών. Με αυτά τα δεδομένα, ακόμα και το ταξίδι είναι κάτι που σαφώς συμπεριλαμβάνεται στη χρήση του Beverly 400 S.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις στάσεις, το scooter εξοπλίζεται με διπλό κεντρικό σταντ. Θα θέλαμε και ένα πλάγιο, πόσω μάλλον σε ένα δίτροχο το οποίο προορίζεται για καθημερινή χρήση και συχνές στάσεις, αν και μεταξύ των δύο, το κεντρικό είναι σαφώς προτιμότερο, ειδικά όταν η χρήση του είναι πανεύκολη και δεν απαιτεί τεράστια δύναμη και «ζόρια».

Σταθερή αξία

Το Piaggio Beverly 400 S HPE αποτελεί τον φορέα εξέλιξης μιας φιλοσοφίας που ξεκίνησε πριν από ένα τέταρτο του αιώνα και παραμένει στις μέρες επίκαιρη. Πρόκειται για ένα αστικό δίτροχο με διευρυμένες δυνατότητες, που επιτρέπουν και αποδράσεις εκτός του πεδίου αναφοράς, δηλαδή έξω από την πόλη.

Δεν είναι το πιο φθηνό scooter της κατηγορίας, ούτε το πιο ισχυρό, δεν διεκδικεί δάφνες και πρωτιές σε κάποιον τομέα, ούτε και αναλώνεται σε φθηνούς εντυπωσιασμούς. Ακολουθώντας την πεπατημένη οδό της Piaggio, τα δυνατά του σημεία είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών του και οι ιδανικές ισορροπίες που επιτυγχάνει: ποιότητα κύλισης, δυνατές επιδόσεις, άνεση, πρακτικότητα και premium χαρακτήρας.

Το Beverly 400 S είναι ίσως η πιο ολοκληρωμένη έκφραση της αρχικής ιδέας του Beverly. Ένα scooter για κάθε μέρα, που όταν τελειώσει η πόλη και ανοίξει ο δρόμος θα συνεχίσει, χωρίς να ζητά συμβιβασμούς από τον αναβάτη του.

To 400 ή το 310;

Αν η πυξίδα σας στην οδύσσεια για την αγορά ενός scooter σας δείξει «Beverly», είναι πολύ πιθανό να βρεθείτε με το δίλημμα επιλογής μεταξύ της 310 έκδοσης και τoυ 400. Οι διαφορές στην τιμή, είτε πρόκειται για τις απλές standard εκδόσεις είτε για τις S, είναι ακριβώς 1.000 €.

Piaggio Beverly 310: 5.200 €

Piaggio Beverly 400: 6.200 €

Piaggio Beverly 310 S: 5.300 €

Piaggio Beverly 400 S: 6.300 €

Σε πρακτικό καθαρά επίπεδο, οι συνήθεις καθημερινές διαδρομές σας είναι αυτές που θα καθορίσουν την τελική επιλογή. Αν τα δρομολόγια σας περιλαμβάνουν αρκετά περιαστικά χιλιόμετρα σε περιφερειακούς και ανοικτούς δρόμους που οδηγούν γύρω και έξω από τα όρια της πόλης, το 400 είναι σαφώς προτιμότερο, όχι γιατί το 310 δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά γιατί το 400 το κάνει πιο άνετα λόγω μεγαλύτερης ισχύος και standard ζελατίνας στον εξοπλισμό του. Σε αυτήν τη χρήση είναι προτιμότερος (και παραδόξως πως οικονομικότερος) ο μεγαλύτερος κινητήρας, αφού στις συνθήκες ετούτες λειτουργεί σε ένα πιο… comfy εύρος στροφών. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που oι ΣΚ αποδράσεις και τα ταξιδάκια, ειδικά τα δικάβαλα, είναι κάτι που θα θέλατε να εντάξετε στη χρήση του scooter.

Προφανώς από την άλλη, αν το scooter γράφει κατά κύριο λόγο χιλιόμετρα στην πόλη με σποραδική χρήση στα πεδία που περιγράφηκαν πιο πάνω, το Beverly 310 είναι κομμένο και ραμμένο για αυτήν τη χρήση, γλιτώνοντάς σας 1.000 ευρώ, χωρίς άλλες παραχωρήσεις, πλην της αχρείαστης, στην προκειμένη περίπτωση, ισχύος.

Τέλος, υπάρχει φυσικά η περίπτωση του να ανήκετε σε αυτούς που ασπάζονται το δόγμα «το γκάζι είναι γλυκό» και γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια τις οικονομοτεχνικές προσεγγίσεις. Αλλά εσείς, εκτός του ότι καλά κάνετε και λογαριασμό δεν χρειάζεται να δώσετε σε κανέναν, έχετε πάρει ήδη την απόφαση σας. Έτσι δεν είναι;

Τιμή: 6.300 €

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας: Μονοκύλινδρος 399 κ.εκ. HPE

Ισχύς: 35 hp

Ροπή: 37,7 Nm

Κατανάλωση δοκιμής: 4,2 l/100 km

Κιβώτιο: Αυτόματο CVT

Ρεζερβουάρ: 12 λίτρα

Ύψος σέλας: 821 χλστ.

Τροχοί: 16’’ εμπρός/14’’ πίσω

Ελαστικά: 120/70-16 μπροστά, 150/70-14 πίσω

Φρένα: δίσκος 300 χλστ. μπροστά (ABS), δίσκος 240 πίσω (ABS-ASR)

ΥΠΕΡ

✔ Δυνατός και γεμάτος κινητήρας – Οι 35 ίπποι και η πλούσια ροπή του HPE 400 κ.εκ. προσφέρουν πολύ καλές επιδόσεις τόσο στην πόλη όσο και στο ταξίδι.

✔ Εξαιρετική σταθερότητα – Οι μεγάλοι τροχοί (16’’ εμπρός/14’’ πίσω) και το στιβαρό πλαίσιο χαρίζουν αίσθηση ασφάλειας που θυμίζει περισσότερο μοτοσικλέτα παρά scooter.

✔ Ποιότητα κύλισης – Οι αναρτήσεις και η σωστή γεωμετρία απορροφούν αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του δρόμου.

✔ Πολυχρηστικότητα – Είναι άνετο στην καθημερινή μετακίνηση, αλλά μπορεί να καλύψει χωρίς πρόβλημα διαδρομές εκτός πόλης και ταξίδια.

✔ Premium κατασκευή – Προσεγμένη συναρμογή, ποιοτικά υλικά και η ιταλική σχεδιαστική ταυτότητα της Piaggio.

✔ Κατανάλωση – Για scooter 400 κ.εκ. και 35 ίππους, οι περίπου 4,2 l/100 km σε πραγματικές συνθήκες αποτελούν πολύ καλή επίδοση.

✔ Πλήρης εξοπλισμός – LED φωτισμός, keyless σύστημα, ABS, traction control και συνδεσιμότητα μέσω Piaggio MIA.

ΚΑΤΑ

✖ Υψηλή τιμή αγοράς – Το Beverly 400 S HPE βρίσκεται στην premium πλευρά της κατηγορίας.

✖ Περιορισμένος χώρος κάτω από τη σέλα – Καλύπτει τις βασικές ανάγκες, αλλά δεν είναι από τα κορυφαία της κατηγορίας σε πρακτικότητα.

✖ Σέλα σχετικά ψηλή – Οι αναβάτες μικρότερου αναστήματος ίσως χρειαστούν χρόνο προσαρμογής στις στάσεις.