Δοκιμή Piaggio Beverly 400 S HPE: Τελειοποίηση

Αστικό scooter «plus More»: To μεγάλο Beverly των διευρυμένων δυνατοτήτων

Η οικογένεια των Beverly έχει σίγουρα μια ξεχωριστή θέση στην γκάμα της Piaggio. Από την επίσημη πρώτη, το 2001, τα μοντέλα αυτά αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της ιταλικής εταιρείας, καθώς κατάφεραν να δημιουργήσουν ουσιαστικά μια νέα κατηγορία, αυτή των premium scooter μεγάλων τροχών, που συνδύαζαν την πρακτικότητα ενός scooter πόλης με τη σταθερότητα και την οδηγική αίσθηση που θυμίζει μοτοσυκλέτα.

Σήμερα, 25 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, βρίσκονται στην κορυφή της γκάμας, με το το Beverly 400 να είναι η ισχυρότερη πρόταση της σειράς, απευθυνόμενο σε όσους ζητούν επιδόσεις και δυνατότητα άνετης κίνησης σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς να θυσιάζεται η ευχρηστία ενός scooter.

Η ιταλική φινέτσα και η πολυτέλεια αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία των Beverly και η έκδοση S, προσδίδει έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα στην εμφάνιση, με πρόσθετες χρωματικές λεπτομέρειες και διαφορετικές αποχρώσεις σε ματ υφή, χωρίς όμως να αλλάζει η βασική φιλοσοφία του μοντέλου.

«Φωνάζει» premium!

Η τελευταία γενιά Beverly, που παρουσιάστηκε το 2021, αποτέλεσε μια σημαντική ανανέωση, με την Piaggio να μην περιορίζεται απλά σε ένα απλό αισθητικό φρεσκάρισμα, αλλά να προχωρά σε εκτεταμένες αλλαγές.

Η εμφάνιση παραμένει χαρακτηριστικά «Beverly», με τις ρευστές γραμμές που αποτελούν την σχεδιαστική –και αναγνωρίσιμη- ταυτότητα του μοντέλου να βρίσκονται στο απόγειο της αισθητικής τους έκφρασης.

Αρμονία και σοφιστικέ δυναμισμός είναι αυτά που περιγράφουν τις εντυπώσεις που αφήνει το Beverly 400 S, αφού σε όποιο σημείο και αν κοιτάξεις, αντανακλάται η αίσθηση της κίνησης. Το ψηλό μπροστινό μέρος, οι μεγάλοι τροχοί και η κομψή ουρά διατηρούν τον premium χαρακτήρα, όμως οι πιο έντονες γραμμές και τα LED φωτιστικά σώματα προσθέτουν περισσότερη δυναμική.

Πέραν των μικρών αισθητικών διαφοροποιήσεων της έκδοσης S, η προστατευτική ζελατίνα καθώς και τον σύστημα συνδεσιμότητας MIA της Piaggio, αποτελούν μέρη του standard εξοπλισμού.

Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, με την ποιότητα και την συναρμογή των πλαστικών να μην αφήνουν κανένα περιθώριο για παράπονα. Συνολικά, η αίσθηση που σου αφήνει το Beverly 400 S παρατηρώντας το και περιεργάζοντας το, είναι αυτή του premium ευρωπαϊκού προϊόντος.

Άνεση και εξοπλισμός

Η θέση οδήγησης είναι άνετη και ξεκούραστη, τυπική για scooter πόλης, με μεγάλη επιφάνεια σέλας για τον αναβάτη και τον συνεπιβάτη ο οποίος στηρίζεται σε πτυσσόμενα μαρσπιέ και χειρολαβές στην σχάρα της ουρά.

Οι προσφερόμενοι χώροι αν και δεν πλησιάζουν αυτούς των GT πρότυπων, είναι αρκετοί και θα βολέψουν κάθε είδος σωματότυπου. Το ύψος της σέλας, στα 821 χλστ. είναι ωστόσο κάπως ψηλό και σε συνδυασμό με την φαρδιά σέλα και το πάτωμα, ίσως προβληματίσουν βραχύσωμουνς αναβάτες. Σε κάθε περίπτωση, ένα test ride ή έστω μια στατική δοκιμή, είναι πάντα επιβεβλημένη.

Τώρα σε πρακτικό επίπεδο, το πάτωμα δεν είναι επίπεδο, αφαιρώντας την δυνατότητα μεταφοράς ογκοδών αντικειμένων, ωστόσο υπάρχει λόγος για αυτό, αφού εκεί βρίσκεται το ρεζερβουάρ συγκεντρώνοντας το βάρος χαμηλά, επιτρέποντας παράλληλα μια πιο δομικά στιβαρή ανάπτυξη του αστάλινου πλαισίου.

Υπάρχει ο κλασσικός πτυσσόμενος γάντζος στο εσωτερικό της ποδιάς καθώς και ντουλαπάκι με κλείδωμα για φύλλαξη εγγράφων και μικροαντικειμένων. Σε ότι αφορά στον χώρο κάτω από την σέλα αυτός εκτείνεται κατά μήκος της και μπορεί να χωρέσει δύο jet κράνη ή ένα full face πλαγιαστό.

Το Beverly 400 S εξοπλίζεται με keyless σύστημα το οποίο λειτουργεί καλά σε ότι αφορά στην εγγύτητα και στην απομάκρυνση, με μια σημείωση να αφορά την αίσθηση και την λειτουργία του κεντρικού διακόπτη που είναι χαλαρή και χρειάζεται συνήθεια στο «δούλεμα» του.

Προχωρώντας στον πίνακα οργάνων αυτός είναι μια ευρεία LCD οθόνη 5,5 ιντσών με ότι πληροφορία μπορεί να χρειαστεί κανείς. Οι ενδείξεις είναι μεγάλες, ευκρινείς και ευανάγνωστες ενώ υπάρχουν δύο επιλογές για τον φωτισμό του φόντου, μπεζ και θαλασσί. Παρά το ότι δεν υπάρχει κανένα λειτουργικό πρόβλημα με τον πίνακα, δεδομένη της τιμής του scooter και του premium χαρακτήρα του, ίσως ένα TFT έγχρωμο panel με πιο ενδιαφέρουσες γραφικές αναπαραστάσεις, να ήταν πιο ταιριαστό.

Σε ότι αφορά στα συστήματα ασφαλείας αυτά περιλαμβάνουν δικάναλο ABS και ASR, δηλαδή το traction control σύστημα της Piaggio, θωρακίζοντας το Beverly από τις… στραβές που μπορούν να συμβούν κατά την οδήγηση στην πόλη και όχι μόνο.

O HPE των 400 κ.εκ. είναι η καρδιά του Beverly

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Beverly 400 S είναι φυσικά ο μονοκύλινδρος κινητήρας HPE (High Performance Engine). Με χωρητικότητα 399 κ.εκ., υγρόψυξη, τέσσερις βαλβίδες και ηλεκτρονικό ψεκασμό, αποδίδει: 35 ίππους (26,4 kW) στις 7.500 σ.α.λ. και 37,7 Nm ροπής στις 5.700 σ.α.λ. Στην πράξη, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του δεν είναι η απόλυτη ισχύς αλλά ο τρόπος που την αποδίδει.

Έχει γεμάτη λειτουργία από χαμηλά και προσφέρει δυνατές επιταχύνσεις χωρίς να απαιτεί υψηλές στροφές. Στην πόλη κινείται με χαρακτηριστική άνεση, ενώ σε ανοιχτό δρόμο μπορεί να κρατήσει υψηλές ταχύτητες, έχοντας αποθέματα ισχύος σε περίπτωση που κάποιος τα χρειαστεί ή υπάρχει δεύτερο άτομο στη σέλα.

Τόσο το μοτέρ όσο και η μετάδοση CVT λειτουργούν ομαλά και πολιτισμένα, συνεργαζόμενε άψογα μεταξύ τους, χωρίς κραδασμούς και έντονος μηχανικούς θορύβους. Παρά τους 35 ίππους και την μεγάλη για scooter χωρητικότητα, ο κινητήρας HPE αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποδοτικός.

Σε πραγματική χρήση και με ένα ρεαλιστικός σενάριο χρήσης που περιλαμβάνει κίνηση στην πόλη αλλά και περιαστικές διαδρομές σε δρόμους ταχείς κυκλοφορίας, το μοτέρ έκαιγε κατά μέσο όρο 4,2 λίτρα στα 100 χλμ.

Με το ρεζερβουάρ των 12 λίτρων μπορεί να καλύψει περίπου 280-300 χιλιόμετρα με φυσιολογικό ρυθμό, ενώ σε ήρεμη χρήση η αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 320 χιλιόμετρα.

Ξεχωρίζοντας στον δρόμο

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Beverly ήταν ανέκαθεν η συμπεριφορά του και η 400 S έκδοση, συνεχίζει αυτή την παράδοση. Το διπλό ατσάλινο πλαίσιο και οι μεγάλοι τροχοί δημιουργούν μια αίσθηση σταθερότητας που θυμίζει περισσότερο μικρή μοτοσυκλέτα παρά scooter.

Ο εμπρός τροχός των 16 ιντσών και ο πίσω των 14 ιντσών συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα κύλισης η οποία χαρακτηρίζεται ποιοτική Οι ανωμαλίες του δρόμου απορροφώνται καλύτερα, ενώ στις γρήγορες καμπές το Beverly εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από πολλά scooter μικρότερων τροχών.

Στην πόλη όμως παραμένει αρκετά ευέλικτο και εξαιρετικά ζυγισμένο, με το βάρος του να γίνεται αντιληπτό σε επιτόπιους ελιγμούς. Oι αναρτήσεις δουλεύουν με καλές αποσβέσεις και διατηρώντας τη συνοχή του συνόλου, χωρίς τις κλασικές στα scooter αδυναμίες και τα «χτυπήματα» του πίσω μέρους, σε λακκούβες και σαμαράκια.

Το φρενάρισμα είναι προοδευτικό και ισχυρό όταν αυτό χρειάζεται, με τον μονό δίσκο διαμέτρου 300 χλστ. να αποδεικνύεται εξαιρετικός στην πράξη, προσφέροντας αίσθηση στην μAN;Eτα, ενώ το ABS επεμβαίνει άμεσα όσο και όποτε χρειάζεται, χωρίς δράματα.

Εκεί που αποκαλύπτεται ο πραγματικός του χαρακτήρας του μοντέλου και ο λόγος του να κάνει κάποιος την υπέρβαση σε σχέση με το Beverly 310, είναι οι ανοικτοί δρόμοι.

Λεωφόροι, περιφερειακοί αλλά και εθνικές οδοί, αποτελούν πεδία όπου το Beverly 400 S μπορεί να κινηθεί χωρίς κανέναν φόβο, αφού η σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του.

Μπορεί να ταξιδεύει άνετα με 120-130 km/h, χωρίς ο κινητήρας να δείχνει πιεσμένος, ακόμα και αν υπάρχει δεύτερο άτομο στη σέλα, ενώ στις γρήγορες καμπές διατηρεί πειστικά τη πορεία που του υποδεικνύει ο οδηγός του.

Η κάλυψη από τον αέρα είναι αρκετά καλή, με την standard εργοστασιακή ζελατίνα να απομακρύνει την ροή του αέρα από τον κορμό και το κεφάλι των αναβατών. Με αυτά τα δεδομένα, ακόμα και το ταξίδι είναι κάτι που σαφώς συμπεριλαμβάνεται στη χρήση του Beverly 400 S.

Τέλος σε ότι αφορά στις στάσεις το scooter εξοπλίζεται με διπλό κεντρικό σταντ. Θα θέλαμε και ένα πλάγιο, ειδικά σε δίτροχα τα οποία προορίζονται για καθημερινή χρήση και συχνές στάσεις, αν και μεταξύ των δύο, το κεντρικό είναι σαφώς προτιμότερο, πόσο μάλλον όταν η χρήση του είναι πανεύκολη και δεν απαιτεί τεράστια δύναμη και «ζόρια».

Σταθερή αξία

Το Piaggio Beverly 400 S HPE αποτελεί τον φορέα εξέλιξης μιας φιλοσοφίας που ξεκίνησε πριν από ένα τέταρτο του αιώνα και παραμένει στις μέρες επίκαιρη. Πρόκειται για ένα αστικό δίτροχο με διευρυμένες δυνατότητες, που επιτρέπουν και αποδράσεις εκτός του πεδίου αναφοράς.

Δεν είναι το πιο φθηνό scooter της κατηγορίας, ούτε τι πιο ισχυρό, δεν διεκδικεί δάφνες και πρωτιές σε κάποιο τομέα, ούτε και αναλώνεται σε φθηνούς εντυπωσιασμούς. Ακολουθώντας την πεπατημένη οδό της Piaggio, τα δυνατα του σημεία είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών του και οι ιδανικές ισορροπίες που επιτυγχάνει: Ποιότητα κύλισης, δυνατές επιδόσεις, άνεση, πρακτικότητα και premium χαρακτήρας.

Το Beverly 400 S είναι ίσως η πιο ολοκληρωμένη έκφραση της αρχικής ιδέας του Beverly. Ένα scooter για κάθε μέρα, που όταν τελειώσει η πόλη και ανοίξει ο δρόμος, θα συνεχίσει, χωρίς να ζητά συμβιβασμούς από τον αναβάτη του.

Τιμή: 6.300 €

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας: Μονοκύλινδρος 399 κ.εκ. HPE

Ισχύς: 35 hp

Ροπή: 37,7 Nm

Κατανάλωση δοκιμής: 4,2 l/100 km

Κιβώτιο: Αυτόματο CVT

Ρεζερβουάρ: 12 λίτρα

Ύψος σέλας: 821 χλστ.

Τροχοί: 16’’ εμπρός / 14’’ πίσω

Ελαστικά: 120/70-16 μπροστά, 150/70-14 πίσω

Φρένα: δίσκος 300 χλστ. μπροστά (ABS), δίσκος 240 πίσω (ABS-ASR)

ΥΠΕΡ

✔ Δυνατός και γεμάτος κινητήρας – Οι 35 ίπποι και η πλούσια ροπή του HPE 400 κ.εκ. προσφέρουν πολύ καλές επιδόσεις τόσο στην πόλη όσο και στο ταξίδι.

✔ Εξαιρετική σταθερότητα – Οι μεγάλοι τροχοί (16’’ εμπρός / 14’’ πίσω) και το στιβαρό πλαίσιο χαρίζουν αίσθηση ασφάλειας που θυμίζει περισσότερο μοτοσυκλέτα παρά scooter.

✔ Ποιότητα κύλισης – Οι αναρτήσεις και η σωστή γεωμετρία απορροφούν αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του δρόμου.

✔ Πολυχρηστικότητα – Είναι άνετο στην καθημερινή μετακίνηση, αλλά μπορεί να καλύψει χωρίς πρόβλημα διαδρομές εκτός πόλης και ταξίδια.

✔ Premium κατασκευή – Προσεγμένη συναρμογή, ποιοτικά υλικά και η ιταλική σχεδιαστική ταυτότητα της Piaggio.

✔ Κατανάλωση – Για scooter 400 κ.εκ. και 35 ίππους, οι περίπου 4,2 l/100 km σε πραγματικές συνθήκες αποτελούν πολύ καλή επίδοση.

✔ Πλήρης εξοπλισμός – LED φωτισμός, keyless σύστημα, ABS, traction control και συνδεσιμότητα μέσω Piaggio MIA.

ΚΑΤΑ

✖ Υψηλή τιμή αγοράς – Το Beverly 400 S HPE βρίσκεται στην premium πλευρά της κατηγορίας.

✖ Περιορισμένος χώρος κάτω από τη σέλα – Καλύπτει τις βασικές ανάγκες, αλλά δεν είναι από τα κορυφαία της κατηγορίας σε πρακτικότητα.

✖ Σέλα σχετικά ψηλή – Οι αναβάτες μικρότερου αναστήματος ίσως χρειαστούν χρόνο προσαρμογής στις στάσεις.

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