Η Suzuki επιστρέφει στη μεσαία κατηγορία των «650» με ένα ασφάλτινο crossover που πατά στα χνάρια θρύλων, αλλά μιλά τη γλώσσα του σήμερα. Με το Made in Japan ως παράσημο και τον αειθαλή V2 σε σύγχρονη εκτέλεση, το δοκιμάζουμε στην ελληνική πραγματικότητα

Του Κώστα Γαμβρούλη

Φωτογραφίες Ναυσικά Βασιλειάδου / Suzuki

Η μεσαία κατηγορία των μοτοσυκλετών περνά μια περίοδο διαρκούς ανακατάταξης. Όρια κυβισμού, τιμές και επίπεδα εξοπλισμού αναπροσαρμόζονται συνεχώς, με τις προδιαγραφές ρύπων και την επιθετική είσοδο των κινέζων κατασκευαστών να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Suzuki είχε αφήσει ένα ευδιάκριτο κενό στο κάτω άκρο της μεσαίας κλάσης. Αφού πρώτα θωράκισε το πάνω κομμάτι με την πλατφόρμα των 800 κυβικών (V-Strom 800 και σειρά GSX-8), έφτασε η ώρα της επιστροφής στα «650», εκεί όπου έχτισε αυτοκρατορία με τα SV 650 και -κυρίως- με το V-Strom 650.

Ειδικά για την ελληνική αγορά, το SV-7GX καλείται να πατήσει στα χνάρια ενός γίγαντα. Το V-Strom 650 υπήρξε διαχρονικό bestseller και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες σιλουέτες στους δρόμους μας, με χιλιάδες μοτοσυκλέτες να κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα. Κι όμως, η πραγματικότητα έδειξε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών του δεν πάτησε ποτέ χώμα, αξιοποιώντας τον πολυχρηστικό του χαρακτήρα αποκλειστικά στην άσφαλτο. Συμβαίνει λοιπόν το εξής παράδοξο: το SV-7GX δεν αντικαθιστά το V-Strom 650, αφού δεν ανήκει στην κατηγορία του, αντικαθιστά όμως τη χρήση που του επιφύλαξαν χιλιάδες ιδιοκτήτες του.

Ας μην γελιόμαστε, η αγορά πλέον έχει ξεκαθαρίσει τα στρατόπεδα και οι αναβάτες φαίνεται να ωριμάζουν και να αφήνουν τις… «ντελούλου» προσδοκίες τους στην άκρη. Όποιος θέλει πραγματική περιπέτεια εκτός δρόμου, στρέφεται σε αυστηρά προσηλωμένα adventure μοντέλα με 21άρη μπροστινό τροχό και προσαρμοσμένες για αυτό το πεδίο αναρτήσεις. Οι υπόλοιποι, βρίσκουν αυτό που πραγματικά χρειάζονται σε μοντέλα με 19″ τροχό αλλά ασθενείς δεσμούς με το χώμα ή στα crossover, με τροχούς 17 ιντσών, πιο μαζεμένες διαδρομές, όρθια στάση και αισθητά μεγαλύτερη άνεση από μια γυμνή street.

Δύο κόσμοι, μία σέλα

Οπτικά, το SV-7GX δανείζεται ξεκάθαρα στοιχεία από το μεγάλο αδερφάκι της οικογένειας, το GSX-S1000GX, κυρίως στη σχεδίαση της μάσκας και των φωτιστικών σωμάτων. Παρότι η αισθητική κρίνεται πάντα υποκειμενικά, στην πράξη η μοτοσυκλέτα κέρδισε τα βλέμματα, ακόμα και ανθρώπων έξω από τον χώρο της μοτοσυκλέτας. Ρωτούσαν για αυτό, όχι με περίεργο «τι είναι τούτο;» τρόπο. Είναι ισορροπημένο στο μάτι, με σωστή κατανομή των όγκων και επίκαιρη σχεδιαστική ταυτότητα, χωρίς να καταφεύγει σε κραυγαλέα τεχνάσματα για να τραβήξει την προσοχή ή να παριστάνει κάτι που δεν είναι.

Αυτό όμως που ξεχωρίζει αμέσως μόλις πλησιάσεις είναι η ποιότητα κατασκευής. Το αυτοκόλλητο «Made in Japan» που φέρει περήφανα στο ρεζερβουάρ δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια, αλλά μια δήλωση ουσίας. Η ποιότητα της βαφής, η συναρμογή των πλαστικών, το φινίρισμα και η προσοχή στη λεπτομέρεια μαρτυρούν ιαπωνική σχολαστικότητα, με όλα τα καλώδια και τα επιμέρους τμήματα τακτοποιημένα υποδειγματικά.

Ανεβαίνοντας στη σέλα, αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι η «σύντηξη» street και adventure γέρνει εργονομικά περισσότερο προς την πλευρά του SV 650. Το κάτω μέρος του σώματος τοποθετείται σε street πρότυπα, με τα γόνατα να σχηματίζουν μια σχετικά κλειστή γωνία, ενώ από τη μέση και πάνω ο κορμός έρχεται πιο όρθιος, θυμίζοντας adventure.

Αρχικά, αυτή η διττή αίσθηση μπορεί να ξενίσει όσους προέρχονται από έναν από τους δύο ξεκάθαρους κόσμους, γρήγορα όμως συνηθίζεται και, σε συνδυασμό με τις μαζεμένες διαστάσεις, προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο. Η σέλα βρίσκεται στα απολύτως φιλικά 795 χιλιοστά, επιτρέποντας ακόμα και σε αναβάτες μεσαίου αναστήματος να πατούν με σιγουριά και τα δύο πόδια στην άσφαλτο, ενώ η αίσθηση του βάρους μοιάζει αισθητά μικρότερη από τα 226 κιλά (γεμάτη) που δηλώνει η ζυγαριά.

Δεν θα πεθάνω ποτέ, κουφ@λ@ νομοθέτη

Στην καρδιά της μοτοσυκλέτας βρίσκεται μια γνώριμη, εγγυημένη αξία. Ο υγρόψυκτος V2 των 645 κ.εκ. ανέκαθεν είχε τη φήμη ενός εκ των κορυφαίων συνόλων της μεσαίας κατηγορίας, ανεξάρτητα από το πλαίσιο που τον φιλοξενούσε. Παρότι εξωτερικά θυμίζει τις μονάδες που γνωρίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, οι διαδοχικές εσωτερικές αναβαθμίσεις και η προσαρμογή στις προδιαγραφές Euro 5+, τον κατέστησαν «αειθαλή» και τού έχουν χαρίσει πρωτόγνωρο ραφινάρισμα. Αποδίδοντας 73 ίππους στις 8.500 σ.α.λ. και 64 Nm ροπής στις 6.800 σ.α.λ., παραμένει γεμάτος, ελαστικότατος και πρόθυμος από χαμηλά, καλύπτοντας 100% τα ζητούμενα της κατηγορίας.

Η καθοριστική προσθήκη που τον φέρνει στο σήμερα είναι το ηλεκτρονικό γκάζι ride-by-wire, το οποίο ξεκλειδώνει το πακέτο Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.):

Riding Modes (A, B, C): Η χαρτογράφηση A προσφέρει ένα σαφές «φούσκωμα» στην απόδοση από τις μεσαίες στροφές και πάνω, με άμεσο γκάζι που ταιριάζει σε γρήγορο, σπορ ρυθμό. Μέσα στην πόλη από την άλλη, αυτό το νεύρο δεν έχει λόγο ύπαρξης και η επιλογή B είναι ιδανική για καθημερινή χρήση, όντας μια απόλυτη ευθεία γραμμή από χαμηλά μέχρι ψηλά. Σημειώνεται ότι το Α και το Β συναντιούνται στην κορύφωση τους, αποδίδοντας την ίδια μέγιστη ισχύ, ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους. Το C, από την άλλη, περιορίζει τη μέγιστη ισχύ και γλυκαίνει αισθητά την απόκριση, αποτελώντας το ιδανικό καταφύγιο σε βροχή ή γλιστερό οδόστρωμα.

Traction Control & Quickshifter: Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης διαθέτει τρία επίπεδα παρέμβασης (και δυνατότητα απενεργοποίησης) και λειτουργεί τόσο διακριτικά που απλώς ξέρεις ότι είναι εκεί χωρίς να σε ενοχλεί. Το αμφίδρομο quickshifter στον βασικό εξοπλισμό λειτουργεί απροβλημάτιστα, διευκολύνοντας τη ζωή τόσο στην πόλη όσο και στον επαρχιακό. Μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί και να δουλεύεις την μοτοσυκλέτα «παραδοσιακά» και απολύτως συμβατικά με τον εξαιρετικό στην προοδευτικότητα και την αίσθηση συμπλέκτη, ενώ σε κάθε περίπτωση, το κιβώτιο συμπεριφέρεται άψογα με σαφέστατα κουμπώματα και όσο πρέπει διαδρομές στο λεβιέ.

Τώρα όλα αυτά σημαίνουν περισσότερες ενδείξεις στον πίνακα οργάνων και πρόσθετα κουμπιά, αλλά η Suzuki έχει αποδείξει ότι ξέρει να τα ενσωματώνει απλά, χωρίς να σε αναγκάζει να καταφύγεις στο manual. Έτσι και εδώ λοιπόν, η περιήγηση στα μενού μέσω των διακοπτών είναι υποδειγματικά απλή, ενώ η έγχρωμη οθόνη TFT 4,2 ιντσών, παρότι σχετικά μαζεμένη σε διαστάσεις, παραμένει ευανάγνωστη και προβάλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς.

Συνδέεται επίσης μέσω Bluetooth με το smartphone αξιοποιώντας την εφαρμογή Suzuki Ride Connect+ για πλοήγηση turn-by-turn, ειδοποιήσεις κλήσεων, μηνυμάτων και ενημερώσεις καιρού. Παράλληλα, ο υπολογιστής ταξιδιού προσφέρει πλήρη εικόνα με ολικό και δύο μερικούς χιλιομετρητές, στιγμιαία και μέση κατανάλωση, υπολειπόμενη αυτονομία και θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για όσους θέλουν να έχουν navigation η κινητό στο τιμόνι, προσφέρεται πρακτική θύρα φόρτισης USB-C πλάι και λίγο κάτω από τον πίνακα οργάνων.

Ζήτα μου ότι θες

Μέσα στην πόλη, το πρώτο πράγμα που κερδίζει τον αναβάτη είναι η ελαφριά αίσθηση και η ουδέτερη συμπεριφορά του συνόλου. Ο μπροστινός τροχός των 17 ιντσών χαρίζει αμεσότητα στις αλλαγές κατεύθυνσης, κάνοντας τους ελιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα παιχνίδι. Πολύτιμος σύμμαχος στο σταμάτα-ξεκίνα αποδεικνύεται και το Low RPM Assist, που ανεβάζει ανεπαίσθητα τις στροφές όταν αφήνεις τον συμπλέκτη, εκμηδενίζοντας το ενδεχόμενο να σβήσει ο κινητήρας. Οι αναρτήσεις (συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χλστ. μπροστά και μονό αμορτισέρ με μοχλικό πίσω) έχουν ξεκάθαρα ασφάλτινο στήσιμο με σχετικά γρήγορες αποσβέσεις.

Σε έντονα «βομβαρδισμένη» ελληνική άσφαλτο θα μεταφέρουν ένα ελαφρύ κοπάνημα, χωρίς όμως να χάνουν τη συνοχή τους. Στα θετικά της καθημερινής συμβίωσης προστίθεται η κατανάλωση, που κυμαίνεται από 4,5 λτ./100 χλμ. με πολύ συντηρητικό ρυθμό και δεν ξεπερνά τα 5 λτ./100 χλμ. υπό κανονικές συνθήκες.

Βγαίνοντας στον επαρχιακό δρόμο και επιλέγοντας το Mode A, ο V2 γίνεται ο καλύτερος σύμμαχός σου, τραβώντας δυνατά στις εξόδους των στροφών. Και εδώ έρχονται οι αναπόφευκτες συγκρίσεις με το παρελθόν και τους προγόνους. Για καλό το λέω, αφού το μπροστινό σύστημα προσφέρει σαφώς καλύτερη πληροφόρηση για το πού πατάει ο τροχός σε σχέση με την πιο «αποκομμένη» αίσθηση των παλαιότερων V-Strom 650.

Μια παρένθεση εδώ, γιατί πάει η γκρίνια σύννεφο. Ναι, ok, θα μπορούσε η Suzuki να έχει αναβαθμίσει τα πράγματα μπροστά, με ανεστραμμένο πιρούνι και δαγκάνες ακτινικής έδρασης, στοιχεία που αποτελούν δηλαδή το «βασικό πακέτο» σε πολλά μοντέλα του σινικού ανταγωνισμού. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η τιμή δεν θα ήταν η ίδια και τα σχεδόν 10.000 ευρώ που κοστίζει το Tracer 7 της Yamaha, το οποίο τα προσφέρει όλα αυτά, αποτελούν την απόδειξη. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μοτοσυκλέτες από ιαπωνικές εταιρείες και στην προκειμένη περίπτωση, για μια που κατασκευάζεται εκεί. Αν τσεκάρετε τιμές και εξοπλισμό στις αντίστοιχες του SV-7GX προτάσεις που συμπληρώνουν το «ιαπωνικό καρέ», δηλαδή Kawasaki Versys 650 και Honda NC 750 X, θα διαπιστώσετε ότι δεν την είδε ξαφνικά η Suzuki «premium». Οικονομοτεχνικά, It is what it is, που λένε. Από εκεί και έπειτα, το πως σταθμιζει κανείς το «hardware» που παίρνει ανταποδοτικά στα χρήματα του και το πως (και αν) αισθάνεται το ειδικό βάρος του «made in Japan» ή του logo / εμβλήματος της εκάστοτε εταιρείας στο ρεζερβουάρ, είναι δική του υπόθεση. Δική μου υπόθεση και υποχρέωση τρόπον τινά, είναι να γράψω με ειλικρίνεια αν υπάρχει υστέρηση λόγω απουσίας USD και αναβαθμισμένων φρένων. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν πως όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η μοτοσυκλέτα έχει ομοιογένεια και ισορροπία στην συμπεριφορά της.

Συνεχίζοντας, τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης Pirelli Angel GT II (120/70 και 160/60) ζεσταίνονται γρήγορα και προσφέρουν υψηλή πρόσφυση, επιτρέποντας στη μοτοσυκλέτα να βουτά πρόθυμα στην είσοδο της στροφής. Εκεί που θα αντιδράσει το SV-7GX, είναι αν επιχειρήσεις άτσαλες και απότομες διορθώσεις γραμμής μέσα στη στροφή. Όλες οι μοτοσυκλέτες το κάνουν βέβαια αφού διαταράσσεται η ισορροπία τους, το θέμα είναι ότι κάποιες αποδεικνύονται πιο ικανές να διαχειριστούν την κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το SV-7GX, θα σου υπενθυμίσει τον πολυχρηστικό του χαρακτήρα, χωρίς βέβαια να σε τρομάξει ή να σε «στείλει», αφού εκφράζει τις διαφωνίες του με φιλικό και προβλέψιμο τρόπο. Εν ολίγοις, αν το τοποθετήσεις σωστά στην είσοδο και να ακολουθήσεις τη γραμμή σου, θα σε ανταμείψει με σταθερότητα και σιγουριά.

Αντίστοιχα φιλικά είναι και τα φρένα. Οι δύο δίσκοι των 290 χλστ. μπροστά με τετραπίστονες δαγκάνες (και ο μονός 240 χλστ. πίσω) προσφέρουν γραμμική και ικανοποιητική επιβράδυνση. Δεν είναι «άγκυρες» με απότομο αρχικό δάγκωμα που θα τρόμαζε έναν λιγότερο έμπειρο αναβάτη ωστόσο κάνουν την δουλειά τους σωστά, ενώ το δικάναλο ABS επεμβαίνει γρήγορα και αποτελεσματικά, όπως οφείλει κάθε σύγχρονη μονάδα αντιμπλοκαρίσματος. Να σημειωθεί εδώ ότι η μανέτα του φρένου είναι ρυθμιζόμενη οπότε η προσαρμογή σε κάθε μέγεθος παλάμης και έκτασης δακτύλων αποτελεί εύκολη υπόθεση.

Στον ανοιχτό δρόμο, το SV-7GX κινείται με άνεση στα όρια ταχύτητας των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων (130 χλμ./ώρα), έχοντας μπόλικο απόθεμα δύναμης για ασφαλείς προσπεράσεις. Απουσία κραδασμών από τον κινητήρα, καλή κλιμάκωση κιβωτίου και σταθερότητα, συντείνουν με την σειρά τους στην απροβλημάτιστη ταξιδιωτική εμπειρία. Ωστόσο η ζελατίνα πρέπει να τοποθετηθεί στην ψηλότερη από τις τρεις διαθέσιμες θέσεις της, αλλιώς η κάλυψη αφορά μόνο κορμο και στήθος, με το κεφάλι να μένει στην «απ΄ έξω», κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Είναι μια διαδικασία που δυστυχώς απαιτεί εργαλεία και για μια μοτοσυκλέτα που αλλάζει συχνά ρόλους θα ήθελα έναν μηχανισμό ρύθμισης με το χέρι. Στην ψηλή της θέση πάντως η κάλυψη είναι ικανοποιητική, αν και όσοι ταξιδεύουν συχνά, θα στραφούν πιθανότατα σε μια aftermarket επιλογή κυρίως για το πλάτος της και όχι για το ύψος της. Η σέλα με την σειρά της, ενώ είναι άνετη στις καθημερινές διαδρομές, ίσως χρειαστεί ενίσχυση για πολύωρη παραμονή στον αυτοκινητόδρομο.

Στα συν της πρακτικότητας καταγράφεται η στάνταρ πίσω σχάρα η οποία μπορεί να μην διεκδικεί δάφνες σχεδίασης, ενσωματώνει όμως σωστές χειρολαβές για τον συνεπιβάτη και μεγάλη επιφάνεια για top case. Στον αντίποδα, η απουσία κεντρικού σταντ από τον βασικό εξοπλισμό αποτελεί μια αισθητή έλλειψη για μια μοτοσυκλέτα αυτής της φιλοσοφίας.

Jeans

Το «ελβετικός σουγίας» είναι τέρμα κλισέ και το «πολυεργαλείο», τετριμμένο. Αν έπρεπε να κάνω μια παρομοίωση για τον χαρακτήρα του Suzuki SV-7GX με κάτι άλλο, αυτή θα ήταν ένα καλό τζιν παντελόνι. Το φοράς καθημερινά χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά ανάλογα με το πώς θα το συνδυάσεις μπορεί να σταθεί σε ένα χαλαρό, casual σκηνικό, να δείξει πιο σοφιστικέ ή μπόχο, ακόμα και να υποστηρίξει μια πιο επίσημη εμφάνιση, χωρίς να δείχνει εκτός τόπου. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και το νέο crossover της Suzuki: «τικάρει» όλα τα κουτάκια μιας πολύπλευρης μοτοσυκλέτας που προσαρμόζεται σε ό,τι κι αν της ζητήσεις μέσα στα λογικά πλαίσια της μεσαίας κατηγορίας. Είναι η «δεν το σκέφτομαι» ασφαλής επιλογή, ότι και αν περιλαμβάνει η ημέρα σου μαζί του.

Μπολιάζοντας τον δοκιμασμένο V2 με ride-by-wire, riding modes, traction control και quickshifter, η Suzuki έφτιαξε ένα σύγχρονο σύνολο που εκφράζει «τον νέο τρόπο να τα κάνεις όλα», με 17άρηδες τροχούς και το πεδίο δράσης μεταφερμένο πια αμιγώς στην άσφαλτο, παρότι στην Ελλάδα, λόγω των κακών δρόμων, τα adventure με 19άρη μπροστινό διατηρούν ακόμα ένα μικρό πλεονέκτημα άνεσης.

Η τιμή του ξεκινά από τα 8.295 ευρώ για τη μονόχρωμη λευκή έκδοση και φτάνει τα 8.595 ευρώ για τις εκδόσεις με χρώμα και γραφικά. Εξετάζοντας το στα πλαίσια μια πλουραλιστικής και ίσως και κορεσμένης με μοντέλα αγοράς, έχω την αίσθηση ότι αυτό που θα ασκήσει την μεγαλύτερη πίεση στο SV-7GX, δεν βρίσκεται στην γκάμα των «άλλων». Είναι στον κατάλογο της ίδιας της Suzuki.

Με την τρέχουσα προσφορά του V-Strom 800 στα 9.895 ευρώ, η διαφορά των 1.300 ευρώ δεν αποτελεί ποσό που χρειάζεται τρελή υπέρβαση για να καλυφθεί και μάλλον θα βάλει αρκετούς υποψήφιους αγοραστές σε σκέψεις, αφού ουσιαστικά παίρνεις την ίδια ποιότητα κατασκευής, περισσότερη ισχύ, αναβαθμισμένα περιφερειακά και σίγουρα παρόμοιο, αν όχι ελαφρώς μεγαλύτερο, εύρος χρήσης.

Το SV-7GX διατηρεί πάντως το πλεονέκτημα της πιο ελαφριάς αίσθησης και της μεγαλύτερης ευελιξίας στην πόλη και ως γνήσιος εκπρόσωπος μιας κατηγορίας με μεγάλο χρηστικό αποτύπωμα σε καλεί να σκεφτείς λογικά: θα τα χρειαστείς τα «πιο πολύ» ή θα παραμείνουν απλά πληρωμένες υποσχέσεις που ποτέ δεν θα βρουν πεδίο εφαρμογής;

Δείτε το Suzuki SV-7GX στην επίσημη ιστοσελίδα της Suzuki