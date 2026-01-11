Δοκιμή Voge SR4 MAX SMART: ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ

Η εποχή που η αφθονία ήταν ασύμμετρη ως προς την ουσία έχει παρέλθει και το SR4 MAX SMART της Voge αποδεικνύει ότι μπορείς να έχεις πολλά δίνοντας λίγα

Του Κώστα Γαμβρούλη, Φωτογραφίες Ναυσικά Βασιλειάδου

China 2.0 – Είναι πραγματικά εκπληκτικός ο τρόπος και η ταχύτητα που οι κινέζοι κατασκευαστές σημειώνουν άλματα προόδου σε κατασκευαστική δεινότητα. Αυτό που ξεκίνησε σαν ένα πρώτο βήμα εξωστρέφειας πριν λίγα μόλις χρόνια έχει μετατραπεί σε έναν χείμαρρο σύγχρονων και επικαιροποιημένων προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

Η Voge, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του «σινικού φαινόμενου». Ιδρύθηκε το 2018 ως η premium θυγατρική της μητρικής Loncin, μιας από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες μοτοσυκλετών και κινητήρων στην Κίνα, που μεταξύ άλλων παράγει μοτέρ και εξαρτήματα για λογαριασμό αυτοκινητοβιομηχανιών όπως VAG Group, Mercedes Ford, Volvo, ενώ στα του δίτροχου κόσμου, είναι γνωστή η συνεργασία με την BMW Motorrad (κρατείστε αυτό το τελευταίο γιατί έχει τη σημασία του).

Μπορεί σε κάποιους αυτά να είναι γνωστά και η επανάληψη τους να κουράζει, είναι σημαντικό ωστόσο να καταστεί σαφές στους πάντες, ότι τίποτα δεν δημιουργείται, ούτε μπορεί να υπάρξει χωρίς σοβαρό υπόβαθρο στη σημερινή αγορά.

To SR4 MAX SMART αποτελεί τo κορυφαίο scooter στη γκάμα της Voge. Με ξεκάθαρο GT χαρακτήρα αποτελεί την ανανεωμένη έκδοση του μοντέλου που προσθέτει ακόμη περισσότερα, σε ένα επίπεδο εξοπλισμού που ήταν ήδη υψηλό.

Σχεδίαση – Κατασκευή

Η συνεργασία με την BMW Motorrad δεν αναφέρθηκε τυχαία, καθότι το SR4 MAX SMART μοιράζεται τον κινητήρα του C400GT μοντέλου της βαυαρικής εταιρείας. Το μοτέρ που κατασκευάζεται από την Loncin για το γερμανικό scooter είναι το ίδιο, ενώ και το πλαίσιο βασίζεται εν πολλοίς σε αυτό το μοντέλο.

Σχεδιαστικά υπάρχουν επίσης ομοιότητες, με τις τεθλασμένες γραμμές να δημιουργούν γωνιώδη ανάγλυφα τμήματα που προσδίδουν μια κοινή και στα δύο μοντέλα, δυναμική και σύγχρονη αισθητική.

Σε κάθε περίπτωση, η δοκιμή του scooter δεν μπορεί να γίνει με γνώμονα τη σύγκριση με το μοντέλο της BMW Motorrad αλλά κρίνοντας το ως αυτόνομη οντότητα και βάση των δεδομένων ολόκληρης της αγοράς, όπως φυσικά και της τιμής του.

Με γνώμονα αυτές τις συνισταμένες λοιπόν, η ποιότητα κατασκευής του μοντέλου είναι αρκετά καλή και στέκεται επάξια δίπλα στα περισσότερα μοντέλα της κατηγορίας του, η οποία όπως αναφέρθηκε, είναι αυτή των GT.

Η κατανομή των όγκων και η θέση οδήγησης ακολουθούν τα πρότυπα αυτής της κατηγορίας, δίχως «ανοικονόμητο» τρόπο. Άλλωστε το είπα και θα το ξαναπώ, η εποχή του εντυπωσιασμού χωρίς ουσία έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, δεν υπάρχει λόγος για «τεράστια» εμφάνιση. Ο αναβάτης, έχει μπροστά του μια δομή που είναι ικανή να τον προστατέψει από αέρα και βροχή, χωρίς όμως να του κάνει τη ζωή δύσκολη κατά τους ελιγμούς στο αστικό πεδίο.

Μένοντας σε αυτό το μπροστινό τμήμα, από τεχνολογική απόψεως, αυτά που ξεχωρίζουν είναι τα Full LED φώτα με λειτoυργία cornering και η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα. Μια μικρή ένσταση εδώ, για τα χειριστήρια που ρυθμίζουν το ύψος της, τα οποία βρίσκονται στο κέντρο του τιμονιού και απαιτούν να αφήσεις το χέρι από το τιμόνι ώστε να τα προσεγγίσεις.

Κινητήρας – Πλαίσιο – Περιφερειακά

Στην καρδιά του SR4 Max Smart βρίσκεται ένας μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος κινητήρας 350 κυβικών εκατοστών. Η μέγιστη ισχύς αγγίζει τους 34 ίππους στις 7.500 σ.α.λ., ενώ η ροπή των 35 Nm αποδίδεται στις 6.000 σ.α.λ.

Το πλαίσιο συνεργάζεται με τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και διπλά αμορτισέρ πίσω, με δυνατότητα ρύθμισης προφόρτισης. Στον τομέα της πέδησης συναντάμε δύο μπροστινούς δίσκους με ακτινικές δαγκάνες J.Juan και έναν πίσω δίσκο, με δικάναλο ABS της Continental να επεμβαίνει αποτελεσματικά όταν χρειαστεί.

Οι αλουμινένιες ζάντες έχουν διάμετρο 15 ιντσών μπροστά και 14 πίσω, εξοπλισμένες με ελαστικά Pirelli Angel πρώτης τοποθέτησης, διαστάσεων 120/70 και 150/70 αντίστοιχα.

Εξοπλισμός

Εκεί που το SR4 Max Smart ξεχωρίζει πραγματικά είναι στον τομέα του εξοπλισμού. Η Voge έχει επενδύσει ξεκάθαρα στην τεχνολογία, δημιουργώντας ένα από τα πιο πλήρη πακέτα της κατηγορίας.

Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από έγχρωμη TFT οθόνη 7 ιντσών, με καθαρή απεικόνιση και εύκολη πλοήγηση μέσω των διακοπτών στο αριστερό γκριπ. Οι πληροφορίες είναι πλήρεις και η λογική των μενού φιλική ακόμη και για τον λιγότερο εξοικειωμένο αναβάτη.

Ο φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα φτάνει τα 41,5 λίτρα και μπορεί να φιλοξενήσει ένα full-face κράνος και ένα δεύτερο τύπου jet.

Στο εσωτερικό της ποδιάς, κάτω από το τιμόνι, υπάρχουν δύο πρακτικά ντουλαπάκια τα οποία κλειδώνουν, με το δεξί να φιλοξενεί θύρα USB, πρίζα 12V και υποδοχή microSD κάρτας, απαραίτητη για την καταγραφή της ενσωματωμένης κάμερας. Ναι, το SR4 Max Smart έχει ενσωματωμένη κάμερα για την καταγραφή των τεκταινόμενων σε Full HD ανάλυση ενώ μπορεί να τραβήξει και φωτογραφίες από τα καρέ του video, πατώντας το σχετικό κουμπί στο δεξί grip.

H τάπα πλήρωσης του ρεζερβουάρ (ανοίγει ηλεκτρομηχανικά, όπως και η σέλα) βρίσκεται στην παραδοσιακή για τυπικό scooter αυτής της κατηγορίας θέση, στο κεντρικό τούνελ ενώ συνεχίζοντας στο πρακτικό μοτίβο, υπάρχει φυσικά εκτεινόμενος γάντζος για ασφαλή μεταφορά τσαντών, back pack κτλ., στο εσωτερικό της ποδιάς. Πρακτικό είναι και το μηχανικά ενεργοποιούμενο χειρόφρενο με μοχλό, που ασφαλίζει την αριστερή μανέτα (έυκολα με το ένα χέρι).

Αν μέχρι τώρα το «Max» δικαιολογεί λόγω εξοπλισμού την παρουσία του στην ονομασία τ0υ μοντέλου, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το«Smart» που αφορά την ενσωμάτωση radar εγγύτητας άλλων οχημάτων στα «τυφλά» σημεία, δηλαδή τα πλαϊνά. Ο αναβάτης προειδοποιείται με οπτικό σήμα στους καθρέπετες στην περίπτωση επκίνδυνης προσέγγισης άλλου οχήματος σε αυτές τις θέσεις. αφού πέρ προσθέτοντας σύστημα ραντάρ.

Το πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού ολοκληρώνεται με ενδείξεις για την πίεση των ελαστικών, σύστημα keyless εκκίνησης, θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, καθώς και traction control.

Oδηγώντας

Από τα πρώτα χιλιόμετρα γίνεται σαφές ότι το SR4 Max Smart έχει σχεδιαστεί -ως όφειλε- με γνώμονα την άνεση του οδηγού. Η λειτουργία του είναι ομαλή, φιλική και ξεκούραστη, στοιχεία που το καθιστούν ιδιαίτερα ευχάριστο στην καθημερινή χρήση.

Η σέλα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, προσφέροντας μεγάλες επιφάνειες τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεπιβάτη, ο οποίες κάθεται ψηλότερα σε δικό το τμήμα και έχει εργονομικές χειρολαβές για να στηρίζεται. Το ύψος της σέλας στα 775 χλστ. αλλά και οι χώροι που είναι μεγάλοι, θα βολέψουν όλους τους σωματότυπους, με τα μικρότερα αναστήματα να πατούν εύκολα στο έδαφος, ενώ οι πιο ψηλοί, δεν θα έχουν πρόβλημα στο να χωρέσουν και να αισθανθούν άνετα.

Στην πόλη, το πεδίο δηλαδή που θα κινηθεί κυρίως το όχημα, ο αναβάτης έχει ως σύμμαχο μια ελαφριά και ευκίνητη αίσθηση -παρά τα 198 κιλά του βάρους και το μεταξόνιο των1.565 χλστ. – που επιτρέπει εύκολους ελιγμούς, χωρίς όμως να παρατηρούνται φαινόμενα αστάθειας σε υψηλές ταχύτητες και αποσυντονισμός στο πέρασμα από κακοτεχνίες των δρόμων.

Το μοτέρ ανταποκρίνεται άμεσα και ομαλά στο άνοιγμα του γκαζιού με την «ζωηράδα» να είναι παρούσα αν υπάρξει απαίτηση για κάτι πιο δυναμικό. Αυτή η λειτουργία του υπογραμμίζεται από τον παραγόμενο ήχο και τον τρόπο που δουλεύει, διαφοροποιώντας τη θέση του από την «αποστειρωμένη» και «ηλεκτρική» λειτουργία άλλων μοντέλων της κατηγορίας. Δεν πρόκειται για κάτι αρνητικό, ούτε φτάνει στα όρια της «τραχύτητας», είναι απλά, ένα στοιχείο του χαρακτήρα του scooter.

Οι αναρτήσεις έχουν ρυθμιστεί εργοστασιακά προς το «σφιχτό», αποσβαίνοντας τις ανωμαλίες του οδοστρώματος με ένα κλικ μεγαλύτερη «φλυαρία« από τα συνήθη δεδομένα, η οποία λέγεται και πληροφόρηση. Και πάλι, δεν πρόκειται για κάτι αρνητικό, άλλωστε την συμπεριφορά αυτή την εισπράττει ως σταθερότητα και σιγουριά στις πιο υψηλές ταχύτητες ο αναβάτης, με τις περιαστικές διαδρομές ή ακόμα και το ταξίδι να είναι δυο πεδία στα οποία το scooter αποδίδει πολύ καλά.

Η μέγιστη ταχύτητα του ξεπερνά το ανώτατο όριο των ελληνικών δρόμων που είναι τα 130 χλμ./ώρα και η κάλυψη από τον αέρα είναι ικανοποιητική, υποσχόμενο άνετη και ξεκούραστη κάλυψη μεγάλων αποστάσεων. Σε ότι αφορά στην κατανάλωση καυσίμου σε αυτές τις συνθήκες, φτάνει -ή και ξεπερνά αν πιεστεί πολύ- τα 5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ στο αστικό, καθημερινό πεδίο κίνησης, μπορεί εύκολα να πέσει στα 4,5 λίτρα / 100 χλμ.

Αξίζει

Η πρόθεση της Loncin να δημιουργήσει μια γκάμα premium μοντέλων υπό την εταιρική στέγη της Vοge, δεν ήταν απλά ευχολόγιο. Το έχουμε δει στις μοτοσυκλέτες, τώρα το βλέπουμε και στα scooter της. Το SR4 Max Smart στέκεται επάξια απέναντι στον ανταγωνισμό, έχοντας μια -τηρούμενων πάντα των αναλογιών- ξεχωριστή ταυτότητα που ορίζεται από τον δυναμικό χαρακτήρα, το πολύ υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και φυσικά την τιμή του. Στα 6.495 ευρώ που κοστίζει προσφέρει πολλά, χωρίς υποχωρήσεις σε θέματα ποιότητας και οδηγικής συμπεριφοράς.

O ανταγωνισμός από «παραδοσιακούς» κατασκευαστές είναι έντονος, ωστόσο θα ήταν πολύ μεγάλος λάθος. κάποιος που «ψάχνεται» σε αυτή την κατηγορία να το αποκλείσει λόγω παρωχημένων στερεότυπων. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και το Voge SR4 Max Smart αποτελεί ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα των αλλαγών αυτών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Voge SR4 Max Smart

Tιμή: 7.290 €

Κινητήρας

Τύπος: Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, τετραβάλβιδος, υγρόψυκτος

Χωρητικότητα: 350 κ.εκ.

Ισχύς: 34 ίπποι / 7.500 σ.α.λ.

Ροπή: 35 Nm / 6.000 σ.α.λ.

Μετάδοση

Τύπος: Aυτόματη, με φυγοκεντρικό CVT

Πλαίσιο

Τύπος: Ατσάλινο σωληνωτό

Αναρτήσεις

Μπροστά: Συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι

Πίσω: Δύο αμορτισέρ

Φρένα

Μπροστά: Δύο δισκόφρενα, ακτινική δαγκάνα δύο εμβόλων

Πίσω: Μονό δισκόφρενο, δαγκάνα ενός εμβόλου

Τροχοί – Ελαστικά

Εμπρός: 120/70-15

Πίσω: 150/70-14

Ελαστικά πρώτης τοποθέτησης: Pirelli Angel

Διαστάσεις

Μεταξόνιο: 1.565 χλστ.

Μήκος: 2.185 χλστ.

Πλάτος: 805 χλστ.

Ύψος: 1.390 χλστ.

Ύψος σέλας: 775 χλστ.

Απόσταση από το έδαφος: Δ.Α.

Βάρος

198 κιλά (πλήρες υγρών)