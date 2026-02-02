quattroruote-icon
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Δόνηση στη σέλα; Δεν είναι αυτό που σκεφτήκατε

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.02.2026
Autotypos Team
donisi-sti-sela-den-einai-afto-pou-skeftikate-790819

Τι θα γινόταν αν η σέλα της μοτοσυκλέτας μπορούσε να δονείται για να σε κρατά ασφαλή;

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η τεχνολογία ασφάλειας στις μοτοσυκλέτες έχει εξελιχθεί θεαματικά. Traction control, cornering ABS, adaptive cruise control με ραντάρ, συστήματα ανίχνευσης τυφλού σημείου, ακόμα και “έξυπνος” εξοπλισμός σε κράνη. Κι όμως, εμφανίστηκε κάτι που δύσκολα περίμενε κανείς. Ονομάζεται ViberAlert και θέτει ένα παράξενα απλό ερώτημα. Τι θα γινόταν αν η σέλα της μοτοσυκλέτας μπορούσε να δονείται για να σε κρατά ασφαλή;

Το ViberAlert είναι ένα έξυπνο ένθετο σέλας με απτικούς ενεργοποιητές, σχεδιασμένους να στέλνουν δονήσεις απευθείας στον αναβάτη. Η ιδέα ακούγεται ιδιαίτερα αστεία. Η εταιρεία, όμως, επιμένει πως όλα γίνονται για λόγους ασφάλειας, συγκέντρωσης και καλύτερης αντίληψης του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η λειτουργία είναι σχετικά απλή. Αντί για οπτικές ειδοποιήσεις ή ηχητικά σήματα, που συχνά αποσπούν την προσοχή ή χάνονται μέσα στο θόρυβο, το ViberAlert επικοινωνεί μέσω δονήσεων. Υπερβολική κλίση, υπέρβαση προκαθορισμένης ταχύτητας ή προσέγγιση κινδύνου. Η σέλα “μιλάει”. Χωρίς ήχους. Χωρίς λαμπάκια. Μόνο ένα απαλό μήνυμα… από χαμηλά. Όπως ένα κινητό τηλέφωνο στο αθόρυβο.

Η ViberAlert έχει συνεργαστεί με την ιταλική Soft Italia Spa, γνωστή για την παραγωγή βιομηχανικών σελών για μοτοσυκλέτες και scooter. Ο στόχος είναι η ενσωμάτωση του συστήματος σε εργοστασιακές σέλες (OEM). Παράλληλα, υπάρχει και λύση aftermarket, μέσω συνεργασίας με την Corbin Saddle Maker, έναν από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές custom σελών στις ΗΠΑ.

Το σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες, γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο, για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του αναβάτη. Τα δεδομένα περνούν μέσω CAN Bus και μετατρέπονται σε απτική ειδοποίηση στη σέλα.

Το βασικό εμπόδιο είναι ξεκάθαρο. Η εικόνα μίας σέλας που δονείται κατά παραγγελία δύσκολα δεν προκαλεί χαμόγελα. Τα “πικάντικα” αστεία προκύπτουν σχεδόν από μόνα τους.

Παρόλα αυτά, η ιδέα δεν είναι εντελώς αβάσιμη. Η απτική ανάδραση χρησιμοποιείται ήδη ευρέως. Τιμόνι αυτοκινήτου που δονείται, έξυπνα ρολόγια, χειριστήρια gaming. Το ViberAlert εφαρμόζει την ίδια λογική στις μοτοσυκλέτες, απλώς σε ένα πιο… προσωπικό σημείο!

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δονήσεις μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικά για κάθε τύπο ειδοποίησης. Έτσι, ο αναβάτης ξεχωρίζει προειδοποιήσεις χωρίς να απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο. Και εδώ υπάρχει το πιο ενδιαφέρον επιχείρημα. Ο αναβάτης διαχειρίζεται ήδη πολλά. Καθρέφτες, κυκλοφορία, οδόστρωμα, θέση σώματος. Η μείωση των οπτικών ερεθισμάτων θα μπορούσε θεωρητικά να βελτιώσει την επίγνωση μίας κατάστασης.

Στην πράξη, όμως, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Η μοτοσυκλέτα δεν είναι αυτοκίνητο. Ο αναβάτης κινείται συνεχώς. Κραδασμοί κινητήρα, ανωμαλίες δρόμου, λειτουργία αναρτήσεων. Η σέλα είναι ήδη ένα “θορυβώδες” κανάλι επικοινωνίας.

Το αν ένα ένθετο δόνησης μπορεί να στείλει καθαρά, διακριτά μηνύματα χωρίς να χάνεται στο υπόβαθρο, ή ακόμα χειρότερα, να αποσπά την προσοχή, μένει να αποδειχθεί. Υπάρχει επίσης το θέμα της άνεσης. Όσοι ταξιδεύουν περνούν ώρες πάνω στη σέλα. Ένα ενεργό σύστημα δόνησης πιθανόν να απαιτήσει αλλαγές στο αφρώδες υλικό, στην εργονομία και στην απομόνωση κραδασμών.

Παρόλα αυτά, αξίζει να του αναγνωριστεί κάτι σημαντικό. Το ViberAlert επιχειρεί κάτι πραγματικά διαφορετικό. Πολλά προϊόντα ασφάλειας περιορίζονται σε μικρές βελτιώσεις υπαρχόντων συστημάτων. Εδώ βλέπουμε μία προσπάθεια να δημιουργηθεί κάτι νέο από το μηδέν.

Το αν θα προσφέρει μετρήσιμα οφέλη στους αναβάτες, θα το δείξει ο χρόνος με την πραγματική χρήση. Προς το παρόν, ναι. Μπορείς πλέον να έχεις μία σέλα που δονείται και να το ονομάζεις εξοπλισμό ασφάλειας.

