Δώρο βαλίτσα SHAD SH33 σε όλα τα scooter της LETBE

Η LETBE συστήνεται στην ελληνική αγορά κάνοντας ένα πολύ πρακτικό και ουσιαστικό δώρο σε όσους αποκτήσουν κάποιο από τα 6 μοντέλα της γκάμας της Η LETBE, μια νέα εταιρεία κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα μοναδικό δώρο στους πελάτες της. Συγκεκριμένα, με κάθε αγορά των μοντέλων AURORA, ISLAND, VELOCITY, TARA και NEON, η LETBE προσφέρει σχάρα με βαλίτσα SHAD 33lt εντελώς δωρεάν – μία πρακτική προσθήκη που κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και λειτουργική.
Τα μοντέλα της LETBE που προσφέρονται με αυτό το δώρο είναι τα εξής:
AURORA 125
Κινητήρας 125cc, ισχύος 9 ίππων
Τιμή: 2.295 €
Πρόκειται για ένα scooter που ανήκει στην κατηγορία «adventure», προφέροντας μεγάλες διαδρομές αναρτήσεων και απόσταση από το έδαφος στα 160mm, στοιχεία που του προσδίδουν ικανότητες κίνησης εκτός δρόμου αλλά και άνεση στις κακοτεχνίες της ασφάλτου. Με δυναμική σχεδίαση, LED φώτα, μεγάλη οθόνη οργάνων και keyless τεχνολογία, το Aurora 125 είναι προσαρμοσμένο στις τρέχουσες εξελίξεις τις τεχνολογίας.
ISLAND 125
Κινητήρας 125cc, ισχύος 12 ίππων
Τιμή: 2.495 € / 2.595 € με ABS & Traction Control
Το ISLAND 125 διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με CBS ή ABS & Traction Control επιλογή. Προσφέρει επίπεδο πάτωμα, σύστημα start & stop, θύρες USB και μεγάλο χώρο αποθήκευσης κάτω από τη σέλα.
ISLAND 200
Κινητήρας 160cc, ισχύος 16 ίππων
Τιμή: 2.695 €
Το Island 200 προσφέρει επίπεδο πάτωμα, σύστημα start & stop, θύρες USB και άφθονο χώρο αποθήκευσης.
TARA 125
Κινητήρας 125cc, ισχύος 8 ίππων
Τιμή: 1.995 €
Σπορ σκούτερ με επιθετική εμφάνιση, εργονομική θέση οδήγησης για οδηγό-συνοδηγό και προσοχή στη λεπτομέρεια.
VELOCITY 125
Κινητήρας 125cc, ισχύος 12 ίππων
Τιμή: 2.295 € / 2.495 € με ABS και Traction Control
To αστικού προσαντολισμού VELOCITY 125 φέρει μπροστινό τροχό με διάμετρο 16 ίντσες, δύο ντουλαπάκια στην ποδιά, keyless κλειδαριά και θύρες USB / type C.
ΝΕΟΝ 125
Κινητήρας 125cc, ισχύος 9,2 ίππων
Τιμή: 1.795 € / 1.895 € με ABS
H νεορετρό πρόταση της LETBE, έχει κομψό και διαχρονικό design, χωρίς να κάνει παραχωρήσεις στην πρακτικότητα. Προσφέρει χώρους αποθήκευσης, και μεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ, που σε συνδυασμό με τη χαμηλή του κατανάλωση, έχει ως αποτέλεσμα μια ικανοποιητική αυτονομία.
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα μοντέλα της LETBE στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΔΩ
Η LETBE αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας από τη MUVUS, η οποία εισάγει και αντιπροσωπεύει επίσης εταιρείες όπως η Royal Enfiled, η CF MOTO και η Polaris.
Ποια είναι η LETBE
H LΕΤΒΕ δημιουργήθηκε το 2022 ως premium μπράντα υπό την εταιρική σκέπη του ομίλου Haojin. Το Haojin Group (Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd.) είναι μια από τις πιο δυναμικές μονάδες παραγωγής μικρομεσαίων μοτοσυκλετών και σκούτερ στην Κίνα — έχει εγκαταστάσεις με σημαντική παραγωγική δυνατότητα και ένα σταθερό εξαγωγικό προφίλ. Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, η Haojin ανήκει στους κορυφαίους εξαγωγείς μοτοσυκλετών της χώρας, καταλαμβάνοντας συχνά την 4η θέση πανεθνικά όσον αφορά τις εξαγωγές. Η LETBE έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στην EICMA το 2024, παρουσιάζοντας μια νέα σειρά μοτοσυκλετών και scooter. Η γκάμα περιλαμβάνει κινητήρες από 125 cc έως 700 cc, όλους συμβατούς με το πρότυπο Euro 5+, ενώ τα οχήματα ξεχωρίζουν για τον φρέσκο, καινοτόμο σχεδιασμό τους και την ενσωμάτωση έξυπνης τεχνολογίας. Το όραμα της μάρκας είναι η κατασκευή δίτροχων ικανών να προσαρμόζονται σε κάθε τύπο χρήστη και να τον συνοδεύουν με πολυ ψυηλή απόδοση, σε κάθε διαδρομή που θα επιλέξει.
