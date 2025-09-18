Δώρο βαλίτσα SHAD SH33 σε όλα τα scooter της LETBE

Κινητήρας 125cc, ισχύος 9,2 ίππων

Τιμή: 1.795 € / 1.895 € με ABS

H νεορετρό πρόταση της LETBE, έχει κομψό και διαχρονικό design, χωρίς να κάνει παραχωρήσεις στην πρακτικότητα. Προσφέρει χώρους αποθήκευσης, και μεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ, που σε συνδυασμό με τη χαμηλή του κατανάλωση, έχει ως αποτέλεσμα μια ικανοποιητική αυτονομία.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα μοντέλα της LETBE στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΔΩ

Η LETBE αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας από τη MUVUS, η οποία εισάγει και αντιπροσωπεύει επίσης εταιρείες όπως η Royal Enfiled, η CF MOTO και η Polaris.

Ποια είναι η LETBE H LΕΤΒΕ δημιουργήθηκε το 2022 ως premium μπράντα υπό την εταιρική σκέπη του ομίλου Haojin. Το Haojin Group (Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd.) είναι μια από τις πιο δυναμικές μονάδες παραγωγής μικρομεσαίων μοτοσυκλετών και σκούτερ στην Κίνα — έχει εγκαταστάσεις με σημαντική παραγωγική δυνατότητα και ένα σταθερό εξαγωγικό προφίλ. Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, η Haojin ανήκει στους κορυφαίους εξαγωγείς μοτοσυκλετών της χώρας, καταλαμβάνοντας συχνά την 4η θέση πανεθνικά όσον αφορά τις εξαγωγές. Η LETBE έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στην EICMA το 2024, παρουσιάζοντας μια νέα σειρά μοτοσυκλετών και scooter. Η γκάμα περιλαμβάνει κινητήρες από 125 cc έως 700 cc, όλους συμβατούς με το πρότυπο Euro 5+, ενώ τα οχήματα ξεχωρίζουν για τον φρέσκο, καινοτόμο σχεδιασμό τους και την ενσωμάτωση έξυπνης τεχνολογίας. Το όραμα της μάρκας είναι η κατασκευή δίτροχων ικανών να προσαρμόζονται σε κάθε τύπο χρήστη και να τον συνοδεύουν με πολυ ψυηλή απόδοση, σε κάθε διαδρομή που θα επιλέξει.

