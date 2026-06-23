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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Ducati Desmo250 MX: Στροφάρει στις 15.000 σ.α.λ. και φέρνει traction control στο motocross

ΤΡΙΤΗ | 23.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η Ducati συνεχίζει την επέκτασή της στο χώμα, η  Desmo250 MX  ξεχωρίζει για τον υψηλόστροφο κινητήρα της αλλά και για την εισαγωγή ηλεκτρονικών βοηθημάτων που σπάνια συναντώνται στην κατηγορία

Μετά την είσοδό της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα motocross με τη Desmo450 MX, η Ducati αποκαλύπτει τώρα τη μικρότερη Desmo250 MX, ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε για να μεταφέρει την τεχνογνωσία της εταιρείας σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία.

Κινητήρας με desmo 

Στην καρδιά της νέας μοτοσυκλέτας βρίσκεται ένας μονοκύλινδρος κινητήρας 250 κ.εκ. με το χαρακτηριστικό σύστημα δεσμοδρομικών βαλβίδων της Ducati. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στον κινητήρα να λειτουργεί σε εξαιρετικά υψηλές στροφές, φτάνοντας έως και τις 15.000 σ.α.λ., τιμή ασυνήθιστα υψηλή για motocross μοτοσυκλέτα παραγωγής.

Στόχος των Ιταλών είναι η παροχή ισχύος σε μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας, προσφέροντας καλύτερη επιτάχυνση και περισσότερες επιλογές στον αναβάτη κατά την έξοδο από τις στροφές.

Traction control για το χώμα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της Desmo250 MX είναι το εξελιγμένο σύστημα traction control. Η Ducati υποστηρίζει ότι το ηλεκτρονικό βοήθημα είναι σε θέση να αναγνωρίζει πότε η παρέμβασή του είναι πραγματικά απαραίτητη, περιορίζοντας την απώλεια πρόσφυσης χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις.

 

Πρόκειται για μια προσέγγιση που συναντάται συνήθως σε superbikes και όχι σε καθαρόαιμες motocross κατασκευές.

Αγωνιστική τεχνολογία

Η νέα Desmo250 MX εξελίχθηκε μέσα από το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ducati στο motocross, αξιοποιώντας δεδομένα και εμπειρία από τους αγώνες. Το πλαίσιο αλουμινίου, οι αναρτήσεις μεγάλων διαδρομών και η έμφαση στη μείωση του βάρους συνθέτουν ένα πακέτο σχεδιασμένο για υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Η Ducati θεωρεί ότι η νέα 250άρα μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην κατηγορία, συνδυάζοντας παραδοσιακές αγωνιστικές λύσεις με προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα.

Τι κρατάμε

  • Νέα Ducati Desmo250 MX για την κατηγορία των 250 κ.εκ.
  • Δεσμοδρομικός κινητήρας με όριο λειτουργίας στις 15.000 σ.α.λ.
  • Εξελιγμένο traction control ειδικά για χρήση σε χωμάτινες πίστες.
  • Τεχνολογία που προέρχεται απευθείας από το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ducati.
  • Αποτελεί το επόμενο βήμα της ιταλικής εταιρείας στον χώρο του motocross.

 

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Tags
#Ducati#Ducati Desmo250 MX
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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