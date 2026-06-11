Ducati Desmo450 EDS: Το πρώτο σύγχρονο enduro από το Borgo Panigale

Η Ducati μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία των enduro με ένα μοντέλο που βασίζεται στο Desmo450 MX, αλλά εξελίχθηκε ειδικά για τεχνική εκτός δρόμου χρήση, με έμφαση στον έλεγχο, την αντοχή και την προσαρμοστικότητα σε κάθε τερέν

Η Ducati ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην off-road ιστορία της με το Desmo450 EDS, το πρώτο σύγχρονο enduro της φίρμας από το Borgo Panigale. Βασισμένο στο motocross Desmo450 MX, το νέο μοντέλο εξελίχθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες του enduro, από τεχνικά μονοπάτια μέχρι μεγάλες αποστάσεις σε μεταβαλλόμενο τερέν.

Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: ευκολία στον χειρισμό, σταθερή απόδοση και προσαρμοστικότητα για αναβάτες κάθε επιπέδου, από ερασιτέχνες έως αγωνιζόμενους.

Πλαίσιο και εργονομία προσαρμοσμένα στο enduro

Το αλουμινένιο περιμετρικό πλαίσιο ζυγίζει κάτω από 9 κιλά και συντίθεται από μόλις 11 δομικά τμήματα. Προέρχεται από το motocross μοντέλο αλλά έχει επανασχεδιαστεί με διαφορετικά σημεία στήριξης κινητήρα ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ ακαμψίας και άνεσης.

Το ρεζερβουάρ των 8,5 λίτρων, σε συνδυασμό με τη λεπτή εργονομική σχεδίαση, επιτρέπει μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς να θυσιάζεται η ευκινησία, ενώ η διαφανής κατασκευή βοηθά τον αναβάτη να ελέγχει άμεσα τη στάθμη καυσίμου.

Ανάρτηση και φρένα με αγωνιστική βάση

Η εξέλιξη της ανάρτησης έγινε σε συνεργασία με τη Showa και τον Antoine Meo, πολυ-πρωταθλητή enduro. Το πιρούνι διαμέτρου 49 mm με διαδρομή 310 mm προσφέρει απόσβεση σε κακοτράχαλα τερέν με πέτρες και ρίζες, ενώ το πίσω αμορτισέρ εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση σε επιτάχυνση.

Στο φρενάρισμα, η συνεργασία της Brembo και τη Galfer, είχε ως αποτέλεσμα δίσκους 260 mm εμπρός και 240 mm πίσω, με στόχο την προοδευτικότητα και τον έλεγχο σε χαμηλές ταχύτητες.

Κινητήρας Desmo και ροπή για δύσκολες συνθήκες

Ο μονοκύλινδρος κινητήρας με desmodromic χρονισμό παραμένει το τεχνολογικό σήμα κατατεθέν της Ducati. Έχει επανασχεδιαστεί για πιο ομαλή απόδοση ροπής, ειδικά στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, όπου στο enduro χρειάζεται πρόσφυση και έλεγχος αντί για απόλυτη ισχύ.

Η επιλογή διαφορετικών χαρτογραφήσεων, μαζί με αγωνιστικό kit, επιτρέπει την προσθήκη ηλεκτρονικών συστημάτων όπως traction control και launch control για αγωνιστική χρήση. Τα ελαστικά Metzeler Six Days Extreme ενισχύουν τον χαρακτήρα του μοντέλου σε απαιτητικά τερέν.

Ηλεκτρονικά και traction control για χώμα

Με το racing kit, το Desmo450 EDS αποκτά ένα εξελιγμένο σύστημα Ducati Traction Control, ειδικά ρυθμισμένο για χώμα. Το σύστημα προσαρμόζει την παρεμβατικότητα του ανάλογα με την πρόσφυση και απενεργοποιείται αυτόματα σε άλματα, ώστε να μην επηρεάζει τη φυσική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας.

Ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει επίπεδα επίδρασης, ενώ μέσω της εφαρμογής X-Link μπορούν να διαμορφωθούν riding modes με custom ρυθμίσεις.

Αντοχή, συντήρηση και εξοπλισμός

Η Ducati εισάγει και σύστημα «adaptive maintenance», που υπολογίζει τη φθορά του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τη χρήση. Τα service διαμορφώνονται δυναμικά, από 90 έως και 240 ώρες λειτουργίας.

Η μοτοσυκλέτα προστατεύεται εργοστασιακά με ποδιές, καλύμματα κινητήρα και ενισχυμένα εξαρτήματα, σχεδιασμένα για σκληρή χρήση enduro.

Στο επίπεδο των αξεσουάρ, η Ducati συνεργάζεται με ονόματα όπως Akrapovič, Brembo Racing και premium εξοπλισμό από Alpinestars, Arai και Spidi.

Ένα νέο κεφάλαιο για την Ducati στο χώμα

Το Desmo450 EDS δεν είναι απλώς μια εκτός δρόμου εκδοχή ενός motocross μοντέλου. Είναι μια πλήρης επαναπροσέγγιση του enduro από τη Ducati, με στόχο να συνδυάσει αγωνιστική τεχνολογία, ευκολία οδήγησης και υψηλή αντοχή.

Η διάθεσή του στην Ευρώπη ξεκινά τον Ιούλιο του 2026, με επέκταση σε άλλες αγορές στη συνέχεια.