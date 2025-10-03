Ducati Diavel V4 RS: Η Ducati με την ταχύτερη επιτάχυνση όλων των εποχών

0–100 km/h σε μόλις 2,52 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζεται το ολοκαίνουργιο Ducati Diavel V4 RS. Δεν μιλάμε για θεωρητικές μετρήσεις στο χαρτί αλλά για πραγματικές δοκιμές της ιταλικής φίρμας.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Το μυστικό πίσω από αυτή την εκρηκτική επιτάχυνση δεν βρίσκεται σε κάποιο νέο πλαίσιο ούτε σε υπερβολική χρήση carbon. Η Ducati απλώς αντικατέστησε τον κινητήρα Granturismo V4 1.158cc με τον κορυφαίο Desmosedici Stradale V4 1.103cc, γνωστό από τα Panigale και Streetfighter. Παρά τον μικρότερο κυβισμό, ο νέος κινητήρας αποδίδει 182 ίππους στις 11.750 σ.α.λ. και 120 Nm ροπής στις 9.500 σ.α.λ., δηλαδή 14 ίππους περισσότερους σε σχέση με το προηγούμενο Diavel. Η ροπή είναι λίγο χαμηλότερη, όμως η απόκριση και η αίσθηση θυμίζουν καθαρόαιμη αγωνιστική μοτοσυκλέτα.

Ο κινητήρας διαθέτει αντικραδασμικό στρόφαλο αντίθετης φοράς, ξηρό συμπλέκτη STM-EVO SBK και το νέο Ducati Quick Shift 2.0, εξοπλισμός που συναντάμε σε μοτοσυκλέτες πίστας. Το πλαίσιο είναι αλουμινένιο monocoque και συνδυάζεται με μονόμπρατσο αλουμινένιο ψαλίδι, ακολουθώντας την παραδοσιακή αισθητική της Ducati.

Οι αναρτήσεις προέρχονται από την Ohlins, με 48 χιλ. ανεστραμμένο πιρούνι μπροστά και πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ πίσω. Το σύστημα φρένων είναι δανεισμένο από το Panigale V4, με διπλούς δίσκους 330 χιλ. εμπρός και δίσκο 265 χιλ. πίσω, σε συνεργασία με Bosch-Brembo μονάδα Cornering ABS. Οι τροχοί είναι σφυρήλατοι αλουμινένιοι 17 ιντσών ειδικά σχεδιασμένοι για το μοντέλο, ντυμένοι με Pirelli Diablo Rosso IV.

Στην προσπάθεια μείωσης βάρους, χρησιμοποιήθηκαν carbon και τιτάνιο σε αρκετά σημεία, όπως το τελικό της εξάτμισης, οι αεραγωγοί, το τελείωμα της σέλας, τα φτερά και τα καλύμματα του ρεζερβουάρ. Παράλληλα, η μπαταρία είναι πλέον λιθίου, με αποτέλεσμα η RS να είναι περίπου 3 κιλά ελαφρύτερη από το απλό Diavel V4.

Η ηλεκτρονική υποστήριξη είναι αναμενόμενα πλήρης. Τέσσερα riding modes (Race, Sport, Touring, Wet), τρεις επιλογές ισχύος (High, Medium, Low), traction control, cornering ABS, wheelie control και το Ducati Quick Shift 2.0. Η TFT οθόνη 5 ιντσών διαθέτει το ειδικό Track Info Mode, με δυνατότητα καταγραφής χρόνων επιτάχυνσης 0–100 και 0–200 km/h.

Κάθε μοτοσυκλέτα θα φέρει μοναδικό αριθμημένο πλακίδιο στην κυλινδροκεφαλή, ενώ από το εργοστάσιο η Diavel V4 RS έρχεται μονόσελη, με το κάθισμα συνεπιβάτη να διατίθεται προαιρετικά.

Η τιμή της είναι υψηλή, όπως και οι επιδόσεις της. Κοστίζει περίπου 34.000€, αρκετά περισσότερα από ανταγωνιστές όπως η MV Agusta Brutale 1000 RR που ξεκινά στα 28.000€, προσφέροντας μάλιστα πάνω από 200 ίππους. Όμως η Ducati ποντάρει στο ιδιαίτερο μείγμα επιτάχυνσης, σχεδίασης και χαρακτήρα που την κάνει να μην κατατάσσεται εύκολα σε κάποια κατηγορία.

Οι παραδόσεις στην Ευρώπη ξεκινούν τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ στις ΗΠΑ και άλλες αγορές θα ακολουθήσουν από τον Ιανουάριο του 2026.

Τι κρατάμε:

Η νέα Diavel V4 RS είναι η Ducati με την ταχύτερη επιτάχυνση όλων των εποχών, με χρόνο 0–100 km/h μόλις 2,52 δευτερόλεπτα

Η Ducati αντικατέστησε τον κινητήρα Granturismo V4 1.158cc με τον κορυφαίο Desmosedici Stradale V4 1.103cc

Οι παραδόσεις στην Ευρώπη ξεκινούν τον Δεκέμβριο του 2025

