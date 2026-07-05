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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Ducati Multistrada V2 & V2 S: Νέα εμπορική πρόταση με χαμηλό επιτόκιο και δώρο εξοπλισμό έως 1.500€

ΚΥΡΙΑΚΗ | 05.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η Ducati φέρνει την Multistrada V2 πιο κοντά στο κοινό με χρηματοδότηση 2,9%, προκαταβολή από 30% και πακέτο γνήσιου εξοπλισμού που ενισχύει τον ταξιδιωτικό της χαρακτήρα

Η Ducati ενισχύει την εμπορική ελκυστικότητα της νέας Multistrada V2 και V2 S, λανσάροντας στην ελληνική αγορά πρόγραμμα χρηματοδότησης με προνομιακό επιτόκιο 2,9%, σε συνδυασμό με δώρο γνήσιο εξοπλισμό αξίας έως 1.500 ευρώ. Η προσφορά εντάσσεται στο πρόγραμμα Ducati Now και απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν τη μεσαία adventure touring πρόταση της ιταλικής εταιρείας με πιο ευνοϊκούς οικονομικούς όρους.

Νέα γενιά Multistrada με έμφαση στο βάρος και την τεχνολογία

Η Multistrada V2 τοποθετείται ως η πιο προσιτή είσοδος στη γκάμα των adventure touring μοντέλων της Ducati. Με βάρος μόλις 199 kg (χωρίς καύσιμο), αξιοποιεί τον νέο δικύλινδρο κινητήρα Ducati V2, ο οποίος αποτελεί τον ελαφρύτερο V2 που έχει κατασκευάσει η εταιρεία μέχρι σήμερα.

Η φιλοσοφία του μοντέλου εστιάζει στην ευελιξία και την άνεση, τόσο στην καθημερινή μετακίνηση όσο και στα μεγάλα ταξίδια, με πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης που ενισχύουν την ασφάλεια και την προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Χρηματοδότηση με 2,9% και δώρο εξοπλισμού

Το πρόγραμμα Ducati Now προσφέρει δυνατότητα απόκτησης της Multistrada V2 με επιτόκιο 2,9% και προκαταβολή από 30%, ενώ συνοδεύεται από γνήσιο εξοπλισμό Ducati αξίας έως 1.500 ευρώ χωρίς επιπλέον χρέωση.

Το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε σε αξεσουάρ μοτοσυκλέτας, όπως πλαϊνές βαλίτσες, top case και θερμαινόμενα γκριπ, είτε σε εξοπλισμό αναβάτη, όπως κράνος, μπουφάν, γάντια και λοιπό τεχνικό ρουχισμό της Ducati.

Παράδειγμα χρηματοδότησης

Ενδεικτικά, η Ducati Multistrada V2, με τιμή εκκίνησης από 17.800 ευρώ, μπορεί να αποκτηθεί με προκαταβολή περίπου 5.400 ευρώ, μηνιαία δόση από 380 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής 48 μηνών, με το προνομιακό επιτόκιο 2,9%.

Η συγκεκριμένη εμπορική ενέργεια ισχύει έως και τις 31 Ιουλίου 2026 και εφαρμόζεται μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Ducati στην Ελλάδα.

Έμφαση στην εμπειρία χρήσης

Πέρα από τα οικονομικά κίνητρα, η Multistrada V2 στοχεύει να ενισχύσει την εμπειρία ιδιοκτησίας, δίνοντας τη δυνατότητα στον αναβάτη να διαμορφώσει τη μοτοσυκλέτα του από την πρώτη στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες του, είτε αυτές αφορούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων είτε καθημερινή χρήση.

*η ειδική ενέργεια ισχύει έως και τις 31 Ιουλίου 2026, μέσω του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Ducati

 

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Tags
#Ducati#Ducati Multistrada V2#Ducati Multistrada V2S
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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