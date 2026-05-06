ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Ducati Now – Έτσι παίρνεις Ducati με χαμηλή δόση και ευέλικτους όρους

ΤΕΤΑΡΤΗ | 06.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η απόκτηση μιας Ducati γίνεται πιο εύκολη από ποτέ με το πρόγραμμα Ducati Now, τα χρηματοδοτικά για τα Scrambler και τα Ducati Power Deals   

Η Ducati ενισχύει την εμπορική της θέση στην ελληνική αγορά, προσφέροντας νέες δυνατότητες απόκτησης για όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο της ιταλικής μοτοσικλέτας.

Από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου 2026, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ducati Now κάνει την απόκτηση μιας νέας Ducati ακόμη πιο εύκολη, με προκαταβολή από 30%, επιτόκιο 2,9% και διάρκεια αποπληρωμής έως 36 μήνες.

Το Ducati Now προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής, επιτρέποντας σε κάθε αναβάτη να διαμορφώσει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του και να αποκτήσει τη Ducati που επιθυμεί με ακόμη πιο ελκυστικούς όρους.

Παράλληλα, για τη γκάμα Ducati Scrambler, εξακολουθεί να ισχύει ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ελάχιστη προκαταβολή 30% και 0% επιτόκιο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο στην lifestyle πλευρά της Ducati.

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τη δική τους Ducati χωρίς χρηματοδότηση, η Ducati προσφέρει τα Ducati Power Deals: μια σειρά επιλεγμένων μοτοσυκλετών, άμεσα διαθέσιμων, με ειδικό όφελος τιμής που φτάνει έως και τα 4.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το χρηματοδοτικό Ducati Now 2,9% εδώ, για το πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης Scrambler εδώ και για τα Ducati Power Deals εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μοντέλα, τις ενδεικτικές δόσεις, τους όρους χρηματοδότησης και τις ισχύουσες προσφορές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Ducati της Kosmocar.

#Ducati#Ducati Now#Ducati Power Deals#Ducati Scrambler
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
