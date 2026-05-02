Ducati: Πως ένας αλγόριθμος καθορίζει τα διαστήματα service στη Desmo450 MX

Δυναμική προσαρμογή αντί για προκαθορισμένη συντήρηση για το Desmo450 MX της Ducati, μέσω εφαρμογής που καταγράφει τον τρόπο και τις συνθήκες οδήγησης

Η Ducati εισάγει μια νέα προσέγγιση στη συντήρηση των off-road μοντέλων της, εφαρμόζοντας σύστημα «προγνωστικής συντήρησης» στη Ducati Desmo450 MX.

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που έχει εξελιχθεί από τη Ducati Corse και υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο την καταπόνηση του κινητήρα, όχι με βάση σταθερά διαστήματα αλλά ανάλογα με τη χρήση της μοτοσυκλέτας.

Συντήρηση με βάση του πως και που οδηγείς

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προγράμματα service, όπου τα διαστήματα είναι προκαθορισμένα, το νέο σύστημα αξιολογεί την πραγματική επιβάρυνση του κινητήρα. Για να το πετύχει, λαμβάνει υπόψη παραμέτρους λειτουργίας και συνθήκες χρήσης, όπως ένταση οδήγησης και τύπο εδάφους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα δημιουργείται ένας δείκτης «καταπόνησης», ο οποίος αυξάνεται προοδευτικά και αποτυπώνει τη φθορά του κινητήρα σε ποσοστό. Το σύστημα χρησιμοποιεί αυτόν τον δείκτη για να προσαρμόζει δυναμικά τα διαστήματα συντήρησης.

Παρακολούθηση μέσω εφαρμογής

Ο αναβάτης μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση της μοτοσυκλέτας και τα επόμενα service μέσω της εφαρμογής Ducati X-Link, διαθέσιμης για iOS και Android. Εκεί εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο οι ενδείξεις που σχετίζονται με τη συντήρηση.

Η ενεργοποίηση του συστήματος γίνεται μέσω δωρεάν αναβάθμισης λογισμικού στη μονάδα ελέγχου του κινητήρα (ECU), η οποία πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ducati.

Ευελιξία στα διαστήματα service

Με τη νέα αυτή λογική, τα διαστήματα συντήρησης δεν είναι πλέον σταθερά, αλλά προσαρμόζονται στο προφίλ χρήσης. Έτσι:

Σε πιο απαιτητική, σκληρή χρήση, τα service πραγματοποιούνται συχνότερα

Σε πιο ήπια, ερασιτεχνική χρήση, τα διαστήματα μπορούν να επιμηκυνθούν

Εφόσον η καταπόνηση του κινητήρα είναι μικρότερη από την αναμενόμενη, δίνεται η δυνατότητα καθυστέρησης του service, κάτι που μπορεί να μειώσει το κόστος χρήσης.

Ενδεικτικά διαστήματα

Στην πράξη, τα βασικά service διαμορφώνονται ως εξής:

MID Service (αντικατάσταση πιστονιού και έλεγχος βαλβίδων): περίπου 45–60 ώρες λειτουργίας

FULL Service (γενική ανακατασκευή κινητήρα): περίπου 90–120 ώρες

Τα παραπάνω εύρη εξαρτώνται άμεσα από τη φθορά που καταγράφει το σύστημα.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί μια προσπάθεια μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους αγώνες παραγωγής και MotoGP στην καθημερινή χρήση, με στόχο πιο ακριβή προγραμματισμό συντήρησης και καλύτερη διαχείριση κόστους για τον αναβάτη.