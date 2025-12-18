quattroruote-icon
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Ducati Power Deals: Επιλεγμένα μοντέλα Ducati με όφελος τιμής

ΠΕΜΠΤΗ | 18.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
ducati-power-deals-epilegmena-montela-ducati-me-ofelos-timis-744762

Απέκτησε τώρα την Ducati των ονείρων σου, με όφελος που φτάνει έως και τα 4.000 € και άμεση διαθεσιμότητα, χωρίς χρόνο αναμονής

Η Ducati ανακοινώνει την προωθητική ενέργεια Ducati Power Deals, η οποία ισχύει έως τις 31/12/2025 και αφορά επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας. Η ενέργεια προσφέρει οικονομικό όφελος που φτάνει έως και τα 4.000€, με άμεση διαθεσιμότητα και χωρίς χρόνο αναμονής.

Τα Ducati Power Deals καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες μοτοσυκλετών, supersport, adventure και μοντέλα καθημερινής χρήσης, απευθυνόμενα τόσο σε έμπειρους αναβάτες όσο και σε νέους αναβάτες που θέλουν να αποκτήσουν ένα μοντέλο της ιταλικής εταιρείας που αποτελεί θρύλο στον κόσμο των δυο τροχών.

Ducati DesertX – Περιπέτεια χωρίς όρια

Η Ducati DesertX έχει σχεδιαστεί για όσους βλέπουν τον δρόμο μόνο ως την αρχή. Με έμφαση στην εργονομία, την αντοχή και τις εκτός δρόμου δυνατότητες, προσφέρει έλεγχο και αυτοπεποίθηση σε κάθε είδους τερέν. Η άμεση διαθεσιμότητα και το ενισχυμένο όφελος τιμής έως 2.000€ κάνουν την DesertX μια ουσιαστική πρόταση για όσους αναζητούν αυθεντικό adventure χαρακτήρα, χωρίς συμβιβασμούς σε τεχνολογία και ποιότητα.

Panigale & treetfighter Η απόλυτη έκφραση του αγωνιστικού DNA Ducati

Οι Panigale και Streetfighter εκφράζουν την κορυφαία sport και performance φιλοσοφία της Ducati. Υψηλές επιδόσεις, προηγμένα ηλεκτρονικά και τεχνολογία εξελιγμένη απευθείας από τους αγώνες συνθέτουν έναν καθαρό, αγωνιστικό χαρακτήρα.

Σε επιλεγμένες εκδόσεις, το οικονομικό πλεονέκτημα που φτάνει έως 4.000€ καθιστά την πρόσβαση στον κόσμο των υψηλών επιδόσεων Ducati πιο προσιτή, διατηρώντας αναλλοίωτη την αίσθηση και την απόδοση.

Hypermotard 698 Mono – Τερματίζει την απόλαυση

Η Hypermotard 698 Mono αναδεικνύει την πιο άμεση και παιχνιδιάρικη πλευρά της Ducati. Ο μονοκύλινδρος χαρακτήρας, το χαμηλό βάρος και η supermoto φιλοσοφία προσφέρουν αμεσότητα, έλεγχο και έντονη συμμετοχή του αναβάτη. Με ειδικό όφελος που φτάνει έως 1.000€, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν αυθεντική οδηγική εμπειρία με έμφαση στη διασκέδαση και την απόκριση.

Scrambler: Καθημερινή ευελιξία και αυθεντικό στιλ Ducati

Η Scrambler Ducati εκφράζει τη σύγχρονη και πιο άμεση πλευρά της μάρκας, με έμφαση στην απλότητα, την ευχρηστία και τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό της. Ελαφριά, ευέλικτη και φιλική στην καθημερινή χρήση, προσαρμόζεται φυσικά στον ρυθμό της πόλης. Χάρη στο ενισχυμένο όφελος τιμής έως 2.000€, η απόκτηση μιας Scrambler γίνεται ακόμα πιο προσιτή, χωρίς να αλλοιώνεται το αυθεντικό Ducati στιλ και η ταυτότητα της σειράς.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ducati Ελλάδας: www.ducati.gr

#Ducati
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
