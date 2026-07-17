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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Ducati Power Deals: Τώρα με όφελος έως 5.000 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17.07.2026
Autotypos Team
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Η Ducati ανανεώνει το πρόγραμμα Power Deals: Νέες προσφορές με όφελος αγοράς έως 5.000 ευρώ για επιλεγμένα μοντέλα

Η Ducati ανανεώνει το πρόγραμμα Power Deals, προσθέτοντας νέες μοτοσυκλέτες και δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν επιλεγμένα μοντέλα με σημαντικό οικονομικό όφελος που φτάνει έως και τις 5.000 ευρώ. Η εμπορική ενέργεια αφορά μοτοσυκλέτες άμεσα διαθέσιμες προς παράδοση και καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες, από τα κορυφαία sport μοντέλα μέχρι προτάσεις για τους φίλους του motocross.

Νέα μοντέλα στο πρόγραμμα

Η ανανεωμένη καμπάνια περιλαμβάνει πλέον επιλεγμένες εκδόσεις από τις οικογένειες Panigale, Streetfighter και Desmo450 MX, διευρύνοντας τις επιλογές για όσους αναζητούν μια Ducati που ανταποκρίνεται στις δικές τους οδηγικές απαιτήσεις. Η γκάμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, είτε πρόκειται για κορυφαίες επιδόσεις στην άσφαλτο και αυθεντική sport εμπειρία, είτε για οδήγηση εκτός δρόμου και είσοδο στον κόσμο του motocross.

Ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλεγεί, το όφελος αγοράς διαμορφώνεται διαφορετικά και μπορεί να φτάσει έως και τις 5.000 ευρώ, καθιστώντας ακόμη πιο ελκυστική την απόκτηση μιας νέας Ducati.

Πρόκειται για μια ευκαιρία που απευθύνεται τόσο σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους Ducati όσο και σε αναβάτες που θέλουν να αναβαθμίσουν τη μοτοσυκλέτα τους επιλέγοντας ένα από τα πιο σύγχρονα μοντέλα της ιταλικής εταιρείας.

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Η ισχύς του προγράμματος είναι περιορισμένη και αφορά συγκεκριμένο αριθμό μοτοσυκλετών. Η προσφορά θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων μοντέλων που συμμετέχουν στα Ducati Power Deals. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα μοντέλα, τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη και τη διαθεσιμότητα μέσω του επίσημου δικτύου εξουσιοδοτημένων εμπόρων Ducati σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ducati Ελλάδας.

Με την ανανέωση των Ducati Power Deals, η ιταλική εταιρεία κάνει ακόμη πιο προσιτή την απόκτηση μιας μοτοσυκλέτας που συνδυάζει τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό του Borgo Panigale, τις υψηλές επιδόσεις και την προηγμένη τεχνολογία, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα και το πάθος που συνοδεύουν κάθε μοντέλο της.

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Tags
#Ducati#Ducati Desmo450 MX#Ducati Power Deals
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