Η Ducati αλλάζει το χρώμα της Black Friday. Το μαύρο δίνει τη θέση του στο κόκκινο του Borgo Panigale και η Ducati Red Friday φέρνει επιλεγμένες, άμεσα διαθέσιμες μοτοσυκλέτες

με ειδικό όφελος τιμής έως 3.000 €

Panigale

Η Panigale V2 αποτυπώνει την αγωνιστική φιλοσοφία της Ducati στη λεπτή σιλουέτα της και στην ακρίβεια με την οποία ακολουθεί τη γραμμή του αναβάτη. Ο δικύλινδρος κινητήρας της δίνει τον τόνο στην έξοδο κάθε στροφής. Η Panigale V2 διατίθεται με όφελος τιμής 2.000 €.

DesertX (2026)

Η DesertX αντλεί έμπνευση από τις μοτοσυκλέτες των ράλι ερήμου, με τους δύο στρογγυλούς προβολείς να ξεχωρίζουν στη λευκή σιλουέτα της. Οι τροχοί μεγάλης διαμέτρου και η εργονομία που διευκολύνει την όρθια οδήγηση αναδεικνύουν τις δυνατότητές της εκεί όπου η άσφαλτος δίνει τη θέση της στο χώμα. Η DesertX White διατίθεται με όφελος τιμής 3.000 €.

Streetfighter

Η οικογένεια Streetfighter μεταφέρει στον δρόμο τον αγωνιστικό χαρακτήρα της Panigale. Η γυμνή σχεδίαση αφήνει τον κινητήρα σε πρώτο πλάνο, ενώ το φαρδύ τιμόνι και η όρθια θέση οδήγησης δίνουν στον αναβάτη άμεσο έλεγχο στις αλλαγές κατεύθυνσης. Οι V4 και V4 S πρωταγωνιστούν η δύναμη και ο χαρακτηριστικός ήχος του τετρακύλινδρου Desmosedici Stradale. Οι εκδόσειςV4 και V4 Sδιατίθενται με όφελος τιμής 2.000 €.

Desmo450 MX

Με τη Desmo 450 MX, η δεσμοδρομική τεχνολογία της Ducati περνά στην πίστα μοτοκρός. Σχεδιασμένη για αγωνιστική χρήση στο χώμα, η Desmo 450 MX συνδυάζει την απόκριση του μονοκύλινδρου κινητήρα της με την ευελιξία που απαιτούν οι κλειστές στροφές της πίστας. Το όφελος τιμής ανέρχεται σε 2.000 €.

Hypermotard

Η Hypermotard 698 Mono εκφράζει την πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της Ducati. Ο κινητήρας Superquadro Mono, το χαμηλό βάρος και η ψηλή θέση οδήγησης χαρίζουν την αμεσότητα μιας

καθαρόαιμης supermoto. Στην έκδοση RVE, τα γραφικά με επιρροές από την τέχνη του δρόμου και οι δίχρωμες ζάντες δίνουν στη μοτοσυκλέτα τη δική της οπτική υπογραφή. Οι Hypermotard 698 Mono και 698 RVE διατίθενται με όφελος τιμής 2.000 €.

Scrambler

Το όμορφο ρεζερβουάρ, ο στρογγυλός προβολέας και οι λιτές γραμμές δίνουν στη Scrambler Icon τη γνώριμη σιλουέτα της. Το άνετο τιμόνι και η φυσική θέση οδήγησης συμπληρώνουν τον ανάλαφρο χαρακτήρα της, ιδιαίτερα στις καθημερινές διαδρομές στην πόλη. Η Scrambler Iconδιατίθεται με όφελος τιμής 1.500 €. Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και τα οφέλη της ενέργειας στην επίσημη σελίδα της Ducati Red Friday.