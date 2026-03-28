Ducati Superleggera V4 Centenario: Με 246 PS, βάρος 167 κιλά και τιμή 150.000 ευρώ

Η Ducati δεν μετρά απλώς 100 χρόνια ιστορίας. Μετρά 100 χρόνια εμμονής με την ταχύτητα, το πάθος και την τεχνολογία που συχνά προηγείται της εποχής της.

Και σε τέτοιες στιγμές, δεν αρκεί ένα επετειακό μοντέλο. Χρειάζεται κάτι που να αποτυπώνει όλο αυτό το DNA σε μία μόνο κατασκευή. Η Ducati Superleggera V4 Centenario έρχεται ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Όχι για να γιορτάσει το παρελθόν, αλλά για να δείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια μοτοσυκλέτα δρόμου όταν η Ducati αποφασίζει να μην βάλει κανένα απολύτως όριο.

Στην καρδιά της φιλοσοφίας της νέας Ducati βρίσκεται το βάρος. Και εδώ μιλάμε για αριθμούς που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν αδιανόητοι για road-legal superbike. 167 κιλά με το racing kit, με ισχύ που αγγίζει τα 243,6 PS. Αυτό σημαίνει αναλογία κιλών ανά ίππο που πλησιάζει επίπεδα MotoGP. Και δεν είναι απλώς ένας αριθμός για το spec sheet. Είναι κάτι που μεταφράζεται άμεσα σε ακαριαία επιτάχυνση, σε νευρικότητα στο άνοιγμα του γκαζιού και σε μια αίσθηση ότι η μοτοσυκλέτα “πετάει” αντί να κυλά. Η Ducati το πέτυχε με εμμονή στη λεπτομέρεια. Περισσότερες από 70 βίδες τιτανίου, ειδικές μπιέλες, ελαφρύτερος στρόφαλος με αντίβαρα από tungsten και εξαντλητική μείωση κάθε γραμμαρίου που δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

Κάτω από τα carbon πάνελ κρύβεται ο νέος Stradale R V4 κινητήρας των 1.103cc, που αποτελεί εξέλιξη του γνωστού μοτέρ της Panigale V4R. Η αύξηση της διαδρομής στα 53,5 mm ανεβάζει τη χωρητικότητα, αλλά το πιο σημαντικό είναι αλλού. Η Ducati κατάφερε να κάνει τον κινητήρα ελαφρύτερο κατά 3,6 κιλά, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε τη ροπή και την απόκριση. Το αποτέλεσμα είναι ένας κινητήρας που στροφάρει πιο γρήγορα, αντιδρά πιο άμεσα και δίνει την αίσθηση ότι είναι μονίμως “έτοιμος” να εκραγεί. Η εμπειρία ενισχύεται από το αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων, που μεταφέρει το neutral στο κάτω άκρο, μειώνοντας τον κίνδυνο λάθους σε έντονη οδήγηση.

Αν υπάρχει μια λέξη που περιγράφει τη Superleggera, αυτή είναι: carbon fiber. Η Ducati δεν περιορίστηκε σε φέρινγκ. Το πλαίσιο, το υποπλαίσιο και το ψαλίδι είναι επίσης κατασκευασμένα από ανθρακονήματα. Μιλάμε για μια προσέγγιση που μέχρι τώρα ανήκε αποκλειστικά σε πρωτότυπα ή αγωνιστικές εφαρμογές. Το νέο πλαίσιο είναι ελαφρύτερο κατά 2,2 κιλά σε σχέση με την Panigale V4, ενώ το ψαλίδι, για πρώτη φορά διπλό αντί για μονόμπρατσο, είναι 21% πιο ελαφρύ χωρίς να χάνει σε ακαμψία. Ακόμη και οι μπροστινές μπουκάλες της Öhlins είναι από carbon, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε μοντέλο παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσυκλέτα που αντιδρά με απίστευτη ακρίβεια σε κάθε input του αναβάτη.

Εδώ η Ducati κάνει ένα ακόμη άλμα. Η Superleggera V4 Centenario είναι η πρώτη road-legal μοτοσυκλέτα με carbon ceramic δίσκους φρένων. Οι δίσκοι των 340 mm της Brembo δεν είναι μόνο μεγαλύτεροι αλλά και ελαφρύτεροι, μειώνοντας την αδράνεια κατά 14%. Σε πραγματικές συνθήκες, αυτό σημαίνει πιο άμεσο φρενάρισμα, καλύτερη αίσθηση και λιγότερη κόπωση. Είναι η τεχνολογία των αγώνων, χωρίς φίλτρο.

Οι πτέρυγες δεν είναι απλώς design statement. Οι πάνω winglets και τα sidepods δημιουργούν downforce ακόμη και μέσα στη στροφή, αυξάνοντας την πρόσφυση και τη σταθερότητα. Πρόκειται για τεχνολογία που πέρασε κατευθείαν από το MotoGP στο δρόμο, με στόχο να επιτρέπει στον αναβάτη να ανοίγει το γκάζι νωρίτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η Ducati θα κατασκευάσει 500 μονάδες της Superleggera V4 Centenario, μαζί με 100 Tricolore εκδόσεις που ανεβάζουν την τιμή στις 200.000 ευρώ. Κάθε μοτοσυκλέτα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αυθεντικότητας, ειδικό κιβώτιο παράδοσης και πλήρες σετ εξοπλισμού. Δεν είναι απλώς αγορά. Είναι ένταξη σε ένα πολύ κλειστό club. Η ίδια η Ducati μιλά για ένα project που «δεν θα επαναληφθεί ποτέ» και δύσκολα μπορείς να διαφωνήσεις.

Είναι εύκολο να χαθείς μέσα σε αριθμούς: ίπποι, κιλά, carbon, τιτάνιο. Αλλά η πραγματική αξία της Superleggera δεν βρίσκεται μόνο εκεί. Βρίσκεται στο ότι η Ducati πήρε κάθε περιορισμό ενός road bike και τον έσπασε. Έφερε τεχνολογία αγώνων στο δρόμο χωρίς συμβιβασμούς και δημιούργησε μια μοτοσυκλέτα που δεν έχει αντίπαλο.

