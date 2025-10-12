quattroruote-icon
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Ducati V21L: Το ηλεκτρικό αγωνιστικό της Ducati γίνεται το πρώτο όχημα με solid-state μπαταρία

ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.10.2025
Autotypos Team
ducati-v21l-to-ilektriko-agonistiko-tis-ducati-ginetai-to-proto-ochima-me-solid-state-bataria-778190

Η έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο ήταν σίγουρο ότι θα έφερνε στο φως μερικές από τις πιο παράξενες καινοτομίες της χρονιάς.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Κανείς όμως δεν περίμενε πως το πρώτο όχημα του ομίλου Volkswagen που θα χρησιμοποιούσε στερεοηλεκτρολύτη (solid-state) μπαταρία λιθίου θα ήταν μια Ducati.

Κι όμως, το Ducati V21L MotoE prototype, το ηλεκτρικό αγωνιστικό που ήδη τρέχει στο πρωτάθλημα MotoE, γίνεται τώρα το δοκιμαστικό πεδίο για την πιο φιλόδοξη τεχνολογία μπαταριών του ομίλου. Η εξέλιξη γίνεται σε συνεργασία με τις QuantumScape και PowerCo, τις δύο εταιρείες που αναπτύσσουν νέες μπαταρίες για τα μελλοντικά ηλεκτρικά της VW.

Ήδη το V21L, στην “απλή” του μορφή, αποδίδει 150 ίππους και φτάνει τα 274 km/h. Επιδόσεις που το τοποθετούν ανάμεσα στα ταχύτερα ηλεκτρικά δίτροχα στον κόσμο. Η προσθήκη της solid-state τεχνολογίας δεν έγινε για αύξηση ισχύος, αλλά για να αποδείξει κάτι πιο σημαντικό. Ότι η τεχνολογία έχει ωριμάσει πλέον για πραγματική χρήση.

Όπως δήλωσε ο Siva Sivaram, CEO της QuantumScape, “Περάσαμε από το στάδιο του δυνατού στο στάδιο του πραγματικού. Η συνεργασία μας με την PowerCo και τη Ducati, ως εταίρο παρουσίασης, μας επιτρέπει να περάσουμε σε βιομηχανική κλίμακα παραγωγής. Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας μας στις μπαταρίες και της αγωνιστικής παράδοσης της Ducati ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση”.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούν υγρούς ηλεκτρολύτες και ανόδους γραφίτη, οι solid-state μπαταρίες διαθέτουν στερεό ηλεκτρολύτη και ανόδιο λιθίου-μετάλλου. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα, ταχύτερη φόρτιση, μικρότερο βάρος και αυξημένη ασφάλεια καθώς μειώνεται ο κίνδυνος θερμικής αστάθειας.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμή Honda GB350S – Σεροτονίνη

Στο Ducati V21L, η νέα μπαταρία αποδίδει ενεργειακή πυκνότητα 844 Wh/L και υποστηρίζει φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 12 λεπτά. Το σύστημα αποτελείται από 980 κυψέλες τύπου QSE-5 της QuantumScape, με κεραμικό διαχωριστικό αντί για τις 1.152 κυλινδρικές 21700 που χρησιμοποιούσε η προηγούμενη μπαταρία των 18 kWh.

Το μικρότερο βάρος, η σταθερότερη παροχή ροπής και η βελτιωμένη θερμική διαχείριση αναμένεται να βελτιώσουν το γυρολόγιο και να μειώσουν τους χρόνους των pit stop. Πέρα όμως από την απόδοση, οι solid-state μπαταρίες προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χάρη στη μειωμένη φθορά των κυψελών με την πάροδο του χρόνου. Αυτό ίσως αποδειχθεί το σημαντικότερο πλεονέκτημα όταν η τεχνολογία περάσει στην εμπορική παραγωγή.

Η QuantumScape, που ιδρύθηκε το 2010 στην Καλιφόρνια όπου σήμερα συνεργάζεται στενά με την PowerCo στο Salzgitter της Γερμανίας, επιβεβαίωσε πως αυτή είναι η πρώτη φορά που solid-state μπαταρία λιθίου-μετάλλου χρησιμοποιείται σε πραγματικό ηλεκτρικό όχημα.

Το πλάνο της PowerCo και της QuantumScape προβλέπει την εμπορική εκδοχή της μπαταρίας πριν το τέλος της δεκαετίας, με τις πρώτες εφαρμογές να εμφανίζονται πιθανότατα στα αυτοκίνητα του ομίλου VW, πριν περάσει η τεχνολογία στις μοτοσυκλέτες.

Ωστόσο, η επιλογή της Ducati ως “δοκιμαστικού φορέα” δείχνει ξεκάθαρα ότι ο όμιλος Volkswagen βλέπει τα δίκυκλα ως κομμάτι του ηλεκτρικού μέλλοντος. Το V21L θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε δοκιμές εντός πίστας, φέρνοντας τη Ducati ένα βήμα πιο κοντά στο να λανσάρει το πρώτο solid-state superbike παραγωγής στον κόσμο.

Τι κρατάμε:

  • Το V21L είναι το πρώτο ηλεκτρικό αγωνιστικό της Ducati με solid-state μπαταρία
  • Στην “απλή” του μορφή, αποδίδει 150 ίππους και φτάνει τα 274 km/h
  • Σε αντίθεση με τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι solid-state μπαταρίες διαθέτουν στερεό ηλεκτρολύτη και ανόδιο λιθίου-μετάλλου
  • Η επιλογή της Ducati ως “δοκιμαστικού φορέα” δείχνει ξεκάθαρα ότι ο όμιλος Volkswagen βλέπει τα δίκυκλα ως κομμάτι του ηλεκτρικού μέλλοντος

