Έκπτωση και αναβαθμίσεις για τη best-seller μοτοσικλέτα της Voge – Δες τη νέα τιμή

Το best seller της Voge επιστρέφει βελτιωμένο και συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια με όφελος 450€

Το DS525X υπήρξε για πολλούς μήνες ένα από τα μοντέλα με τις υψηλότερες πωλήσεις στη χώρα μας. Ανήκοντας στην αγαπημένη για τους Έλληνες αναβάτες κατηγορία των on/off και προσφέροντας πλούσιο βασικό εξοπλισμό, αποτέλεσε μια ελκυστική επιλογή και συζητήθηκε πολύ. Για το 2025, το μοντέλο ανανεώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Euro5+, αποκτώντας παράλληλα σημαντικές αναβαθμίσεις σε εξοπλισμό και ευχρηστία.

Σημαντικές βελτιώσεις

Το νέο DS525X διαθέτει μεγαλύτερη έγχρωμη οθόνη 8 ιντσών υψηλής ευκρίνειας, φωτιζόμενους και εργονομικά ανασχεδιασμένους διακόπτες, καθώς και δυνατότητα απενεργοποίησης ABS και Traction Control. Ο συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης έχει επίσης αναβαθμιστεί για πιο ομαλή λειτουργία, ενώ η λίστα εξοπλισμού παραμένει εντυπωσιακή: αναρτήσεις Kayaba, φρένα Nissin, Bosch ABS, ελαστικά Metzeler, φωτιστικά σώματα LED, κάγκελα προστασίας, χούφτες, κεντρικό σταντ, επιπλέον προβολείς, TPMS και πλοήγηση turn by turn.

Ο κινητήρας Euro5+

Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 494 κ.εκ., με την οκταβάλβιδη κεφαλή και δύο εκκεντροφόρους, έχει προσαρμοστεί στις νέες προδιαγραφές. Αποδίδει 48 ίππους, στο όριο του διπλώματος Α2, και προσφέρει πλέον περισσότερη ροπή στο χαμηλό φάσμα λειτουργίας, με πιο γραμμική απόδοση και μειωμένους κραδασμούς, λόγω των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στον ψεκασμό, στο φίλτρο αέρα και στην εξάτμιση.

Δύο riding modes (E-Mode για οικονομία και S-Mode για sport οδήγηση) προσφέρουν διαφορετικό χαρακτήρα και προσαρμοστικότητα, ενώ το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) συνεργάζεται με δικάναλο Bosch ABS, προσφέροντας ασφάλεια. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι προσφέρεται η δυνατότητα απενεργοποίησής τους για οδήγηση στο χώμα, αξιοποιώντας τις ρυθμιζόμενες αναρτήσεις και τους ακτινωτούς τροχούς με tubeless ελαστικά διπλής χρήσης.

Τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Η νέα οθόνη TFT 8 ιντσών προσφέρει πιο ευκρινή πληροφόρηση, ενώ υποστηρίζει πλοήγηση turn by turn, συνδεόντας το κινητό του αναβάτη με αυτή, μέσω Bluetooth. Δίπλα της υπάρχουν δύο παροχές ρεύματος: 12V υποδοχή και θύρα USB. Οι πληροφορίες για ABS, TCS και πίεση ελαστικών προβάλλονται απευθείας στην οθόνη, κάνοντας τη χρήση πιο πρακτική και φιλική.

Προσφορά και τιμή

Το νέο Voge DS525X Euro5+ διατίθεται σε χρωματισμό μπλε/ασημί με χρυσές ζάντες, σε τιμή 5.795 € (από 6.245 €), με δυνατότητα εξόφλησης σε 18 άτοκες δόσεις.

Πλήρη χαρακτηριστικά DS525X

Υποβοηθούμενος συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης

Traction control που μπορεί να απενεργοποιηθεί

Δικάναλο Bosch ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης

Αλουμινένιο ψαλίδι

Ρυθμιζόμενη άνευ εργαλείων ζελατίνα φέρινγκ (+/-60mm)

Αφαιρούμενο υποπλαίσιο

Ανεστραμμένο ρυθμιζόμενο πιρούνι Kayaba 41mm

Μονό ρυθμιζόμενο αμορτισέρ Kayaba με προοδευτικό μοχλικό σύστημα

Τρία δισκόφρενα Nissin, δύο των 300mm μπροστά και ένα των 220mm πίσω

Ακτινωτές ζάντες ελαφρού κράματος 19” μπροστά και 17” πίσω

Tubeless ελαστικά Metzeler Tourance (110/80 μπροστά και 150/70 πίσω)

TPMS σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

Έγχρωμη οθόνη 8” υψηλής ευκρίνειας με πλήρεις ενδείξεις

Συνδεσιμότητα bluetooth με πλοήγηση turn by turn

Φωτιζόμενοι εργονομικοί διακόπτες

Φωτισμός Full Led

Δύο προβολείς τύπου Projector Led

Δύο παροχές ρεύματος (12V και USB)

Ανοξείδωτη εξάτμιση

Ρυθμιζόμενες μανέτες

Διαιρούμενη σέλα δύο επιπέδων

Χούφτες τιμονιού

Προστατευτικά κάγκελλα και “μανιτάρια”

Άγκιστρο ασφάλισης κράνους

Πλάγιο & κεντρικό σταντ

Ανοξείδωτη σχάρα “heavy duty” με ενσωματωμένες χειρολαβές συνεπιβάτη

Ρεζερβουάρ καυσίμου 17Lt

Αλουμινένιο σετ τριών βαλιτσών είναι διαθέσιμο σαν αξεσουάρ

Δείτε περισσότερα στην επίσημη σελίδα της Voge

Τι κρατάμε;

Το Voge DS525X Euro5+ συνεχίζει ως ένα από τα πιο πλούσια εξοπλισμένα on/off της κατηγορίας

συνεχίζει ως ένα από τα πιο πλούσια εξοπλισμένα on/off της κατηγορίας Διαθέτει νέο κινητήρα Euro5+ με καλύτερη ροπή, χαμηλότερους ρύπους και μειωμένους κραδασμούς

με καλύτερη ροπή, χαμηλότερους ρύπους και μειωμένους κραδασμούς Περιλαμβάνει αναβαθμίσεις σε οθόνη, διακόπτες, συμπλέκτη και δυνατότητα απενεργοποίησης ABS/TCS

Η τεχνολογία περιλαμβάνει πλοήγηση turn by turn και συνδεσιμότητα Bluetooth

Προσφέρεται με όφελος 450 € και 18 άτοκες δόσεις

