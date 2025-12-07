Ελαστικά μοτοσυκλέτας: Γιατί γλιστράνε όταν είναι καινούργια; – Τι πρέπει να ξέρεις

Ξεκαθαρίζουμε έναν από τους πλέον διαδεδομένους μύθους σχετικά με την αλλαγή ελαστικών σε μοτοσυκλέτα – Τι ισχύει και τι πρέπει να κάνετε

Σίγουρα θα το έχετε ακούσει από «έμπειρους», φίλους και γνωστούς: όταν αλλάζετε ελαστικά στην μοτοσυκλέτα σας, θα πρέπει να είστε συγκρατημένοι στην οδήγηση για κάποια χιλιόμετρα, μέχρι που να φύγει η στρώση από κερί που έχουν στο πέλμα τους, ώστε να μην γλιστράνε.

Πρόκειται για μια παρανόηση, τουλάχιστον σε ότι αφορά στη σύσταση της επίστρωσης, ωστόσο το σκέλος που αφορά στη συγκρατημένη οδήγηση, δεν είναι λάθος. Απλά ο πραγματικός λόγος που προτείνεται κάτι τέτοιο, δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη κάποιας ουσίας στο πέλμα των νέων ελαστικών.

Κερί δεν έβαζαν ποτέ

Αρχικά λοιπόν, να πούμε ότι «κερί», ποτέ δεν εφαρμοζόταν σε λάστιχα μοτοσυκλέτας. Αυτό το οποίο μπέρδευε τον κόσμο, ήταν κάποια κατάλοιπα που έμεναν στο ελαστικό, κυρίως με βάση το τεφλόν, τα τα οποία και χρησιμοποιούνταν για την εύκολη εξαγωγή τους από τα καλούπια μορφοποίησης τους.

Οι ουσίες αυτές είχαν όντως κηρώδη υφή, ωστόσο δεν χρειάζονταν σε καμία περίπτωση 200 και 300 χιλιόμετρα για να φύγουν από την επιφάνεια του ελαστικού και δεν ήταν αυτές η αιτία που τα νέα ελαστικά γλιστράνε. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί κατασκευαστές έχουν σταματήσει την εφαρμογή αυτών των επιστρώσεων στα καλούπια, αφού έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές με αντικολλητικές μήτρες.

Το «στρώσιμο» όντως χρειάζεται

Παρ΄όλα αυτά, αν τοποθετηθούν νέα ελαστικά σε μια μοτοσυκλέτα, απαιτείται όντως περίοδος συγκρατημένης οδήγησης αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με κεριά και επιστρώσεις. Τα «φρέσκα» λάστιχα έχουν πολύ λείο πέλμα το οποίο πρέπει να «αγριέψει» από την επαφή του με την άσφαλτο. Σκεφτείτε το σαν τα δαχτυλικά αποτυπώματα, αυτές τις μικρές αυλακώσεις που μας προδίδουν… πρόσφυση στα δάχτυλα και σε ότι κρατάμε με αυτά.

Mε ανάλογο τρόπο λοιπόν, το ελαστικό πρέπει να αρχίσει να φθείρεται και να αποκτήσει μια τραχύτητα στο πέλμα του για αν αποδώσει το μέγιστο. Το πόσα χιλιόμετρα χρειάζονται για αυτό είναι θέμα πολλών παραγόντων και έχει να κάνει με τη σύσταση της γόμας αλλά και τις διαδρομές στις οποίες κινείστε. Τα 200 με 300 χιλιόμετρα είναι αρκετά και με τα παραπάνω.

Θέλουν συνήθεια και άλλα

Πρώτα απ΄όλα, όταν τοποθετούνται νέα ελαστικά, πρέπει να σας γίνει τακτική συνήθεια ο έλεγχος των πιέσεων τους. Αν υπάρχει κάποιο θέμα με την εφαρμογή τους ή την κατασκευή τους που έχει ως αποτέλεσμα απώλεια πίεσης, προφανώς είναι καλό να το ανακαλύψετε σε αυτό το αρχικό στάδιο και πριν το πρόβλημα επιδεινωθεί. Φυσικά ακολουθείτε τις πιέσεις που προτείνει ο κατασκευαστής της μοτοσυκλέτας, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε τοποθετήσει ελαστικά συμβατά με το μοντέλο που οδηγείτε.

Πέραν αυτού, ένα νέο ελαστικό έχει διαφορές στην κορώνα (το τόξο του πέλματος) ακόμα και αν έχετε επιλέξει τον ίδιο ακριβώς τύπο, με αυτό που είχατε πριν. Ο λόγος είναι ότι τα φθαρμένα, προφανώς είχαν «τετραγωνίσει» και είχατε προσαρμοστεί στη συμπεριφορά τους. Αν έχετε επιλέξει ελαστικά άλλου κατασκευαστή, το φαινόμενο ίσως είναι ακόμα πιο έντονο και αλλάζει το πως συμπεριφέρεται η μοτοσυκλέτα, κυρίως στο έργο που χρειάζεται για να πάρει κλίση και στις αλλαγές κατεύθυνσης.

Σημαντικό είναι επίσης το να προσαρμοστείτε σταδιακά στο χρόνο και στις αποστάσεις που χρειάζεται ένα νέο ελαστικό για να έρθει σε ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, συνηγορούν στο να είστε προσεκτικοί στα πρώτα χιλιόμετρα, αποφεύγοντας την πίεση στην μοτοσυκλέτα.

Tι κρατάμε;

Δεν υπάρχει κερί στα ελαστικά αλλά ουσίες που διευκολύνουν την εξαγωγή του από το καλούπι μορφοποίησης κατά την παραγωγή τους

κατά την παραγωγή τους Πλέον οι κατασκευαστές τείνουν να χρησιμοποιούν… τίποτα απολύτως. λόγω των νέων αντικολλητικών καλουπιών

Το πέλμα σε ένα νέο ελαστικό είναι λείο και χρειάζεται να «πατήσει» στο δρόμο ώστε να αποδώσει το μέγιστο

ώστε να αποδώσει το μέγιστο Η αλλαγή ελαστικών, πολύ πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα και αλλαγές στην συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας , στις οποίες χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείτε

, στις οποίες χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείτε Για όλους αυτούς τους λόγους, προσεκτική και συντηρητική οδήγηση στα πρώτα 200 χιλιόμετρα ώστε να «γνωριστείτε» με τα νέας σας ελαστικά

Toyota GR GT & GR GT3: Το supercar της Gazoo Racing αποκαλύφθηκε

Premium υβριδικό οικογενειακό με 186 ίππους, κατανάλωση 5,6 lt/100km και τιμή 27.990 ευρώ

Toyota bZ4X: Το ισχυρότερο SUV της μάρκας στην Ελλάδα που καίει 2,78 € στα 100 km με 11 χρόνια εγγύηση – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές