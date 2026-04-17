ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Ένα freddo Yamaha XSR900 με πολύ πάγο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17.04.2026
Autotypos Team
Ποιος είπε ότι δεν πάνε οι μηχανές στα χιόνια; Η Yamaha σε συνέχεια της συνεργασίας της με τη Deus Ex Machina, παρουσίασε μία ξεχωριστή κατασκευή που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Η βάση είναι η γνωστή Yamaha XSR900, όμως εδώ μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα δημιουργήθηκε αποκλειστικά για χρήση σε πάγο. Ένα μοναδικό project με στόχο τη συμμετοχή στο Deus Swank Rally On Ice. Μία διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε σε παγωμένη διαδρομή στα βουνά της Ανδόρας. Ανάμεσα στους αναβάτες βρέθηκε και ο Pol Tarrés, κάτι που δείχνει το επίπεδο της εκδήλωσης.

Κάτω από το ρεζερβουάρ παραμένει ο γνωστός τρικύλινδρος CP3 κινητήρας των 890cc. Το πλαίσιο δείχνει να παραμένει κοντά στο στάνταρ, ενώ υπάρχει το προαιρετικό σύστημα εξάτμισης από την Akrapovič, που δίνει επιπλέον χαρακτήρα. Η υπόλοιπη εικόνα όμως αλλάζει δραστικά. Η σέλα έχει μετατραπεί σε μονή, με αριθμούς να καλύπτουν το πίσω μέρος. Τα χρώματα κινούνται σε λευκό και ροζ, εμπνευσμένα από motocross μοντέλα της Yamaha των ‘90s. Το αποτέλεσμα είναι έντονο, με ξεκάθαρη ρετρό επιρροή.

Τα φώτα έχουν αφαιρεθεί πλήρως, όπως και τα μαρσπιέ συνεπιβάτη. Στα πλαϊνά του ρεζερβουάρ των 14 λίτρων υπάρχει ειδική αντιολισθητική επιφάνεια για καλύτερο κράτημα, κάτι απαραίτητο σε τέτοιες συνθήκες.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο βρίσκεται στους τροχούς. Οι ζάντες παραμένουν 17 ιντσών, όμως φορούν ελαστικά Continental TKC80 με μεταλλικά καρφιά. Αυτά είναι που επιτρέπουν στη μοτοσυκλέτα να κινείται επάνω στον πάγο με έλεγχο, ακόμη και σε πλαγιολισθήσεις. Υπάρχει επίσης πρόσθετη προστασία. Μεταλλική ποδιά κάτω από τον κινητήρα, προστατευτικό ψυγείου, ενισχυμένα σημεία στα κρίσιμα μέρη. Όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντέχουν τη σκληρή χρήση, σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί λάθη. 

Το αποτέλεσμα είναι μία μοτοσυκλέτα που δεν φτιάχτηκε για δρόμο, ούτε για πίστα. Φτιάχτηκε για διασκέδαση επάνω στον πάγο, με στυλ που συνδυάζει παρελθόν, αγωνιστική διάθεση, custom αισθητική.


Δεν πρόκειται να τη δούμε σε παραγωγή. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι όμως μία ακόμα απόδειξη του τι μπορεί να προκύψει όταν μεγάλοι κατασκευαστές αφήνουν χώρο στη δημιουργικότητα.

Δείτε επίσης

yamaha-tricity-300-to-proto-scooter-me-aerosako-798745

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

06.04.2026

Yamaha Tricity 300: Το πρώτο scooter με αερόσακο
yvridiko-yamaha-mt-07-me-kinisi-ston-brostino-trocho-796278

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

15.03.2026

Υβριδικό Yamaha MT-07 με κίνηση στον μπροστινό τροχό
yamaha-tenere-700-world-raid-pio-orimi-pio-aneti-etoimi-gia-peripeteia-782465

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

10.11.2025

Yamaha Tenere 700 World Raid: Πιο ώριμη, πιο άνετη, έτοιμη για περιπέτεια
nea-meiomeni-timi-gia-to-yamaha-xmax-300-tech-max-758167

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

05.05.2025

Νέα μειωμένη τιμή για το Yamaha XMAX 300 Tech MAX
erchetai-super-tenere-i-yamaha-skeftetai-sovara-mia-dynamiki-epistrofi-sta-megala-adventure-785436

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

05.12.2025

Έρχεται Super Ténéré; – Η Yamaha σκέφτεται σοβαρά μια δυναμική επιστροφή στα μεγάλα adventure
i-yamaha-eftiaxe-kinitira-pou-prosferei-mideniki-apodosi-echei-allo-skopo-705377

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

03.10.2025

Η Yamaha έφτιαξε κινητήρα που προσφέρει μηδενική απόδοση – Έχει άλλο σκοπό

