Έπεσα με τη μοτοσυκλέτα για να αποφύγω άλλο όχημα χωρίς να το ακουμπήσω – Ποιος πληρώνει τη ζημιά;

Η απουσία σύγκρουσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χάνεται το δικαίωμα αποζημίωσης – Τι πρέπει να κάνει ο αναβάτης σε τέτοιες περιπτώσεις

Πρόκειται για περιπτώσεις που δεν είναι τόσο σπάνιες όσο πιστεύει κανείς, καθώς πτώση μιας μοτοσυκλέτας ή ενός scooter μπορεί να συμβεί χωρίς απαραίτητα να υπάρξει σύγκρουση ή επαφή μεταξύ δύο οχημάτων.

Ένα όχημα αλλάζει ξαφνικά λωρίδα, βγαίνει από κάθετο δρόμο χωρίς προτεραιότητα ή στρίβει απρόσεκτα μπροστά σε διερχόμενη μοτοσυκλέτα. Ο αναβάτης αντιδρά ενστικτωδώς, φρενάρει απότομα ή επιχειρεί ελιγμό αποφυγής και πέφτει. Επαφή μπορεί να μην έχει υπάρξει, ωστόσο οι ζημιές στη μοτοσυκλέτα και οι τραυματισμοί είναι πραγματικοί.

Ποιος, λοιπόν, αναλαμβάνει την ευθύνη;

Ας το ξεκαθαρίσουμε: η επαφή δεν είναι προϋπόθεση για την ευθύνη

Πολλοί οδηγοί πιστεύουν λανθασμένα ότι για να θεωρηθεί κάποιος υπεύθυνος σε τροχαίο ατύχημα πρέπει να έχει υπάρξει φυσική επαφή μεταξύ των οχημάτων. Στην πραγματικότητα, η ευθύνη μπορεί να θεμελιωθεί ακόμη και χωρίς σύγκρουση, εφόσον αποδειχθεί ότι η συμπεριφορά του ενός οδηγού προκάλεσε άμεσα το p.

Η βασική αρχή του δικαίου είναι ότι δεν εξετάζεται μόνο αν τα οχήματα ακούμπησαν μεταξύ τους, αλλά αν η παράνομη ή επικίνδυνη ενέργεια ενός οδηγού οδήγησε αιτιωδώς στην πτώση και στις ζημιές που ακολούθησαν.

Με απλά λόγια, αν ο αναβάτης αναγκάστηκε να πέσει για να αποφύγει ένα αυτοκίνητο που παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ευθύνη μπορεί να βαρύνει τον οδηγό του αυτοκινήτου, ακόμη και αν δεν υπήρξε επαφή.

Είναι τα δυσκολότερα τροχαία ως προς την απόδειξη

Αν και όπως αναφέρθηκε, η νομοθεσία δεν απαιτεί σύγκρουση για να αποδοθεί υπαιτιότητα, σε αυτές τις περιπτώσεις ατυχημάτων, η τεκμηρίωση είναι δύσκολη και θέλει προσοχή.

Σε ένα τροχαίο με επαφή υπάρχουν εμφανή ίχνη και ζημιές στα δύο οχήματα, οπότε η εικόνα για το τι συνέβη, είναι συνήθως σαφής. Αντίθετα, όταν ο αναβάτης πέφτει μόνος του στο δρόμο, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να υποστηρίξει ότι η πτώση οφείλεται σε λάθος χειρισμό, υπερβολική ταχύτητα ή απώλεια ελέγχου της μοτοσυκλέτας.

Γι’ αυτό η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αποκτά καθοριστική σημασία.

Ο ρόλος των μαρτύρων και των καμερών

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αυτόπτες μάρτυρες συχνά αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο.

Μια κατάθεση από οδηγό ή πεζό που είδε το αυτοκίνητο να κλείνει τον δρόμο στη μοτοσυκλέτα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτούν επίσης οι κάμερες καταγραφής, είτε πρόκειται για dashcam σε αυτοκίνητα είτε για κάμερες κράνους που χρησιμοποιούν αρκετοί μοτοσυκλετιστές. Το βίντεο μπορεί να καταγράψει με ακρίβεια την πορεία των οχημάτων και να αποδείξει ότι ο αναβάτης δεν έπεσε από δικό του λάθος αλλά λόγω της επικίνδυνης κίνησης άλλου οδηγού.

Οφείλουμε βέβαια να πούμε, ότι η καταγραφή video, είναι ένα πεδίο που ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί απόλυτα στην Ελλάδα ως προς την νομιμότητα και του και τη χρήση του ως αποδεικτικό στοιχείο.

Χρήσιμες μπορεί να αποδειχθούν ακόμη και οι κάμερες ασφαλείας καταστημάτων ή κατοικιών που βρίσκονται κοντά στο σημείο του συμβάντος.

Η καλή και η κακή έκβαση

Η καλύτερη εξέλιξη για τον αναβάτη είναι ο άλλος οδηγός να σταματήσει στο σημείο και να αναγνωρίσει ότι η δική του ενέργεια προκάλεσε το ατύχημα.

Σε μια τέτοια περίπτωση είναι ευκολότερο να καταγραφούν τα στοιχεία των εμπλεκομένων, να ενημερωθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες και να συνταχθεί η σχετική αναφορά.

Ακόμη και τότε, πάντως, είναι σημαντικό να κληθεί η Τροχαία όταν υπάρχουν τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, ώστε να υπάρξει επίσημη καταγραφή των γεγονότων.

Πιο σύνθετη γίνεται η κατάσταση όταν το όχημα που προκάλεσε τον ελιγμό αποφυγής εγκαταλείψει το σημείο.

Σε αυτή την περίπτωση ο αναβάτης καλείται να αποδείξει όχι μόνο τις συνθήκες του ατυχήματος αλλά και την ύπαρξη του συγκεκριμένου οχήματος. Αν υπάρχουν μάρτυρες, βίντεο ή καταγραφή πινακίδων κυκλοφορίας, οι πιθανότητες εντοπισμού του υπαιτίου αυξάνονται σημαντικά.

Χωρίς τέτοια στοιχεία, η υπόθεση γίνεται αρκετά πιο δύσκολη, καθώς η ασφαλιστική εταιρεία ή το δικαστήριο θα ζητήσουν αποδείξεις ότι πράγματι υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος.

Τι πρέπει να κάνει ο αναβάτης αμέσως μετά το ατύχημα

Οι πρώτες κινήσεις μετά την πτώση μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες για την έκβαση της υπόθεσης.

Εφόσον η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει, ο αναβάτης θα πρέπει να φωτογραφίσει το σημείο, τα ίχνη φρεναρίσματος, τη θέση της μοτοσυκλέτας και τυχόν στοιχεία που αποδεικνύουν την πορεία των οχημάτων. Παράλληλα, καλό είναι να ζητήσει τα στοιχεία πιθανών μαρτύρων πριν αυτοί αποχωρήσουν.

Η κλήση της Τροχαίας και η ιατρική εξέταση, ακόμη και για φαινομενικά ελαφρούς τραυματισμούς, αποτελούν επίσης σημαντικά βήματα για την τεκμηρίωση του περιστατικού.

Τι κρατάμε