Επιτρέπεται να προσπερνούν οι μοτοσυκλετιστές την ουρά στα διόδια;

Ένα φαινόμενο που εκνευρίζει πολλούς οδηγούς αυτοκινήτων, τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα και τι ορίζει ο ΚΟΚ;

Στις ουρές των διοδίων, οι μοτοσυκλετιστές συχνά περνούν ανάμεσα στα σταματημένα αυτοκίνητα για να φτάσουν μπροστά.

Ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025, άρθρο 21 §9β) επιτρέπει τη διήθηση υπό συγκεκριμένους όρους: πολλές λωρίδες, ακινησία οχημάτων, ταχύτητα έως 20 χλμ./ώρα.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα διόδια· η εφαρμογή του νόμου εκεί είναι θέμα ερμηνείας και… ευγένειας.

Το σενάριο έχει ως εξής: Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει μια ουρά στα διόδια, η οποία αναλόγως του μέρους και του χρόνου, μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη σε μήκος. Μοτοσικλετιστής, προσπερνά την ουρά αυτή και φτάνει κοντά στο γκισέ περιμένοντας κάποιον να τον αφήσει να περάσει ή διεκδικώντας μια προνομιακή θέση «με θράσσος» και με σφήνα.

Τι (δεν) λέει ο ΚΟΚ

Επιτρέπεται λοιπόν αυτό; Για μια ακόμη φορά, δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στον ΚΟΚ για την πρακτική αυτή και το αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται, προκύπτει, όχι με ιδιαίτερη σαφήνεια από το ερμηνεία των γενικών κανόνων του ΚΟΚ.

Ως εκ τούτων, στην παράγραφο 21 § 9β του νόμου 5209/2025 που περιγράφει τις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 13/09/2025), διαβάζουμε τα εξής:

«Αν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε τα οχήματα να καταλαμβάνουν ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και κινούνται με την ταχύτητα του προπορευόμενου αυτών οχήματος, επιτρέπονται: Η κίνηση δίκυκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών χωρίς καλάθι μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας της ίδιας κατεύθυνσης (διήθηση) σε οδούς με τουλάχιστον δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση, αν η ταχύτητά τους δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) χιλιόμετρα την ώρα και τα λοιπά οχήματα είναι ακινητοποιημένα. Κατά τη διενέργεια της διήθησης οι οδηγοί δίκυκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών χωρίς καλάθι έχουν αναμμένα τα φώτα διασταύρωσης, παραχωρούν προτεραιότητα, τηρούν ασφαλή πλευρική απόσταση από τα υπόλοιπα οχήματα, μειώνουν ταχύτητα και ακινητοποιούνται, αν είναι αναγκαίο για την αποφυγή ατυχήματος και κάθε κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς ή πεζούς.»

Οπότε, με βάση τις νέες διατάξεις του ΚΟΚ, δεδομένου ότι μιλάμε για γκισέ διοδίων στην Αττική Οδό ή στο εθνικό οδικό δίκτυο, τότε πληρούνται οι προϋποθέσεις για διήθηση, αφού οι λωρίδες κυκλοφορίας είναι περισσότερες από δύο και τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα στην ουρά. Το μόνο που πρέπει να προσέξει ο μοτοσικλετιστής, είναι η ταχύτητα του να μην υπερβαίνει τα 20 χλμ./ώρα.

Ας το εξετάσουμε σε «ρεαλιστικό» πλαίοιο

Βέβαια όλο αυτό είναι μια «γενική» εφαρμογή του ΚΟΚ σε ένα ειδικό σενάριο, όπως είναι οι ουρές στα διόδια και για άλλη μια φορά, θα σταθούμε στην χρόνια παθογένεια του Κώδικα, την απουσία δηλαδή ειδικών διατάξεων που να περιγράφουν με ακρίβεια το τι επιτρέπεται ή όχι αναλόγως των συνθηκών και του πεδίου.

Οι ουρές στα διόδια δεν είναι το ίδιο με τις ουρές στα φανάρια ή γενικά στην κίνηση, αφού στην προκειμένη περίπτωση, η θέση σου στην ουρά ορίζει και την προτεραιότητα σου στην πληρωμή του αντιτίμου. Έστω λοιπόν ότι η προσπέραση της ουράς είναι νόμιμη από τους μοτοσυκλετιστές, το όλο θέμα, πέραν του νομικού πλαισίου μάλλον περισσότερο έγκειται σε θέμα… ευγένειας.

Εν ολίγοις, δεν διαφέρει και πολύ από το σενάριο του ότι σου «κλέβει» κάποιος τη σειρά στην ουρά ενός ταμείου σε κάποιο κατάστημα. Από την άλλη βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το ότι είναι άλλο να περιμένεις στην ουρά απολαμβάνοντας τον κλιματισμό ή την ζεστασιά του καλοριφέρ και άλλο να είσαι εκτεθειμένος και να ψήνεσαι στο ήλιο ή να σε μουσκεύει η βροχή.

Ναι, ξέρω, σας ακούω εσάς που λέτε «επιλογή τους είναι» αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τους η επιλογή, είναι ο λόγος που σε άλλες ουρές θα προλάβετε να περάσετε με πράσινο ή θα βρείτε θέση parking στα 5 λεπτά αντί στο μισάωρο. Επειδή κάποιοι, επέλεξαν να οδηγούν μοτοσυκλέτα. Μην το βλέπετε ότι τους χρωστάτε χάρη, ωφελιμιστικά δείτε το.

Που καταλήγουμε λοιπόν; Ότι ο ΚΟΚ δεν προβλέπει κάτι για τη συγκεκριμένη πρακτική και ότι τελικά, σε ρεαλιστική βάση, όλα έχουν να κάνουν με το πόσο ευγενικοί είναι οι δικυκλιστές και πόση ενσυναίσθηση έχουν οι αυτοκινητιστές. Ας μην το κάνουμε πιο ζούγκλα απ΄όσο είναι εκεί έξω, δεν χάθηκε ο κόσμος αν περάσει «ένα μηχανάκι» μπροστά σας, και επίσης, για τους φίλους δικυκλιστές, δεν κοστίζει τίποτα ένα «ευχαριστώ».

Τι κρατάμε;

Η διήθηση νομιμοποιείται στον νέο ΚΟΚ, με αυστηρούς περιορισμούς (ταχύτητα ≤ 20 χλμ./ώρα, οχήματα ακινητοποιημένα, ≥ 2 λωρίδες)

Στα διόδια δεν υπάρχει ειδική αναφορά, άρα η εφαρμογή του νόμου είναι έμμεση

Η ουρά στα διόδια έχει μια ιδιαιτερότητα προτεραιότητας που θυμίζει «σειρά στο ταμείο»

Το ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό αλλά και θέμα οδιγικής παιδείας και ευγένειας

Ένα «ευχαριστώ» από τον μοτοσυκλετιστή και λίγη κατανόηση από τους οδηγούς μπορούν να αποτρέψουν τη «ζούγκλα» στον δρόμο

Νέα τιμή για το SUV της BMW που καίει 3,1 ευρώ ανά 100 km – Πόσο κοστίζει;

Τι αυτοκίνητα οδηγεί ο Αλπερέν Σενγκούν;

Υβριδικό B-SUV με χώρους, 204 ίππους και πλούσιο εξοπλισμό – Από 22.990 ευρώ