Έρχεται η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026!

Αν αγαπάς τη μοτοσυκλέτα, κράτα αυτές τις ημερομηνίες – γιατί η εμπειρία που έρχεται, δεν χάνεται με τίποτα.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου, με εντυπωσιακές παρουσίες

Τα πιο αναμενόμενα νέα μοντέλα για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Μοναδικά test rides που… ανεβάζουν στροφές

Δράση, happenings και τεχνολογία αιχμής

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας επιστρέφει δυναμικά και φέρνει μαζί της πέντε γεμάτες μέρες γεμάτες μοτοσυκλετιστικό παλμό, μοντέρνο εξοπλισμό, και events. Από την Τετάρτη 1 έως και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, το Metropolitan Expo θα γίνει το απόλυτο σημείο συνάντησης για τους φανατικούς του δικύκλου.

Είτε είσαι αναβάτης, είτε ονειρεύεσαι τη δική σου πρώτη φορά πάνω σε δύο τροχούς, αυτό το event είναι για σένα. Η τεχνολογία, η ταχύτητα και το πάθος για τη μοτοσυκλέτα ζωντανεύουν μπροστά σου!

Τι σε περιμένει:

Πανελλαδικές πρεμιέρες μοντέλων που όλοι περιμένουν

High-tech εξοπλισμός, ασφάλεια και ένδυση

Πολλή αδρεναλίνη με test rides & live δράσεις

Εκπλήξεις και events που δεν θα θέλεις να τελειώσουν

📆 Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας:

Τετάρτη 1 Απριλίου : 14:00 – 21:00

Πέμπτη 2 Απριλίου : 14:00 – 21:00

Παρασκευή 3 Απριλίου : 14:00 – 21:00

Σάββατο 4 Απριλίου : 10:00 – 21:00

Κυριακή 5 Απριλίου: 10:00 – 21:00

Μάθε περισσότερα με ένα κλικ εδώ !

