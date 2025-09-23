quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Έρχεται η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026!

ΤΡΙΤΗ | 23.09.2025
Autotypos Team
erchetai-i-ekthesi-motosykletas-2026-776065

Αν αγαπάς τη μοτοσυκλέτα, κράτα αυτές τις ημερομηνίες – γιατί η εμπειρία που έρχεται, δεν χάνεται με τίποτα.

  • Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου, με εντυπωσιακές παρουσίες
  • Τα πιο αναμενόμενα νέα μοντέλα για πρώτη φορά στην Ελλάδα
  • Μοναδικά test rides που… ανεβάζουν στροφές
  • Δράση, happenings και τεχνολογία αιχμής

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας επιστρέφει δυναμικά και φέρνει μαζί της πέντε γεμάτες μέρες γεμάτες μοτοσυκλετιστικό παλμό, μοντέρνο εξοπλισμό, και events. Από την Τετάρτη 1 έως και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, το Metropolitan Expo θα γίνει το απόλυτο σημείο συνάντησης για τους φανατικούς του δικύκλου.

Είτε είσαι αναβάτης, είτε ονειρεύεσαι τη δική σου πρώτη φορά πάνω σε δύο τροχούς, αυτό το event είναι για σένα. Η τεχνολογία, η ταχύτητα και το πάθος για τη μοτοσυκλέτα ζωντανεύουν μπροστά σου!

Τι σε περιμένει:

  • Πανελλαδικές πρεμιέρες μοντέλων που όλοι περιμένουν

  • High-tech εξοπλισμός, ασφάλεια και ένδυση

  • Πολλή αδρεναλίνη με test rides & live δράσεις

  • Εκπλήξεις και events που δεν θα θέλεις να τελειώσουν

📆 Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας:

  • Τετάρτη 1 Απριλίου: 14:00 – 21:00

  • Πέμπτη 2 Απριλίου: 14:00 – 21:00

  • Παρασκευή 3 Απριλίου: 14:00 – 21:00

  • Σάββατο 4 Απριλίου: 10:00 – 21:00

  • Κυριακή 5 Απριλίου: 10:00 – 21:00

Μάθε περισσότερα με ένα κλικ εδώ!

Όλες οι ειδήσεις

Κυκλοφοριακό χάος χωρίς τέλος στην Αττική – Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο πίσω από το τιμόνι

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Πώς γίνεται η ανανέωση

Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Έκθεση μοτοσυκλέτας#μοτοσυκλέτα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ather-redux-to-ilektriko-crossover-pou-tholonei-ta-oria-anamesa-se-scooter-kai-motosykleta-775626

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

22.09.2025

Ather Redux: Το ηλεκτρικό crossover που θολώνει τα όρια ανάμεσα σε scooter και μοτοσυκλέτα
honda-ev-fun-concept-i-proti-ilektriki-motosykleta-paragogis-tis-honda-775635

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

21.09.2025

Honda EV Fun Concept: Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα παραγωγής της Honda
agora-motosykletas-poia-einai-i-logiki-gia-tin-epilogi-tis-katalliloteris-775640

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

20.09.2025

Αγορά μοτοσυκλέτας: Ποια είναι η λογική για την επιλογή της καταλληλότερης
doro-valitsa-shad-sh33-se-ola-ta-scooter-tis-letbe-775670

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

18.09.2025

Δώρο βαλίτσα SHAD SH33 σε όλα τα scooter της LETBE
xyte-one-ilektriko-scooter-antipalos-tou-bmw-vision-ce-775618

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

18.09.2025

XYTE One: Ηλεκτρικό scooter αντίπαλος του BMW Vision CE
test-ride-odigiste-ola-ta-adventure-montela-tis-voge-anamesa-tous-kai-to-neo-ds800x-rally-775571

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

17.09.2025

TEST RIDE: Οδηγήστε όλα τα Adventure μοντέλα της Voge, ανάμεσά τους και το νέο DS800X Rally!

Πρόσφατες Ειδήσεις