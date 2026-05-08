Έρχεται η Honda WN7: Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της μάρκας

Ανοιχτές οι προπαραγγελίες σε ευρωπαϊκές αγορές, μέσα στην χρονιά οι πρώτες παραδόσεις, ανακοινώθηκαν οι πρώτες τιμές

Με τη νέα WN7, η ιαπωνική εταιρεία ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα προς τις full-size ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που λειτουργεί σαν πραγματική naked street bike και όχι σαν τεχνολογικό gadget ή σαν μοντέλο με αποκλειστικά αστικό – commuter προσανατολισμό.

Η πιο πρόσφατη ανακοίνωση της Honda Europe επικεντρώνεται όχι μόνο στα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως στη φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία της WN7. Η εταιρεία αποκαλύπτει για πρώτη φορά λεπτομέρειες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο «χαρακτήρας» της μοτοσυκλέτας, θέλοντας να αποδείξει ότι μια ηλεκτρική Honda μπορεί να προσφέρει συναίσθημα, αίσθηση και οδηγική προσωπικότητα.

Τι είναι επί της ουσίας η WN7

Η WN7 είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Honda για την ευρωπαϊκή αγορά με το «WN», να προέρχεται από το «Wind» που εμπεριέχεται στη φράση «Be the Wind», ενώ το «N», προκύπτει από το «Naked».

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Honda, η βασική ιδέα πίσω από τη μοτοσυκλέτα ήταν να δημιουργηθεί μια διαφορετική εμπειρία οδήγησης, αξιοποιώντας τα εγγενή χαρακτηριστικά «ήσυχης λειτουργίας» του ηλεκτροκινητήρα και της μετάδοσης.

Αυτό δηλαδή που πολλοί βιαστικοί (και… κολλημένοι) κριτές, έχουν προεξοφλήσει ως «απουσία χαρακτήρα», για την Honda δεν αποτελεί μειονέκτημα. Ούτε και πλεονέκτημα. Στην πραγματική του διάσταση, για την Honda, το γεγονός ότι ο αναβάτης θα νιώθει πιο έντονα τον αέρα, τον δρόμο και το περιβάλλον γύρω του, αποτελεί απλά μια νέα και διαφορετική εμπειρία οδήγησης.

Σχεδίαση που συμπλέει με την φιλοσοφία

Αυτή η «καθαρότητα» της εμπειρίας υποστηρίζεται και από την σχεδίαση της WN7 που ακολουθεί μια πιο «καθαρή» και μινιμαλιστική προσέγγιση σε σχέση με τις συμβατικές μοτοσυκλέτες. Η Honda αναφέρει ότι προσπάθησε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο προεξοχές, γραμμές και οπτικό «θόρυβο», δημιουργώντας ένα λιτό και αεροδυναμικό σχήμα.

Παράλληλα, η απουσία ρεζερβουάρ επέτρεψε στους σχεδιαστές να δημιουργήσουν μια πιο στενή σιλουέτα, βελτιώνοντας την εργονομία και επιτρέποντας ευκολότερη πρόσβαση για τον αναβάτη.

Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία της μοτοσυκλέτας είναι το μονόμπρατσο ψαλίδι σε συνδυασμό με τη μετάδοση μέσω ιμάντα, κάτι που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε Honda παραγωγής αυτού του τύπου. Η επιλογή αυτή έγινε τόσο για μείωση θορύβου όσο και για πιο ομαλή λειτουργία.

Απόδοση

Η Honda επιβεβαιώνει ότι η WN7 θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

μία 50 kW (68 hp ) για έμπειρους αναβάτες

) για έμπειρους αναβάτες και μία 11 kW (15 hp) για κατόχους διπλώματος A1/A2.

Η κορυφαία έκδοση αποδίδει έως 100 Nm (10,2 kg-m) ροπής, τιμή που η Honda συγκρίνει με μοτοσυκλέτες 1000 κυβικών. To σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τόσο η –αντικειμενικά- υψηλή τιμής της ροπής, όσο το ότι αυτή, λόγω της ηλεκτροκίνητης φύσης, θα είναι διαθέσιμη άμεσα στο άνοιγμα του «γκαζιού». Σε ότι αφορά στην τελική ταχύτητα, αυτή ανακοινώνεται περίπου στα 130 km/h, ενώ η επιτάχυνση δίνεται στα 0-50 μέτρα, τα οποία η WN7 καλύπτει σε 3,9 δευτερόλεπτα.

Γρήγορη και εύκολη φόρτιση

Σημαντικό ρόλο παίζει και το σύστημα φόρτισης. Η WN7 χρησιμοποιεί το πρότυπο υποδοχής CCS2, δηλαδή αυτό που εφαρμόζεται στην συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φορτίζει στο υπάρχον δίκτυο DC ταχυφορτιστών, χωρίς ανάγκη ειδικού δικτύου για μοτοσυκλέτες. Σε ότι αφορά στους χρόνους, η Honda ανακοινώνει φόρτιση 20%-80% σε περίπου 30 λεπτά, ενώ η πλήρης φόρτιση σε οικιακό wallbox μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου τρεις ώρες.

Η αυτονομία φτάνει έως τα 140 χιλιόμετρα κατά WMTC, ενώ η μοτοσυκλέτα διαθέτει TFT οθόνη 5 ιντσών με Honda RoadSync, ride modes, ρυθμιζόμενη ανάκτηση ενέργειας και δυνατότητα walking mode για εύκολους ελιγμούς.

Βραβεία πριν καν κυκλοφορήσει

Παράλληλα, η WN7 έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει διεθνείς διακρίσεις πριν καν κυκλοφορήσει μαζικά στην αγορά. Μέσα στο 2026 απέσπασε το iF Gold Design Award και το Red Dot «Best of the Best», με τις επιτροπές να ξεχωρίζουν τον τρόπο που η Honda συνδύασε την κλασική αισθητική μοτοσυκλέτας με μια καθαρά ηλεκτρική ταυτότητα.

Η Honda φαίνεται να αντιμετωπίζει τη WN7 όχι σαν πείραμα, αλλά σαν τη βάση για μια νέα γενιά ηλεκτρικών μοτοσυκλετών. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης, καθώς η μεγαλύτερη κατασκευάστρια μοτοσυκλετών στον κόσμο «παίρνει θέση» στο συγκεκριμένο πεδίο.

H WN7, δεν αποτελεί μια micro mobility τοποθέτηση αλλά ένα κανονικών διαστάσεων μοντέλο που θα ανιχνεύσει την «βιωσιμότητα» της e-μοτοσυκλέτας σε πραγματική χρήση, με βάση τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι πρώτες τιμές

Όπως ήδη αναφέρθηκε η WN7 θα είναι πλήρως διαθέσιμη εμπορικά μέσα στο 2026 επί ευρωπαϊκού εδάφους και ήδη έχει ενταχθεί στις επίσημες ιστοσελίδες των αντιπροσώπων της Honda, σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, με τις πρώτες παραδόσεις να ολοκληρώνονται μέσα στην τρέχουσα χρονιά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η τιμή της Honda WN7 ανέρχεται στις 12.999 λίρες, δηλαδή βάση της τρέχουσας ισοτιμίας (Μάιος 2026), 15.044 ευρώ, ενώ στην Γερμανία κοστίζει από 14.780 μέχρι 15.400 ευρώ αναλόγως της έκδοσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Honda WN7

Κινητήρας / Απόδοση

Τύπος: Ηλεκτρικός, υδρόψυκτος

Μέγιστη ισχύς: 50 kW (68 ίπποι)

Μέγιστη ροπή: 100 Nm

Τελική ταχύτητα: 129 km/h

Επιτάχυνση: 0-50 μέτρα σε 3,9 δευτερόλεπτα

Μετάδοση: Ιμάντας (belt drive)

Μπαταρία: Λιθίου 9,3 kWh

Αυτονομία: έως 140 χλμ (WMTC)

Ταχυφόρτιση CCS2: 20%-80% σε περίπου 30 λεπτά

Φόρτιση wallbox: κάτω από 2,4 ώρες

Riding Modes & Ηλεκτρονικά

4 Riding Modes: Sport Standard Rain Econ

Ρυθμιζόμενη ανάκτηση ενέργειας (engine braking)

Selectable Speed Limit Assist (SSLA)

Walking mode εμπρός/πίσω έως 5 km/h

Smart Key

TFT οθόνη 5 ιντσών

Συνδεσιμότητα Honda RoadSync

Πλαίσιο / Αναρτήσεις

Τύπος πλαισίου: Frameless chassis με τη μπαταρία ως δομικό στοιχείο

Εμπρός ανάρτηση: Ανεστραμμένο πιρούνι USD 43 mm Διαδρομή 120 mm

Πίσω ανάρτηση: Μονό αμορτισέρ Διαδρομή 120 mm Ρυθμιζόμενο

Ψαλίδι: Μονόμπρατσο Pro-Arm

Φρένα

Εμπρός: Διπλοί δίσκοι 296 mm Διπίστονες δαγκάνες

Πίσω: Μονός δίσκος 256 mm Μονοπίστονη δαγκάνα

ABS: Δικάναλο cornering ABS



Τροχοί / Ελαστικά

Εμπρός ζάντα: 17 x MT3.50 αλουμινίου

Πίσω ζάντα: 17 x MT4.00 αλουμινίου

Εμπρός ελαστικό: 120/70R17 M/C 58H

Πίσω ελαστικό: 150/60R17 M/C 66H



Διαστάσεις / Βάρος