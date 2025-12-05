Έρχεται Super Ténéré; – Η Yamaha σκέφτεται σοβαρά μια δυναμική επιστροφή στα μεγάλα adventure

Μια νέα τρικύλινδρη γενιά της Super Ténéré με πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες αποτελεί το επόμενο «λογικό βήμα» για τη Yamaha

Η Yamaha εξετάζει πολύ σοβαρά μια εντυπωσιακή αναγέννηση για ένα από τα πιο ιστορικά της ονόματα: τη Super Ténéré. Μετά την απόσυρση της XT1200Z, η ιαπωνική εταιρεία έμεινε χωρίς πραγματική παρουσία στη μεγάλη κατηγορία adventure, η οποία αποτελεί ότι πιο… hot στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο.

Από το κενό… στην αντεπίθεση

Με την Ténéré 700 να αποτελεί τεράστια εμπορική επιτυχία και να έχει ήδη δημιουργήσει μια μεγάλη πιστή πελατειακή βάση παλιών αλλά και νέων αναβατών, η Yamaha προφανώς και αντιλαμβάνεται ότι η προοπτική για μια premium, «σκληροτράχηλη» adventure αποτελεί σίγουρο στοίχημα.

Όλα αυτά δεν αποτελούν θεωρίες, καθώς όπως αποκάλυψαν στελέχη της Yamaha στην βρετανική MCN, στα πλαίσια την έκθεση μοτοσυκλέτας στο Μιλάνο (ΕΙCMA), υπάρχει όντως κενό στη γκάμα τους.

Μάλιστα, δεν κράτησαν τα χαρτιά τους κλειστά αλλά περιέγραψαν τις προθέσεις τους με ξεκάθαρο τρόπο: η νέα Super Ténéré δεν θα είναι απλά η διάδοχη κατάσταση του προηγούμενου μοντέλου της σειράς αλλά μια μοτοσυκλέτα με ηγετικές φιλοδοξίες στην κατηγορία, επαναπροσδιορίζοντας τον χαρακτήρα της, στις βασικές αρχές των Ténéré.

Η Yamaha εξετάζει σοβαρά τη χρήση του τρικύλινδρου CP3 κινητήρα (MT-09, Tracer 9), ο οποίος –προφανώς με κάποιες αλλαγές ώστε να προσαρμοστεί στο νέο του ρόλο- θεωρείται ιδανικός για μια adventure μεγάλης κατηγορίας:

δυνατός και εκρηκτικός στις μεσαίες / ψηλές στροφές

στις μεσαίες / ψηλές στροφές ελαφρύτερος από έναν δικύλινδρο 1200άρη

compact διαστάσεις

Όπως τονίζουν τα στελέχη της εταιρείας, εάν τοποθετηθεί στη νέα Super Ténéré, θα συνοδευτεί απαραίτητα από τροχούς με διαστάσεις 21 ίντσες μπροστά και 18 πίσω τροχό, δείχνοντας έτσι ότι το εκτός δρόμου πεδίου, θα είναι κάτι περισσότερο από μια συμβατική υποχρέωση.

Γιατί όλα αυτά έχουν βάση

Όπως ήδη ειπώθηκε, η κατηγορία των μεγάλων adventure είναι σήμερα μια από τις πιο δημοφιλείς –αν όχι η πιο δημοφιλής- στην παγκόσμια αγορά. Η απουσία της Yamaha από τα μεγάλου κυβισμού και υψηλής απόδοσης μοντέλα, μόνο προσωρινή μπορεί να είναι, πόσο μάλλον όταν ο δρόμος για ένα τέτοιο εγχείρημα, είναι στρωμένος: Με ισχυρή τεχνογνωσία, τεράστια fanbase και το momentum της Ténéré 700, η νέα Super Ténéré έχει όλα τα εφόδια για να επιστρέψει προκαλώντας αίσθηση.

Η φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο αποτελεί ψηφιακή δημιουργία και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

