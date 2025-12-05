quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Έρχεται Super Ténéré; – Η Yamaha σκέφτεται σοβαρά μια δυναμική επιστροφή στα μεγάλα adventure

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
erchetai-super-tenere-i-yamaha-skeftetai-sovara-mia-dynamiki-epistrofi-sta-megala-adventure-785436

Μια νέα τρικύλινδρη γενιά της Super Ténéré με πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες αποτελεί το επόμενο «λογικό βήμα» για τη Yamaha

Η Yamaha εξετάζει πολύ σοβαρά μια εντυπωσιακή αναγέννηση για ένα από τα πιο ιστορικά της ονόματα: τη Super Ténéré. Μετά την απόσυρση της XT1200Z, η ιαπωνική εταιρεία έμεινε χωρίς πραγματική παρουσία στη μεγάλη κατηγορία adventure, η οποία αποτελεί ότι πιο… hot στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο.

Από το κενό… στην αντεπίθεση

Με την Ténéré 700 να αποτελεί τεράστια εμπορική επιτυχία και να έχει ήδη δημιουργήσει μια μεγάλη πιστή πελατειακή βάση παλιών αλλά και νέων αναβατών, η Yamaha προφανώς και αντιλαμβάνεται ότι η προοπτική για μια premium, «σκληροτράχηλη» adventure αποτελεί σίγουρο στοίχημα.

Όλα αυτά δεν αποτελούν θεωρίες, καθώς όπως αποκάλυψαν στελέχη της Yamaha στην βρετανική MCN, στα πλαίσια την έκθεση μοτοσυκλέτας στο Μιλάνο (ΕΙCMA), υπάρχει όντως κενό στη γκάμα τους.

Μάλιστα, δεν κράτησαν τα χαρτιά τους κλειστά αλλά περιέγραψαν τις προθέσεις τους με ξεκάθαρο τρόπο: η νέα Super Ténéré δεν θα είναι απλά η διάδοχη κατάσταση του προηγούμενου μοντέλου της σειράς αλλά μια μοτοσυκλέτα με ηγετικές φιλοδοξίες στην κατηγορία, επαναπροσδιορίζοντας τον χαρακτήρα της, στις βασικές αρχές των Ténéré.

Η Yamaha εξετάζει σοβαρά τη χρήση του τρικύλινδρου CP3 κινητήρα (MT-09, Tracer 9), ο οποίος –προφανώς με κάποιες αλλαγές ώστε να προσαρμοστεί στο νέο του ρόλο- θεωρείται ιδανικός για μια adventure μεγάλης κατηγορίας:

  • δυνατός και εκρηκτικός στις μεσαίες / ψηλές στροφές
  • ελαφρύτερος από έναν δικύλινδρο 1200άρη
  • compact διαστάσεις

Όπως τονίζουν τα στελέχη της εταιρείας, εάν τοποθετηθεί στη νέα Super Ténéré, θα συνοδευτεί απαραίτητα από τροχούς με διαστάσεις 21 ίντσες μπροστά και 18 πίσω τροχό, δείχνοντας έτσι ότι το εκτός δρόμου πεδίου, θα είναι κάτι περισσότερο από μια συμβατική υποχρέωση.

Γιατί όλα αυτά έχουν βάση

Όπως ήδη ειπώθηκε, η κατηγορία των μεγάλων adventure είναι σήμερα μια από τις πιο δημοφιλείς –αν όχι η πιο δημοφιλής- στην παγκόσμια αγορά. Η απουσία της Yamaha από τα μεγάλου κυβισμού και υψηλής απόδοσης μοντέλα, μόνο προσωρινή μπορεί να είναι, πόσο μάλλον όταν ο δρόμος για ένα τέτοιο εγχείρημα, είναι στρωμένος: Με ισχυρή τεχνογνωσία, τεράστια fanbase και το momentum της Ténéré 700, η νέα Super Ténéré έχει όλα τα εφόδια για να επιστρέψει προκαλώντας αίσθηση.

Η φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο αποτελεί ψηφιακή δημιουργία και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Όλες οι ειδήσεις

Το ομορφότερο Renault της αγοράς ξεπουλάει – Έφτασε ήδη τα 100.000 αυτοκίνητα

Μοτοσικλέτα: Τα λάθη του συνεπιβάτης που μπορεί να γίνουν επικίνδυνα

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και ποια είναι τα πρόστιμα;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Yamaha#Yamaha Super Tenere
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

yamaha-tenere-700-world-raid-pio-orimi-pio-aneti-etoimi-gia-peripeteia-782465

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

10.11.2025

Yamaha Tenere 700 World Raid: Πιο ώριμη, πιο άνετη, έτοιμη για περιπέτεια
i-yamaha-eftiaxe-kinitira-pou-prosferei-mideniki-apodosi-echei-allo-skopo-705377

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

03.10.2025

Η Yamaha έφτιαξε κινητήρα που προσφέρει μηδενική απόδοση – Έχει άλλο σκοπό
oi-nees-times-ton-yamaha-tracer-7-tracer-7-gt-758862

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

17.05.2025

Οι νέες τιμές των YAMAHA TRACER 7 & TRACER 7 GT
nea-meiomeni-timi-gia-to-yamaha-xmax-300-tech-max-758167

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

05.05.2025

Νέα μειωμένη τιμή για το Yamaha XMAX 300 Tech MAX
i-yamaha-sto-moto-show-thessalonikis-2025-756917

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

21.04.2025

Η Yamaha στο Moto Show Θεσσαλονίκης 2025
yamaha-mt-07-me-nea-simantika-meiomeni-timi-753274

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

15.03.2025

Yamaha MT-07 με νέα, σημαντικά μειωμένη τιμή

Πρόσφατες Ειδήσεις