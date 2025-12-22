Famel: Από τα 50άρια των ’70s στο σήμερα

H Famel επιστρέφει μετά από περισσότερα από 30 χρόνια με έναν ξεκάθαρο στόχο: Αναβάτες που εκτιμούν την απλότητα

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Υπήρχε μια εποχή, τη δεκαετία του ’70, όπου μια πορτογαλική εταιρεία με το όνομα Famel κυριαρχούσε στους δρόμους. Τα ελαφριά 50άρια παπιά της, με πεντατάχυτα κιβώτια, έγιναν το σύμβολο της καθημερινής μετακίνησης. Όμως η είσοδος των μεγάλων ευρωπαϊκών κατασκευαστών τη δεκαετία του ’90 έφερε το τέλος, με τη Famel να οδηγείται σε πτώχευση.

Περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα, το όνομα επιστρέφει. Δίχως θερμικό κινητήρα, αλλά ως μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Η Famel E-XF παρουσιάστηκε φέτος στην EICMA, περνόντας σχεδόν απαρατήρητη. Μπορεί όμως να είναι μία από τις πιο λογικές ηλεκτρικές προτάσεις για καθημερινή χρήση.

Η E-XF χρησιμοποιεί μπαταρία 72V/40Ah σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα 5,5kW. Η αυτονομία φτάνει έως τα 120 χιλιόμετρα, ενώ η τελική αγγίζει τα 100 km/h. Απόδοση αντίστοιχη με μοτοσυκλέτες 125cc, σύμφωνα με τη Famel.

Η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί, άρα μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα. Κάτι ιδιαίτερα πρακτικό για χρήση στην πόλη. Η πλήρης φόρτισή της διαρκεί περίπου 4 έως 5 ώρες. Σχεδιαστικά, η μπαταρία κρύβεται μέσα στο σώμα της μοτοσυκλέτας. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η Famel κοιτάει στο μέλλον, διατηρώντας όμως την αισθητική του ιστορικού XF-17. Το αποτέλεσμα είναι όμορφο, καθαρό, λιτό, χωρίς υπερβολές.

Ο εξοπλισμός παραμένει απλός. Φωτισμός LED, μικρή ψηφιακή οθόνη, ενιαία σέλα. Το βάρος περιορίζεται στα 120 κιλά, με ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο. Η κατανομή του βάρους δείχνει ισορροπημένη. Η E-XF δεν περιορίζεται αυστηρά στην πόλη. Μπορεί να κινηθεί άνετα και σε κοντινές εξορμήσεις. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με τεχνολογία. Δεν υπόσχεται επανάσταση. Είναι μία απλή μοτοσυκλέτα, σχεδιασμένη ακριβώς έτσι.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Αναβάτες που εκτιμούν την απλότητα. Άτομα που θέλουν κάτι διαφορετικό στον ηλεκτρικό κόσμο, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Famel δείχνει να έχει κάνει τις σωστές επιλογές.

Η παραγωγή βασίζεται κυρίως σε ευρωπαϊκούς προμηθευτές. Τουλάχιστον αρχικά. Η τιμή ορίζεται στα 7.000€. Η διάθεση στην Ευρώπη αναμένεται στα μέσα του 2026. Τα παγκόσμια σχέδια της εταιρείας παραμένουν άγνωστα. Αν περάσει εκτός Ευρώπης, θα βρεθεί απέναντι σε μοντέλα όπως το Zero SR/F ή το Maeving RM1S.

Προς το παρόν, η Famel δείχνει να επιστρέφει με ρεαλισμό. Αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της.

Τι κρατάμε: