Φόρτιση από το 10% στο 50% σε 5 λεπτά – Νέα εποχή για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες

Η Verge Motorcycles έχει ήδη τραβήξει την προσοχή τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη φορά όμως το ενδιαφέρον στρέφεται στον συνεργάτη της, τη Donut Lab, η οποία δείχνει ότι η τεχνολογία solid-state δεν είναι απλώς μία θεωρία.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Τα τελευταία αποτελέσματα δοκιμών δείχνουν για πρώτη φορά μία πιο καθαρή εικόνα σε πραγματικές συνθήκες. Η μπαταρία 18kWh που χρησιμοποιήθηκε επάνω στην Verge TS Pro κατάφερε να διατηρήσει ισχύ φόρτισης άνω των 100kW για πέντε λεπτά, σε ρυθμό 5C. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Μέχρι πρόσφατα, η Donut Lab είχε παρουσιάσει εντυπωσιακά νούμερα, όπως ενεργειακή πυκνότητα 400Wh/kg, αυτονομία έως 600χλμ, κύκλο ζωής 100.000 φορτίσεων, χρόνο φόρτισης μόλις πέντε λεπτών. Υπήρχε όμως μία επιφύλαξη, καθώς όλα αυτά βασίζονταν κυρίως σε εργαστηριακές συνθήκες.

Οι δοκιμές που ακολούθησαν με το VTT Technical Research Centre έβαλαν τα πράγματα σε μία σειρά. Επιβεβαιώθηκε ότι τα στοιχεία της μπαταρίας μπορούν να φορτίζουν γρήγορα και να διατηρούν τις θερμοκρασίες σε ασφαλή επίπεδα εάν υπάρχει σωστή απαγωγή θερμότητας. Δεν πρόκειται για υπερπυκνωτές αλλά για κανονική μπαταρία με φυσιολογική αυτοεκφόρτιση.

Η τέταρτη δοκιμή είναι αυτή που έκανε τη διαφορά. Σε δημόσιο ταχυφορτιστή, η Verge TS Pro δέχτηκε 100–103kW για πέντε λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η φόρτιση ανέβηκε από 10% στο 50%. Στο 70% έφτασε λίγο μετά τα 9 λεπτά, ενώ το 80% ήρθε περίπου στα 12 λεπτά.

Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο οι χρόνοι. Το σύστημα λειτουργεί με αερόψυξη. Οι περισσότερες μπαταρίες αυτοκινήτων χρησιμοποιούν υδρόψυξη για να πετύχουν αντίστοιχες επιδόσεις. Εδώ μιλάμε για πιο απλή αρχιτεκτονική, σε πολύ μικρότερο πακέτο. Αυτό δίνει ιδιαίτερη αξία στα αποτελέσματα. Σε μία μοτοσυκλέτα, ο χώρος είναι περιορισμένος, η θερμική διαχείριση πιο δύσκολη. Η επίτευξη τέτοιων ρυθμών φόρτισης δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση.

Σύμφωνα με τον CTO της εταιρείας, Ville Piippo, η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα επιτρέπει ευελιξία στον σχεδιασμό. Μπορούν να δημιουργηθούν πακέτα διαφορετικής χωρητικότητας στο ίδιο φυσικό μέγεθος, με υψηλή απόδοση ακόμη και στις μικρότερες εκδόσεις.

Παρά τα θετικά, υπάρχει ακόμη δρόμος. Οι τιμές φόρτισης που επιτεύχθηκαν βρίσκονται περίπου στο μισό των στόχων που είχε αναφέρει η εταιρεία, όπου γινόταν λόγος για έως 200kW. Δεν είναι σαφές εάν αυτό οφείλεται στο σύστημα, στον φορτιστή ή σε περαιτέρω εξέλιξη που απαιτείται.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία επιπλέον δοκιμή αντοχής. Μία κατεστραμμένη κυψέλη υποβλήθηκε σε 50 κύκλους ταχείας φόρτισης 5C, μαζί με πέντε κύκλους 1C. Δεν καταγράφηκε υπερθέρμανση ή κίνδυνος ανάφλεξης. Η μπαταρία συνέχισε να λειτουργεί με μειωμένη απόδοση, κάτι που θεωρείται “ομαλή αστοχία”.

Η Donut Lab δείχνει ότι δε μιλάμε απλώς για κάποιες εντυπωσιακές παρουσιάσεις. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει επάνω σε πραγματική μοτοσυκλέτα, όχι μόνο στο εργαστήριο.

Εάν η εξέλιξη συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό, τότε η ιδέα μίας ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας που φορτίζει σε πέντε λεπτά δεν φαίνεται πλέον μακρινό σενάριο.

