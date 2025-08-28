quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Φυλάκιση 6 μηνών στον τύπο που διέσχισε πεζός το δρόμο στο Isle of Man… εν μέσω αγώνα (video)

ΠΕΜΠΤΗ | 28.08.2025
Κώστας Γαμβρούλης
fylakisi-6-minon-ston-typo-pou-dieschise-pezos-to-dromo-sto-isle-of-man-en-meso-agona-video-416686

Ίσως να είμαστε υπερβολικοί αλλά η προοπτική του να σε παρασύρει μοτοσυκλέτα που κινείται με 300 χλμ/ώρα δεν είναι κάτι καλό…

  • Το Isle of Man θεωρείται ο πιο επικίνδυνος αγώνας μοτοσυκλετών στον κόσμο.

  • Κατά τη διάρκεια του Manx GP (17–25 Αυγούστου 2025), άνδρας περπάτησε αδιάφορα στην πίστα εν μέσω αγώνα.

  • Παραλίγο να προκληθεί σοβαρό ατύχημα, καθώς οι μοτοσυκλέτες περνούσαν με τέρμα γκάζι.

  • Ο ίδιος αντέδρασε με χειρονομίες προς τους θεατές που τον αποδοκίμασαν.

  • Συνελήφθη, οδηγήθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση.

Ο πιο επικίνδυνος αγώνας στον κόσμο

Το Isle of Man είναι ένας απλός αγώνας. Στην πραγματικότητα θεωρείται το πιο επικίνδυνο event μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο. Πανίσχυρες μοτοσυκλέτες επιπέδου WSBK αγωνίζονται σε δημόσιους δρόμους, όπου αντί για αμμοπαγίδες υπάρχουν πέτρινοι τοίχοι, χαντάκια και δέντρα. Ταχύτητες που κόβουν την ανάσα και κίνδυνος σε κάθε μέτρο – αυτό είναι το DNA της διοργάνωσης.

Το απίστευτο περιστατικό

Μέσα σε αυτό το ήδη επικίνδυνο σκηνικό, ένας άνδρας αποφάσισε να προσθέσει… παραλογισμό. Στη διάρκεια του Manx GP (17–25 Αυγούστου 2025), καταγράφηκε σε video να περνά αδιάφορα κάθετα τον δρόμο εν μέσω αγώνα.

Η εικόνα σοκάρει: ο άνδρας περπατά χαλαρός, σαν να βρίσκεται σε πλατεία χωριού, και δευτερόλεπτα μετά περνά μπροστά του μοτοσυκλέτα με τέρμα γκάζι. Ένα πιθανό ατύχημα θα είχε τραγικές συνέπειες όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τους θεατές που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την πίστα.

Αντιδράσεις και σύλληψη

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο άνδρας αντέδρασε σε όσους τον αποδοκίμασαν, απαντώντας με χειρονομίες αντί για μεταμέλεια. Το ροζ t-shirt του και το χέρι σε νάρθηκα έκαναν εύκολο τον εντοπισμό του από τις αρχές, οι οποίες κινήθηκαν άμεσα.

Μετά από δίκη, του επιβλήθηκε ποινή 6 μηνών φυλάκισης. Ο δικηγόρος του επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα σε συνδυασμό με μέθη και χρήση κάνναβης, αλλά το δικαστήριο δεν έπεισε.

Τι κρατάμε;

  • Το Isle of Man είναι ήδη εξαιρετικά επικίνδυνο, δεν χρειάζεται απερίσκεπτες ενέργειες.

  • Ο πεζός που διέσχισε την πίστα έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του και των θεατών.

  • Η δικαιοσύνη αντέδρασε γρήγορα, επιβάλλοντας 6μηνη φυλάκιση.

  • Το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία του σεβασμού στους κανονισμούς ασφαλείας στους αγώνες.

Όλες οι ειδήσεις

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Αποστολή στο Μόναχο: Αυτό είναι το νέο Volkswagen T-Roc

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Τι συμβαίνει τελικά; – Απάντηση στα fake news

car-prices
google-news
Tags
#isle of man TT
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

h-harley-davidson-thelei-na-kerdisei-neous-anavates-kai-afto-einai-to-prosito-tis-entry-level-montelo-771922

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

24.08.2025

H Harley-Davidson θέλει να κερδίσει νέους αναβάτες και αυτό είναι το προσιτό της «entry level» μοντέλο
diem-motors-to-entyposiako-concept-x-01-771869

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

22.08.2025

Diem Motors: το εντυπωσιακό concept X-01
i-moto-morini-stochevei-tin-agora-mikron-adventure-me-to-olokainourgio-alltrhike-771831

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

21.08.2025

Η Moto Morini στοχεύει την αγορά μικρών adventure με το ολοκαίνουργιο Alltrhike
mia-ducati-821-se-pliri-metamorfosi-apo-tin-bandit9-771769

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

20.08.2025

Μια Ducati 821 σε πλήρη μεταμόρφωση από την Bandit9
h-aprilia-metatrepei-ta-nea-tis-superbikes-se-exypnous-synodigous-deite-pos-771661

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

19.08.2025

H Aprilia μετατρέπει τα νέα της Superbikes σε έξυπνους “συνοδηγούς” – Δείτε πως
o-poutin-charise-rosiki-motosykleta-se-amerikano-anavati-stin-alaska-ena-doro-diplomatias-pou-egine-viral-771594

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

18.08.2025

Ο Πούτιν χάρισε ρωσική μοτοσυκλέτα σε Αμερικανό αναβάτη στην Αλάσκα: Ένα «δώρο διπλωματίας» που έγινε viral!

Πρόσφατες Ειδήσεις