Φυλάκιση 6 μηνών στον τύπο που διέσχισε πεζός το δρόμο στο Isle of Man… εν μέσω αγώνα (video)

Ίσως να είμαστε υπερβολικοί αλλά η προοπτική του να σε παρασύρει μοτοσυκλέτα που κινείται με 300 χλμ/ώρα δεν είναι κάτι καλό…

Το Isle of Man θεωρείται ο πιο επικίνδυνος αγώνας μοτοσυκλετών στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του Manx GP (17–25 Αυγούστου 2025) , άνδρας περπάτησε αδιάφορα στην πίστα εν μέσω αγώνα.

Παραλίγο να προκληθεί σοβαρό ατύχημα, καθώς οι μοτοσυκλέτες περνούσαν με τέρμα γκάζι.

Ο ίδιος αντέδρασε με χειρονομίες προς τους θεατές που τον αποδοκίμασαν.

Συνελήφθη, οδηγήθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση.

Ο πιο επικίνδυνος αγώνας στον κόσμο

Το Isle of Man είναι ένας απλός αγώνας. Στην πραγματικότητα θεωρείται το πιο επικίνδυνο event μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο. Πανίσχυρες μοτοσυκλέτες επιπέδου WSBK αγωνίζονται σε δημόσιους δρόμους, όπου αντί για αμμοπαγίδες υπάρχουν πέτρινοι τοίχοι, χαντάκια και δέντρα. Ταχύτητες που κόβουν την ανάσα και κίνδυνος σε κάθε μέτρο – αυτό είναι το DNA της διοργάνωσης.

Το απίστευτο περιστατικό

Μέσα σε αυτό το ήδη επικίνδυνο σκηνικό, ένας άνδρας αποφάσισε να προσθέσει… παραλογισμό. Στη διάρκεια του Manx GP (17–25 Αυγούστου 2025), καταγράφηκε σε video να περνά αδιάφορα κάθετα τον δρόμο εν μέσω αγώνα.

Η εικόνα σοκάρει: ο άνδρας περπατά χαλαρός, σαν να βρίσκεται σε πλατεία χωριού, και δευτερόλεπτα μετά περνά μπροστά του μοτοσυκλέτα με τέρμα γκάζι. Ένα πιθανό ατύχημα θα είχε τραγικές συνέπειες όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τους θεατές που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την πίστα.

Αντιδράσεις και σύλληψη

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο άνδρας αντέδρασε σε όσους τον αποδοκίμασαν, απαντώντας με χειρονομίες αντί για μεταμέλεια. Το ροζ t-shirt του και το χέρι σε νάρθηκα έκαναν εύκολο τον εντοπισμό του από τις αρχές, οι οποίες κινήθηκαν άμεσα.

Μετά από δίκη, του επιβλήθηκε ποινή 6 μηνών φυλάκισης. Ο δικηγόρος του επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα σε συνδυασμό με μέθη και χρήση κάνναβης, αλλά το δικαστήριο δεν έπεισε.

Τι κρατάμε;

Το Isle of Man είναι ήδη εξαιρετικά επικίνδυνο , δεν χρειάζεται απερίσκεπτες ενέργειες.

Ο πεζός που διέσχισε την πίστα έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του και των θεατών.

Η δικαιοσύνη αντέδρασε γρήγορα, επιβάλλοντας 6μηνη φυλάκιση .

Το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία του σεβασμού στους κανονισμούς ασφαλείας στους αγώνες.

