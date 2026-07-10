Gemini Ark125X: Το νέο παπί που αλλάζει τα δεδομένα!

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Η Gemini Motors παρουσιάζει το νέο της μοντέλο Ark125X, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της εποχής για παπιά που καλύπτουν διευρυμένες καθημερινές ανάγκες και διαφορετικά πεδία κίνησης

Κινητήρας Euro5+ & Κορυφαία Οικονομία Καυσίμου

Στην καρδιά του Ark125X χτυπά ένας τετράχρονος, μονοκύλινδρος κινητήρας 124cc προδιαγραφών Euro5+. Διαθέτει 1 ΕΕΚ, δύο βαλβίδες και τροφοδοτείται από ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό της Delphi.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απόδοσης:

Ισχύς: 8,6 Hp / 8.000 rpm

Ροπή: 8,6 Nm / 5.500 rpm

Κατανάλωση: Μόλις 1,8 lt/100km (WMTC)

Αυτονομία: Άνω των 250 χιλιομέτρων (με το ρεζερβουάρ των 4,7 lt)

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η ύπαρξη αντικραδασμικού άξονα, ο οποίος εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία χωρίς κραδασμούς σε όλο το φάσμα των στροφών.

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ημιαυτόματο 4 σχέσεων με κυλιόμενο μύλο και φυγοκεντρικό συμπλέκτη. Παράλληλα, διαθέτει ταυτόχρονα μίζα και μανιβέλα, εγγυώμενο απρόσκοπτη μετακίνηση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Υψηλή Ποιότητα Κατασκευής & Ασφαλής Οδική Συμπεριφορά

Η σπορ και μοντέρνα σχεδίαση του Ark125X συνδυάζεται με κορυφαία επίπεδα βαφής και συναρμογής υλικών.

Τροχοί & Φρένα: Οι αλουμινένιοι τροχοί 17 ιντσών εγγυώνται σταθερή οδική συμπεριφορά. Στον τομέα της πέδησης συναντάμε κυματιστά δισκόφρενα (μαργαρίτα) εμπρός και πίσω με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS . Ξεχωρίζει ο τεράστιος μπροστινός δίσκος των 320mm —στοιχείο που παραπέμπει σε μοτοσυκλέτα!

Πλαίσιο & Αναρτήσεις: Το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο συνεργάζεται με τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο επικλινή ρυθμιζόμενα αμορτισέρ πίσω.

Ευελιξία: Με βάρος μόλις 98 κιλά και μεταξόνιο 1.255mm, η κίνηση και οι ελιγμοί στην πυκνή αστική κυκλοφορία γίνονται παιχνιδάκι.

Κορυφαίος Standard Εξοπλισμός

Το Gemini Ark125X θέτει νέα στάνταρ στην κατηγορία, προσφέροντας ως βασικό εξοπλισμό στοιχεία που σπάνια βρίσκει κανείς στον ανταγωνισμό:

Προβολέας LED με φως ημέρας (DRL)

Οθόνη LCD με αναλογικό στροφόμετρο

Ανεμοθώρακας (προσθαφαιρούμενος)

Πλάτη συνεπιβάτη (προσθαφαιρούμενη)

Σπαστά μαρσπιέ αναβάτη

Διπλή θύρα USB (Type A & Type C)

Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα

Σχάρα στην ποδιά & πίσω σχάρα αλουμινίου (διατίθεται και έξτρα πλάκα για τοποθέτηση Top Case)

Τιμή, Χρώματα & Χρηματοδότηση

Το νέο Gemini Ark125X βρίσκεται ήδη διαθέσιμο στη χώρα μας στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή των 1.795 €.

Διατίθεται σε τέσσερις εντυπωσιακούς χρωματισμούς και συνοδεύεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. Η απόκτησή του διευκολύνεται μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας, που περιλαμβάνουν και 18μηνη άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτα.

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