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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Gemini by Ariic Gobi 250: Adventure scooter με πλούσιο εξοπλισμό και τιμή 3.395 ευρώ

ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.10.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Με κινητήρα 23 ίππων, δικάναλο ABS, traction control και οθόνη TFT 7 ιντσών, το νέο Gobi 250 προσφέρει χαρακτηριστικά μεγαλύτερων scooter σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή

Το νέο Gemini by Ariic Gobi 250 είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μια προσιτή πρόταση στην κατηγορία των adventure scooter. Με σχεδίαση που παραπέμπει σε μεγαλύτερα μοντέλα, σύγχρονο εξοπλισμό και τιμή 3.395 ευρώ, απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα πρακτικό δίκυκλο για καθημερινές μετακινήσεις αλλά και μεγαλύτερες διαδρομές.

Το Gobi 250 συνδυάζει την ευκολία χρήσης ενός scooter με στοιχεία που παραπέμπουν σε μοτοσυκλέτα adventure. Διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλιοστών, δύο ρυθμιζόμενα πίσω αμορτισέρ και δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες. Στον εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται δικάναλο ABS και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, με δυνατότητα απενεργοποίησης του τελευταίου.

Πλούσιος εξοπλισμός και σύγχρονη τεχνολογία

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι ο στάνταρ εξοπλισμός του. Η έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών υποστηρίζει συνδεσιμότητα Mirror Link και λειτουργίες πλοήγησης, ενώ υπάρχει εμπρός κάμερα καταγραφής 1080p, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών TPMS και θύρες φόρτισης USB-A και USB-C.

Το Gobi 250 διαθέτει επίσης φωτισμό Full LED, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless), ρυθμιζόμενη ζελατίνα και μανέτες, αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, καθώς και κεντρικό και πλαϊνό σταντ.

Κινητήρας 249 κ.εκ. και αυτονομία άνω των 350 χιλιομέτρων

Την κίνηση αναλαμβάνει ένας υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος κινητήρας 249 κ.εκ., με τέσσερις βαλβίδες και ηλεκτρονικό ψεκασμό. Αποδίδει 23 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και 23 Nm ροπής στις 5.000 σ.α.λ.

Η ανακοινωμένη κατανάλωση είναι 3,1 λτ./100 χλμ., ενώ το ρεζερβουάρ των 11,5 λίτρων εξασφαλίζει θεωρητική αυτονομία άνω των 350 χιλιομέτρων.

Οι διαστάσεις του είναι σχετικά περιορισμένες, με μήκος 1.980 χιλιοστά, πλάτος 770 χιλιοστά και ύψος σέλας 810 χιλιοστά, διευκολύνοντας τη χρήση του στην πόλη.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Το Gemini by Ariic Gobi 250 διατίθεται στην Ελλάδα σε διχρωμία μαύρου και ασημί, στην τιμή των 3.395 ευρώ. Συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, ενώ προσφέρεται και δυνατότητα άτοκης εξόφλησης σε 18 μήνες μέσω πιστωτικής κάρτας.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του μοντέλου.

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Tags
#Gemini#Gemini Gobi 250
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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