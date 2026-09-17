Γιατί οι μοτοσυκλετιστές χαιρετιούνται με δύο δάχτυλα; – Ο χαιρετισμός που έγινε συνήθεια και στην Ελλάδα

Τι σημαίνει το χαρακτηριστικό «V» των αναβατών, από πού προέρχεται και γιατί πλέον το βλέπουμε τόσο συχνά και στους ελληνικούς δρόμους.

Αν οδηγήσεις μοτοσυκλέτα ένα κυριακάτικο πρωινό σε έναν καλό επαρχιακό δρόμο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα το δεις. Ένας αναβάτης έρχεται από το αντίθετο ρεύμα, αφήνει για μια στιγμή το αριστερό χέρι από το τιμόνι και σχηματίζει ένα μικρό «V» με τον δείκτη και τον μέσο, συνήθως στραμμένο προς το έδαφος.

Και τις περισσότερες φορές, ο απέναντι θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο.

Το γνωστό biker wave είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς άγραφους κώδικες της μοτοσυκλετιστικής κουλτούρας. Ένα σύντομο νεύμα που εκφράζει αναγνώριση, σεβασμό και την αίσθηση ότι δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονται μοιράζονται κάτι κοινό.

Και σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε ίσως παλαιότερα, δεν αποτελεί πλέον σπάνιο θέαμα στην Ελλάδα. Σε οργανωμένες βόλτες, ορεινές διαδρομές, επαρχιακούς δρόμους και εξόδους του Σαββατοκύριακου έχει γίνει μια ιδιαίτερα συνηθισμένη εικόνα μεταξύ των αναβατών. Αντίστοιχα, ελληνικά μέσα που ασχολούνται ειδικά με τη μοτοσυκλέτα περιγράφουν πλέον το «V» ως έναν καθιερωμένο χαιρετισμό της κοινότητας.

Τι σημαίνει πραγματικά το «V»

Σήμερα το νόημά του είναι αρκετά ξεκάθαρο, ακόμη κι αν η ακριβής ιστορική του προέλευση δεν είναι.

Το «V» λειτουργεί ως χαιρετισμός μεταξύ αναβατών, ως ένα «σε είδα, είμαστε της ίδιας παρέας» χωρίς να χρειάζεται να ανταλλαχθεί ούτε μία λέξη.

Στην πράξη μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα:

καλό δρόμο

ασφαλή επιστροφή

σεβασμό προς τον άλλο αναβάτη

αλληλεγγύη

κοινό πάθος για τη μοτοσυκλέτα

Στην Ελλάδα έχει συνδεθεί έντονα και με την ευχή «πάντα όρθιος».

Υπάρχει μάλιστα η πολύ διαδεδομένη ερμηνεία ότι τα δύο δάχτυλα συμβολίζουν τους δύο τροχούς της μοτοσυκλέτας που πρέπει να παραμένουν στον δρόμο. Είναι μια όμορφη και απολύτως ταιριαστή συμβολική εξήγηση, αλλά δεν υπάρχει επαρκής ιστορική τεκμηρίωση ότι από εκεί γεννήθηκε πραγματικά η χειρονομία.

Από πού προήλθε ο χαιρετισμός

Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα, γιατί γύρω από την προέλευση του biker wave υπάρχουν αρκετές ιστορίες και αρκετοί μύθοι. Το ίδιο το σύμβολο «V» είναι πολύ παλαιότερο από τη χρήση του από μοτοσυκλετιστές. Έγινε παγκοσμίως γνωστό ως σύμβολο της Victory κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα συνδέθηκε και με την ειρήνη.

Στον κόσμο της μοτοσυκλέτας, μία από τις πιο διαδεδομένες και πιθανές εξηγήσεις για τη σύγχρονη μορφή του χαιρετισμού οδηγεί στον Barry Sheene, τον Βρετανό δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή των 500 κ.εκ. τη δεκαετία του 1970.

Ο Sheene χρησιμοποιούσε χαρακτηριστικά το «V» προς το κοινό και τους αντιπάλους του και θεωρείται ότι συνέβαλε σημαντικά στη διάδοσή του ως αναγνωρίσιμου μοτοσυκλετιστικού συμβόλου εκείνη την περίοδο. Σύγχρονες αναφορές για την ιστορία του biker wave τοποθετούν ακριβώς εκεί την ευρεία καθιέρωσή του.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Sheene το «εφηύρε». Χειρονομίες μεταξύ μοτοσυκλετιστών υπήρχαν πολύ νωρίτερα και η πραγματική προέλευση δύσκολα μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα σε έναν άνθρωπο.

Γιατί πάντα με το αριστερό χέρι

Υπάρχει και μια πολύ πρακτική εξήγηση. Το δεξί χέρι ελέγχει το γκάζι και το εμπρός φρένο, επομένως το να το απομακρύνει κανείς από το τιμόνι για να χαιρετήσει θα ήταν τουλάχιστον κακή ιδέα. Γι’ αυτό το biker wave γίνεται σχεδόν πάντα με το αριστερό.

Συνήθως ο αναβάτης κατεβάζει ελαφρά το χέρι προς το πλάι και σχηματίζει το «V» με δύο δάχτυλα. Η κίνηση είναι μικρή, γρήγορη και δεν χρειάζεται να είναι θεαματική.

Στην Ευρώπη αυτή η χαμηλή εκδοχή του χαιρετισμού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, ακριβώς επειδή επιτρέπει στον αναβάτη να τον κάνει χωρίς να αποσπά σημαντικά την προσοχή του από την οδήγηση.

Στην Ελλάδα πλέον τον βλέπεις παντού στις μοτοβόλτες

Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια. Το «V» δεν είναι πλέον κάτι που βλέπουμε κυρίως από ξένους μοτοσυκλετιστές οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα.

Στις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη προφανώς δεν είναι πρακτικό να χαιρετιούνται μεταξύ τους εκατοντάδες αναβάτες κάθε λίγα μέτρα. Σε μια κυριακάτικη μοτοβόλτα όμως η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Σε διαδρομές που αγαπούν οι μοτοσυκλετιστές, είτε πρόκειται για βουνό, επαρχιακό δίκτυο είτε για μεγαλύτερα ταξίδια, ο χαιρετισμός ανταλλάσσεται πλέον πολύ συχνά.

Δεν υπάρχουν φυσικά επίσημα στατιστικά στοιχεία που να μετρούν πόσοι Έλληνες αναβάτες χρησιμοποιούν το V. Θα ήταν άλλωστε παράλογο να υπάρχει τέτοια καταγραφή. Η καθημερινή εικόνα όμως της μοτοσυκλετιστικής κοινότητας είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που περιέγραφε κάποτε τον συγκεκριμένο χαιρετισμό ως ξενόφερτο ή ασυνήθιστο.

Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο στοιχείο του.

Δεν έχει σημασία αν ο απέναντι οδηγεί adventure 1.300 κ.εκ., superbike, naked ή μια παλιότερη μοτοσυκλέτα. Για εκείνο το ένα δευτερόλεπτο υπάρχει απλώς ένας αναβάτης που αναγνωρίζει έναν άλλο αναβάτη.

Δεν είναι μόνο το V

Ο άγραφος κώδικας επικοινωνίας των μοτοσυκλετιστών έχει και άλλες παραλλαγές. Όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να αφήσεις το χέρι από το τιμόνι, αρκεί συχνά ένα νεύμα με το κεφάλι.

Αν δύο μοτοσυκλέτες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ο αναβάτης που προσπερνά μπορεί να βγάλει ελαφρά το πόδι ως χαιρετισμό ή ως ευχαριστώ, μια πρακτική ιδιαίτερα συνηθισμένη και στην Ευρώπη.

Οι σύντομες αναλαμπές των φώτων χρησιμοποιούνται επίσης από κάποιους αναβάτες, αν και εδώ χρειάζεται περισσότερη προσοχή, αφού τα φώτα μπορεί να αποτελούν και προειδοποίηση για κάποιον κίνδυνο στον δρόμο.

Υπάρχουν επίσης χειρονομίες για εμπόδια στο οδόστρωμα, ανάγκη μείωσης ταχύτητας ή άλλα προβλήματα, δημιουργώντας μια ολόκληρη μικρή «γλώσσα» μεταξύ ανθρώπων που συναντιούνται για λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

Πότε δεν πρέπει να χαιρετήσεις

Υπάρχει όμως ένας κανόνας σημαντικότερος από όλους τους υπόλοιπους. Δεν χαιρετάμε αν χρειάζεται να θυσιάσουμε έστω και λίγο τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.

Μέσα σε στροφή, σε έντονη επιτάχυνση ή φρενάρισμα, σε κακό οδόστρωμα, ανάμεσα σε αυτοκίνητα ή όταν η κίνηση απαιτεί και τα δύο χέρια στο τιμόνι, κανείς δεν περιμένει το V.

Ένα νεύμα του κεφαλιού είναι αρκετό. Ακόμη και το να μην απαντήσει καθόλου κάποιος δεν σημαίνει αγένεια. Μπορεί απλώς εκείνη τη στιγμή να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κάθε αναβάτης, να κοιτάζει τον δρόμο.

Ένας μικρός χαιρετισμός που δημιουργεί κοινότητα

Ίσως τελικά αυτός να είναι και ο λόγος που η χειρονομία έχει επιβιώσει τόσες δεκαετίες. Δεν έχει πρακτική χρησιμότητα. Δεν είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει πουθενά γραμμένος κανόνας ότι πρέπει να την κάνεις.

Κι όμως, σε έναν κόσμο όπου δύο άγνωστοι οδηγοί αυτοκινήτων μπορούν να ταξιδεύουν επί ώρες ο ένας δίπλα στον άλλο χωρίς ποτέ να αναγνωρίσουν την παρουσία τους, δύο μοτοσυκλετιστές που διασταυρώνονται για ένα δευτερόλεπτο συχνά βρίσκουν τον χρόνο να χαιρετηθούν.

Στους ελληνικούς δρόμους αυτό το μικρό «V» έχει πλέον γίνει μέρος της μοτοσυκλετιστικής καθημερινότητας, τουλάχιστον όταν αφήνουμε πίσω την κίνηση της πόλης και ξεκινά η βόλτα.

Και ίσως δύο δάχτυλα να αρκούν τελικά για να θυμίσουν ότι η μοτοσυκλέτα εξακολουθεί να είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο μετακίνησης.

Τι κρατάμε;