Γιατί στα scooter παίζει μεγάλο ρόλο η διάμετρος των τροχών

Η διάμετρος των τροχών είναι από τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται κατά την επιλογή ενός scooter και υπάρχει λόγος για αυτό

Σε αντίθεση με τις μοτοσικλέτες, τα scooter έχουν παραδοσιακά μικρότερους τροχούς. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, στις μοτοσυκλέτες οι τροχοί ξεκινούν από τις 17 ίντσες σε διάμετρο και φτάνουν μέχρι τις 21”.

Στα scooter από την άλλη, το minimum είναι οι 10 ίντσες, ενώ οι 16 ίντσες συνιστούν το ανώτατο όριο, με όλες τις ενδιάμεσες τιμές να συναντώνται σε διάφορα μοντέλα.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στον μπροστινό τροχό, η διάμετρος του οποίου αποτελεί και ένα από τα βασικά στοιχεία στην κατηγοριοποίηση των μοντέλων.

Τα scooter έχουν περιορισμούς λόγω του χαμηλού δαπέδου και της σχεδίασης του πλαισίου τους. Πέραν αυτών, σε χωροταξικό επίπεδο, τα scooter οφείλουν επίσης να προσφέρουν αποθηκευτικούς χώρους στην ποδιά και κάτω από την σέλα, φροντίζοντας παράλληλα για την άνεση του οδηγού και του συνεπιβάτη.

Όλα αυτά μαζί δεν αφήνουν περιθώρια για την εφαρμογή τροχών μεγάλης διαμέτρου, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μια αναγκαστική υποχώρηση. Γιατί οι μικρότεροι τροχοί, δεν συνιστούν απαραίτητα μειονέκτημα αλλά προσδίδουν χαρατηριστικά που για πολλά μοντέλα scooter είναι ζητούμενα.

Πως επηρεάζει η διάμετρος των τροχών την συμπεριφορά ενός scooter

Σε γενικές γραμμές λοιπόν, οι μεγάλοι τροχοί προσφέρουν αυξημένη σταθερότητα, ιδιαίτερα όταν η ταχύτητα ανεβαίνει και καλύτερη «διαχείριση» των ανωμαλιών και των κακοτεχνιών του οδοστρώματος.

Οι μικροί τροχοί κάνουν το scooter πιο ευέλικτο και δεκτικό σε γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης μέσα στην πόλη. Το όχημα στρίβει πιο άμεσα, αλλάζει πορεία με μικρότερη προσπάθεια και κινείται πιο εύκολα ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Οι 10–12 ίντσες συναντώνται κυρίως σε μικρά, αστικά scooter, ηλεκτρικά μοντέλα ή κλασικές φόρμες. Αυτές οι διαστάσεις προσφέρουν μέγιστη ευελιξία και κάνουν το όχημα εξαιρετικά εύκολο στο χειρισμό μέσα στην πυκνή κυκλοφορία. Ωστόσο, επηρεάζονται περισσότερο από λακκούβες και ανωμαλίες του δρόμου.

Οι 13–14 ίντσες θεωρούνται η «χρυσή τομή» ανάμεσα στην ευελιξία και τη σταθερότητα, προσφέροντας καλύτερη άνεση χωρίς να θυσιάζουν την ευκολία στους ελιγμούς.

Τέλος, οι 15–16 ίντσες χρησιμοποιούνται σε scooter που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση και την πιο σταθερή συμπεριφορά σε υψηλότερες ταχύτητες ή σε κακό οδόστρωμα.

Είναι οι μεγάλοι τροχοί «καλύτεροι;»

Δεν είναι θέμα «καλύτερου» η «χειρότερου», είναι «τι με εξυπηρετεί».

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αν το ζητούμενο είναι η πρακτικότητα μέσω μεγάλων αποθηκευτικών χώρων και η άνεση για δυο επιβάτες, υπάρχουν εγγενεις περιορισμοί στην διάμετρο των τροχών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τεχνικά, είναι δυνατό ένα scooter να προσφέρει όλα αυτα και να έχει μεγάλους τροχούς, όμως αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα όχημα με μεγάλο μεταξόνιο και αντίστοιχα μεγάλες διαστάσεις, το οποίο δεν θα επιτελεί τον βασικό του σκοπό, που είναι να ελίσσεται με ευκολία μέσα στις πόλεις.

Κλείνοντας, θα πούμε ότι η διάμετρος των τροχών αποτελεί ναι μεν ένα βασικό χαρακτηριστικό που καθορίζει την συμπεριφορά των scooter ωστόσο οι κατασκευαστές έχουν βρει τρόπους ώστε να εξισορροπούν τα χαρακτηριστικα, με αλλαγές στην γεωμετρία και την κατανομή βάρους.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι να σταθμίσει κανείς τις πργματικές ανάγκες του και να κινηθεί αναλόγως.