H Aprilia μετατρέπει τα νέα της Superbikes σε έξυπνους “συνοδηγούς” – Δείτε πως

Η Aprilia λανσάρει μία νέα γενιά ηλεκτρονικών βοηθημάτων που προβλέπουν την απώλεια ελέγχου πριν καν συμβεί.

Του Ελευθέριου Γριμπάπη

Όταν τα σύγχρονα αυτοκίνητα “φορτώνονται” με τεχνολογίες υποβοήθησης, γιατί να μείνουν πίσω οι μοτοσυκλέτες; Η απάντηση της Aprilia είναι μία πρωτοποριακή σουίτα βοηθημάτων που δεν αντιδρούν απλώς, αλλά προλαμβάνουν. Με αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας και αλγορίθμους πρόβλεψης, οι νέες RSV4 και Tuono V4 του 2025 μετατρέπονται σε έξυπνους “συνοδηγούς”.

Το σύστημα βασίζεται σε έναν εξελιγμένο αλγόριθμο που μαθαίνει σταδιακά το οδηγικό σου στυλ. Αναλύει δεδομένα όπως γωνία κλίσης, στροφές κινητήρα, θέση γκαζιού και επιλεγμένη ταχύτητα κάθε 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ρυθμίζει αυτόματα το φρενάρισμα του κινητήρα, το “traction control” και το “wheelie control”. Έτσι, μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, την απόδοση και την αυτοπεποίθηση του αναβάτη, τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα.

Αυτή η τεχνολογία αρχικά προσφέρεται στο νέο “Race Pack” των RSV4 και Tuono V4. Περιλαμβάνει “ride-by-wire” γκάζι, GPS και μονάδα IMU (inertial measurement unit) 6 αξόνων. Όλα εμπνευσμένα από την εμπειρία της Aprilia στο MotoGP.

Μέσω της εφαρμογής Aprilia MIA, μπορείς να συνδέσεις το κινητό σου με τη μοτοσυκλέτα μέσω Bluetooth ή Wi-Fi και να προσαρμόσεις εύκολα κάθε βοήθημα. Επιπλέον, μπορείς να ορίσεις διαφορετικό επίπεδο παρέμβασης σε κάθε σημείο που επιλέξεις. Για παράδειγμα, πιο αυστηρός έλεγχος πρόσφυσης στις στροφές με χαλάρωση στην ευθεία για καλύτερη επιτάχυνση.

Το σύστημα περιλαμβάνει έλεγχο φρεναρίσματος κινητήρα τριών σταδίων. Νέο “wheelie control” τριών επιπέδων και οκταβάθμιο “traction control” με ευαισθησία στη γωνία κλίσης. Προς το παρόν, η τεχνολογία διατίθεται μόνο στις κορυφαίες RSV4 και Tuono V4 του 2025. Ωστόσο, είναι εύλογο να περιμένουμε πως θα “κατέβει” σταδιακά στα πιο προσιτά μοντέλα.

Δεν πρόκειται για παρεμβάσεις που περιορίζουν τον αναβάτη. Αντίθετα, μειώνουν τα λάθη, την κόπωση και βοηθούν τους αναβάτες να μεταβούν με σιγουριά από τις μικρές, στις μεγάλες μοτοσυκλέτες. Το μόνο ερώτημα είναι, πότε θα αποκτήσουμε τέτοια υποβοήθηση στις “καθημερινές” μοτοσυκλέτες μας;

