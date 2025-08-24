H Harley-Davidson θέλει να κερδίσει νέους αναβάτες και αυτό είναι το προσιτό της «entry level» μοντέλο

Η Harley-Davidson ετοιμάζεται για δυνατή επιστροφή στα «μικρά» κυβικά, με μία ολοκαίνουργια μοτοσυκλέτα που θα κοστίζει λίγα

Του Ελευθέριου Γριμπάπη

Το νέο μοντέλο θα ονομάζεται Sprint και θα παρουσιαστεί επίσημα το φθινόπωρο του 2026, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την αμερικανική εταιρεία. Το όνομα μόνο τυχαίο δεν είναι. Η Harley Sprint είχε γράψει ιστορία τις δεκαετίες ’60 και ’70, όταν οι εκδόσεις Aermacchi-Harley «έγραφαν» χιλιόμετρα σε πίστες και σε δρόμους. Τώρα, η εταιρεία φαίνεται πως θέλει να ξαναπιάσει το νήμα, προσελκύοντας ένα πιο νεανικό και ευρύτερο κοινό.

Σήμερα, η πιο φθηνή Harley είναι η Nightster 975 με 10.000 δολάρια, οπότε η Sprint τοποθετείται περίπου στη μισή τιμή! Δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία ασχολείται με τα μικρά κυβικά. Οι Street 500/750 (2014 έως 2021) δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία. Όμως, τώρα ανθίζει η αγορά των πιο προσιτών μοτοσυκλετών. Με πιθανές συνεργασίες στον τομέα της παραγωγής με την ινδική Hero MotoCorp ή την κινέζικη Qianjiang, η Harley δείχνει αποφασισμένη να επανέλθει δυναμικά.

Παράλληλα, ακούγονται φήμες και για ένα ακόμη φθηνό cruiser με την ονομασία Eagle. Ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη των ηλεκτρικών LiveWire. Όπως δήλωσε και ο απερχόμενος CEO Jochen Zeitz, «τα μικρά κυβικά είναι η μόνη κατηγορία που παρουσιάζει πραγματική ανάπτυξη σήμερα».

Το αν η Sprint θα αποδειχθεί η νέα Harley που θα ξανακερδίσει τους νέους αναβάτες, μένει να φανεί. Το σίγουρο είναι ότι η ανακοίνωση έχει ήδη ανάψει φωτιές στον ανταγωνισμό, με Royal Enfield, Honda και Triumph να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις από το Μιλγουόκι.

