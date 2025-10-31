H Live Wire έβγαλε ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που φορτίζει σε 10 λεπτά: Δεν θα πιστεύετε σε ποια εταιρεία ανήκει

Ποιος θα περίμενε ότι μια από τις πιο δραστήριες μάρκες ηλεκτροκίνητων μοτοσυκλετών ανήκει στην πλέον «παραδοσιακή» κατασκευάστρια

Στερεοτυπικό ή όχι, το θέμα είναι ότι για τον περισσότερο κόσμο, η μοτοσυκλέτα στις ΗΠΑ έχει συνδεθεί με μουσάτους και ευτραφείς τύπους τίγκα στο δέρμα και στα tattoo, που έχουν μια τάση προς την παραβατική συμπεριφορά.

Οι αναβάτες αυτοί, που κινούνται σε αγέλες διασχίζοντας τις ατελείωτες ευθείες του οδικού δικτύου της Αμερικής, θέλουν τις μοτοσυκλέτες τους cruiser, US-made και βενζινοκίνητες. Στη θέα δίτροχου που δεν πληροί αυτά τα δεδομένα, απλά βγάζουν καντήλες.

Φανταστείτε τώρα η Harley – Davidson, η εταιρεία στην οποία ορκίζονται και τα μοντέλα της εκλαμβάνονται ως μηχανικά τοτέμ από αυτή τη φυλή, να έβγαζε ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιερόσυλο, σαν το Born to be Wild των Steppenwolf να διασκευαζόταν σε dance – pop εκτέλεση από μπάντα με woke / vegan μέλη.

Κι όμως, συμβαίνει. Η Live Wire είναι μια εταιρεία η οποία εκ πρώτης εμφανίζεται ως ανεξάρτητη οντότητα, στην πραγματικότητα όμως τελεί υπό την εταιρική σκέπη της Harley Davidson.

Η αρχή έγινε με το LiveWire One, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής που έφερε τον γνωστό θυρεό της Harley-Davidson στο ρεζερβουάρ του… ή σε αυτό που έμοιαζε με ρεζερβουάρ εν πάσει περιπτώσει. Χτισμένη πάνω σε αλουμινένιο πλαίσιο, με καλά περιφερειακά και αρκούντως «αθλητικό« στήσιμο η μοτοσυκλέτα αυτή ήταν πολύ γρήγορη, έστριβε και προσέφερε αυτονομία έως 235 χιλιόμετρα εντός πόλης.

Το εγχείρημα, που θεωρείται (και είναι) η πρώτη ουσιαστική απόπειρα μεγάλης κατασκευάστριας να δραστηριοποιηθεί στις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, ήταν τολμηρό, πόσο μάλλον όταν η εταιρεία αυτή, έμελε να είναι η Harley-Davidson. Κανείς δεν το περίμενε.

Όλα αυτά έγιναν το 2014 και οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Από θετικότατες, μέχρι μερικές που δεν είναι επιτρεπτό να αναπαράγονται δημόσια. Στο Milwaukee, την έδρα της Harley-Davidson, μπορεί να μη γνωρίζουν την «δική μας» λαϊκή ρήση σχετικά με τον αριθμό των καρπουζιών που μπορούν να μεταφερθούν σε μια μασχάλη, ωστόσο σκεπτόμενοι με παρόμοιο τρόπο, αποφάσισαν να μην συνεχίζουν να απογοητεύσουν (τσαντίζουν) την τεράστια και παραδοσιακή πελατειακή τους βάση.

Κάπως έτσι, το 2021 διαχώρισαν τα πράγματα και ίδρυσαν μια ξεχωριστή αλλά παρένθετη εταιρεία, που θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία ηλεκτροκίνητων μοτοσυκλετών: την Live Wire.

Σήμερα, η γκάμα αποτελείται από τρία μοντέλα, με την S2 πλατοφόρμα να έχει τις περισσότερες παραλλαγές.

Στην κορυφή, βρίσκεται το LiveWire ONE, η ναυαρχίδα της μάρκας, με εντυπωσιακή επιτάχυνση, μεγάλη αυτονομία και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού. Το S2 Alpinista, είναι μια ηλεκτρική «sport standard» όπως ονομάζεται μοτοσυκλέτα, που απευθύνεται σε αναβάτες που θέλουν ένα roadster / γενικής χρήσης μοντέλο. Το S2 Mulholland κινείται στο πνεύμα του ηλεκτρικού cruiser, συνδυάζοντας χαλαρή θέση οδήγησης με ισχυρή ροπή και minimal σχεδίαση, ενώ το S2 Del Mar αποτελεί το πιο προσιτό μοντέλο της LiveWire – ένα ελαφρύ, ευέλικτο street-tracker που στοχεύει κυρίως στην καθημερινή, αστική μετακίνηση.

Τέλος, η LiveWire έχει ήδη προαναγγείλει το S4 Honcho (φανταστείτε κάτι σαν την ηλεκτρική εκδοχή του Z / Monkey της Honda) που θα λανσαριστεί το 2026 σε εκδόσεις Street και Trail, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο προσιτές και διασκεδαστικές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες νέας γενιάς.

Τώρα, εν όψει της EICMA, η Live Wire ετοιμάζεται να αποκαλύψει την «επόμενη ημέρα» της, θέλοντας να επικοινωνήσει το ότι η έρευνα και η εξέλιξη αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της φιλοσοφίας της. Ο τρόπος; Η παρουσίαση μια ειδικής έκδοσης της S2 πλατφόρμας, που θα ονομάζεται Alpinista Corsa.

Πέραν της αναβάθμισης στα περιφερειακά και της –εικάζουμε- μεγαλύτερης ονομαστικής ισχύος, αυτό που έχει ανακοινωθεί επίσημα μέχρι στιγμής, είναι οι ταχύτεροι χρόνοι φόρτισης. Συγκεκριμένα, η μπαταρία της μοτοσυκλέτας μπορεί να παραμένει σε χωρητικότητα στις 10,5 kWh, όπως στις standard εκδόσεις, όμως η ενεργειακή πλήρωση της από το 20% στο 80%, θα διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά, με την αναβάθμιση της λειτουργίας ταχείας φόρτισης

Συγκριτικά, τα υπόλοιπα μοντέλα της S2 σειράς, χρειάζονται 78 λεπτά για να φορτίσουν από το 20% στο 80% όταν συνδέονται σε γρήγορο φορτιστή, ενώ, από το οικιακό δίκτυο ο χρόνος αυτός φτάνει σχεδόν τις έξι ώρες.

